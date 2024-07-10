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Россиянам рассказали, какие социальные пособия не назначаются автоматически - РИА Новости, 10.07.2024
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02:56 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/ekspert-1958653265.html
Россиянам рассказали, какие социальные пособия не назначаются автоматически
Россиянам рассказали, какие социальные пособия не назначаются автоматически - РИА Новости, 10.07.2024
Россиянам рассказали, какие социальные пособия не назначаются автоматически
Россияне должны собрать необходимые документы и подать заявление на получение некоторых мер соцподдержки - единого пособия на ребенка от рождения до 17 лет,... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T02:56
2024-07-10T02:56
общество
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россияне должны собрать необходимые документы и подать заявление на получение некоторых мер соцподдержки - единого пособия на ребенка от рождения до 17 лет, субсидий на оплату жилья, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Елена Горина. "Все меры социальной поддержки, требующие подтверждения материального положения семьи - например, единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, государственная социальная помощь и другие - сохраняют заявительный принцип, то есть требуют заявления от граждан", - сказала Горина. По ее словам, проактивно, то есть по факту наступления события без подачи заявления от человека, предоставляют сертификат на материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребенка, выплаты по больничным листам. Кроме того, ежемесячные денежные выплаты ветеранам и гражданам с инвалидностью, а также страховая пенсия по старости и другие выплаты тоже назначаются в таком формате. "Формат проактивного информирования - это оповещение человека о доступных ему мерах социальной поддержки в соответствии с его статусом, категорией, в связи с наступлением определенного жизненного события. Чтобы его получать, нужно дать согласие на "Госуслугах", - уточнила эксперт. Горина добавила, что в этом году проактивное информирование о мерах поддержки доступно для 11 событий. Среди них создание молодой семьи, беременность, рождение ребенка, достижение ребенком определенного возраста, потеря кормильца, установление опеки, а также присвоение статуса ветерана, установление инвалидности, достижение пенсионного возраста, получение статуса многодетной семьи и получение статуса лица, подвергшегося воздействию радиации.
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общество, высшая школа экономики (вшэ)
Общество, Высшая школа экономики (ВШЭ)
Россиянам рассказали, какие социальные пособия не назначаются автоматически

Эксперт Горина: россияне должны подавать заявление для ряда мер соцподдержки

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВыдача пенсии
Выдача пенсии - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россияне должны собрать необходимые документы и подать заявление на получение некоторых мер соцподдержки - единого пособия на ребенка от рождения до 17 лет, субсидий на оплату жилья, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Елена Горина.
«
"Все меры социальной поддержки, требующие подтверждения материального положения семьи - например, единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, государственная социальная помощь и другие - сохраняют заявительный принцип, то есть требуют заявления от граждан", - сказала Горина.
По ее словам, проактивно, то есть по факту наступления события без подачи заявления от человека, предоставляют сертификат на материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребенка, выплаты по больничным листам. Кроме того, ежемесячные денежные выплаты ветеранам и гражданам с инвалидностью, а также страховая пенсия по старости и другие выплаты тоже назначаются в таком формате.
"Формат проактивного информирования - это оповещение человека о доступных ему мерах социальной поддержки в соответствии с его статусом, категорией, в связи с наступлением определенного жизненного события. Чтобы его получать, нужно дать согласие на "Госуслугах", - уточнила эксперт.
Горина добавила, что в этом году проактивное информирование о мерах поддержки доступно для 11 событий. Среди них создание молодой семьи, беременность, рождение ребенка, достижение ребенком определенного возраста, потеря кормильца, установление опеки, а также присвоение статуса ветерана, установление инвалидности, достижение пенсионного возраста, получение статуса многодетной семьи и получение статуса лица, подвергшегося воздействию радиации.
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