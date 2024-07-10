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Эксперт объяснил, почему нельзя купаться в фонтанах

Эксперт объяснил, почему нельзя купаться в фонтанах - РИА Новости, 10.07.2024

Эксперт объяснил, почему нельзя купаться в фонтанах

Освежаться в жару в фонтанах не рекомендуется, так как велик риск подхватить инфекцию, сообщается в Telegrаm-канале столичного департамента здравоохранения со... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T16:09

2024-07-10T16:09

2024-07-10T16:09

общество

москва

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Освежаться в жару в фонтанах не рекомендуется, так как велик риск подхватить инфекцию, сообщается в Telegrаm-канале столичного департамента здравоохранения со ссылкой на главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельникова. "Не рекомендуется, ведь в фонтанах любят купаться различные животные, которые могут быть переносчиками инфекций. Это может спровоцировать разные болезни", - сказал Тяжельников, отвечая на вопрос, можно ли детям и взрослым в жару освежаться в фонтанах.Кроме того, по его словам, при купании в фонтанах можно получить различные травмы: синяки от струй воды или более тяжелые повреждения, если поскользнуться на плитке. "В городе есть открытые водоемы и бассейны, в которых, в отличие от фонтанов, можно безопасно купаться", - добавил врач.

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общество, москва, андрей тяжельников, россия