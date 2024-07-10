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Эксперт рассказал, как защитить машину от жары - РИА Новости, 10.07.2024
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12:55 10.07.2024 (обновлено: 12:56 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/ekspert-1958719582.html
Эксперт рассказал, как защитить машину от жары
Эксперт рассказал, как защитить машину от жары - РИА Новости, 10.07.2024
Эксперт рассказал, как защитить машину от жары
Жаркая погода в России - не проблема для современного автомобиля, он рассчитан на эксплуатацию до 45 градусов, но в качестве дополнительной защиты не будет... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T12:55
2024-07-10T12:56
общество
авто
россия
максим кадаков
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Жаркая погода в России - не проблема для современного автомобиля, он рассчитан на эксплуатацию до 45 градусов, но в качестве дополнительной защиты не будет лишним укрывать лобовое стекло специальным экраном, проверять системы охлаждения, кондиционирования и не оставлять в салоне на видном месте бутылки с водой, которые в редких случаях, но могут сработать на солнце в качестве линзы, рассказал РИА Новости автоэксперт Максим Кадаков. "Современный автомобиль рассчитан на эксплуатацию, как правило, до температуры плюс 45 градусов. Та жара, которая у нас есть - для автомобилей не жара", - отметил он.Кадаков рассказал, что иногда при очень высоких температурах в машине может начать плавиться передняя панель. В частности, такие прецеденты уже случались с китайскими автомобилями. &quot;Все очень просто: надо либо машину в тень ставить, либо покупать экран на лобовое стекло (есть натяжные, сетчатые или простые картонные). Это в первую очередь необходимо для того, чтобы снизить температуру в салоне, чтобы он не превращался в теплицу&quot;, - добавил он."Если автомобиль исправный, то ему ничего не будет. А чтобы ему облегчить жизнь, если машина уже поездила - понятно, что лучше, если у нее нормально работает система охлаждения", - отметил Кадаков. Также внимание стоит уделять системе кондиционирования: при необходимости заправлять ее фреоном. При этом с аккумулятором в жару ничего не будет, уверен эксперт."Нельзя в машине на видном месте оставлять бутылку с водой, потому что на солнце она может сработать, как линза. Редко, но бывают случаи, когда прожигало сиденье или случался микро-пожар", - добавил Кадаков.
https://ria.ru/20240709/avtomobili-1958515413.html
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общество, авто, россия, максим кадаков
Общество, Авто, Россия, Максим Кадаков
Эксперт рассказал, как защитить машину от жары

Эксперт посоветовал в жару проверять системы охлаждения для защиты от перегрева

© Pixabay / DarkoStojanovicВодитель автомобиля
Водитель автомобиля - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© Pixabay / DarkoStojanovic
Водитель автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Жаркая погода в России - не проблема для современного автомобиля, он рассчитан на эксплуатацию до 45 градусов, но в качестве дополнительной защиты не будет лишним укрывать лобовое стекло специальным экраном, проверять системы охлаждения, кондиционирования и не оставлять в салоне на видном месте бутылки с водой, которые в редких случаях, но могут сработать на солнце в качестве линзы, рассказал РИА Новости автоэксперт Максим Кадаков.
"Современный автомобиль рассчитан на эксплуатацию, как правило, до температуры плюс 45 градусов. Та жара, которая у нас есть - для автомобилей не жара", - отметил он.
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Кадаков рассказал, что иногда при очень высоких температурах в машине может начать плавиться передняя панель. В частности, такие прецеденты уже случались с китайскими автомобилями.
«

"Все очень просто: надо либо машину в тень ставить, либо покупать экран на лобовое стекло (есть натяжные, сетчатые или простые картонные). Это в первую очередь необходимо для того, чтобы снизить температуру в салоне, чтобы он не превращался в теплицу", - добавил он.

"Если автомобиль исправный, то ему ничего не будет. А чтобы ему облегчить жизнь, если машина уже поездила - понятно, что лучше, если у нее нормально работает система охлаждения", - отметил Кадаков. Также внимание стоит уделять системе кондиционирования: при необходимости заправлять ее фреоном. При этом с аккумулятором в жару ничего не будет, уверен эксперт.
"Нельзя в машине на видном месте оставлять бутылку с водой, потому что на солнце она может сработать, как линза. Редко, но бывают случаи, когда прожигало сиденье или случался микро-пожар", - добавил Кадаков.
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ОбществоАвтоРоссияМаксим Кадаков
 
 
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