https://ria.ru/20240710/ekspert-1958734449.html

НАТО скорее всего отправит на Украину военных специалистов, считает эксперт

НАТО скорее всего отправит на Украину военных специалистов, считает эксперт - РИА Новости, 10.07.2024

НАТО скорее всего отправит на Украину военных специалистов, считает эксперт

Страны НАТО с высокой степенью вероятности отправят на Украину вслед за новыми комплексами ПВО своих военных специалистов, потому что у Киева не хватает... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T13:43

2024-07-10T13:43

2024-07-10T13:51

украина

киев

россия

игорь коротченко

нато

в мире

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Страны НАТО с высокой степенью вероятности отправят на Украину вслед за новыми комплексами ПВО своих военных специалистов, потому что у Киева не хватает военнослужащих, умеющих эксплуатировать сложную западную технику, рассказал РИА Новости российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее США и их партнеры опубликовали совместное заявление, согласно которому они обязуются выделить более 1 миллиарда долларов на укрепление системы ПВО Украины, поставить Киеву комплексы Patriot, SAMP-T, а также тактические системы NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard. "Украинские специалисты не смогут в обозримый короткий срок освоить и самостоятельно эксплуатировать данные комплексы ПВО, потому что для этого необходимо, во-первых, базовое военное образование, а во-вторых, практика, которая нарабатывается годами. С высокой степенью вероятности, одновременно с поставкой всей перечисленной техники ПВО на Украину будут также отправлены либо кадровые военнослужащие стран-членов НАТО, либо под видом наемников те же самые военнослужащие, формально снявшие погоны и выступающие в качестве "свободных" военных специалистов", - сказал Коротченко. По его словам, новые поставки западных комплексов ПВО в определенной степени снизят возможности РФ поражать объекты и цели на Украине. Однако нужно учитывать, что такое количество вооружения будет поступать партиями, поэтому перед российским военным командованием стоит задача "в реальном масштабе времени" выявлять прибывающую различными видами транспорта технику ПВО и в момент разгрузки или после развертывания уничтожать ее высокоточными ракетными ударами, отметил эксперт. "Будем исходить из того, что российское Минобороны найдет эффективные и действенные методы по нейтрализации новых угроз, которые будут материализованы для нас на Украине после саммита НАТО", - добавил Коротченко. Очередной саммит НАТО проходит в Вашингтоне 9-11 июля. На повестке три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Киеву, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая.

https://ria.ru/20240710/zelenskiy-1958673938.html

https://ria.ru/20240710/ukraina-1958645218.html

https://ria.ru/20240710/zaharova-1958682553.html

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украина, киев, россия, игорь коротченко, нато, в мире