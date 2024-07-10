https://ria.ru/20240710/ek-1958728229.html

В ЕК рассказали, когда Украина получит первый транш за счет активов России

В ЕК рассказали, когда Украина получит первый транш за счет активов России - РИА Новости, 10.07.2024

В ЕК рассказали, когда Украина получит первый транш за счет активов России

Еврокомиссия рассчитывает перевести первый транш для Украины из доходов от замороженных активов "в следующие пару недель", сообщил на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T13:19

2024-07-10T13:19

2024-07-10T13:35

экономика

украина

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брюссель

сергей лавров

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Еврокомиссия рассчитывает перевести первый транш для Украины из доходов от замороженных активов "в следующие пару недель", сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Кристиан Виганд."Мы работаем над тем, чтобы сделать первый транш из средств, полученных в качестве доходов от замороженных активов России, доступным для Украины в ближайшие пару недель", - сказал он.После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.Ранее "большая семерка" согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов.В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://ria.ru/20240709/aktivy-1958622150.html

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экономика, украина, россия, еврокомиссия, брюссель, сергей лавров, евросоюз, g7, кристиан виганд, в мире