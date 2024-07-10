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В ЕК рассказали, когда Украина получит первый транш за счет активов России - РИА Новости, 10.07.2024
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13:19 10.07.2024 (обновлено: 13:35 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/ek-1958728229.html
В ЕК рассказали, когда Украина получит первый транш за счет активов России
В ЕК рассказали, когда Украина получит первый транш за счет активов России - РИА Новости, 10.07.2024
В ЕК рассказали, когда Украина получит первый транш за счет активов России
Еврокомиссия рассчитывает перевести первый транш для Украины из доходов от замороженных активов "в следующие пару недель", сообщил на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T13:19
2024-07-10T13:35
экономика
украина
россия
еврокомиссия
брюссель
сергей лавров
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Еврокомиссия рассчитывает перевести первый транш для Украины из доходов от замороженных активов "в следующие пару недель", сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Кристиан Виганд."Мы работаем над тем, чтобы сделать первый транш из средств, полученных в качестве доходов от замороженных активов России, доступным для Украины в ближайшие пару недель", - сказал он.После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.Ранее "большая семерка" согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов.В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20240709/aktivy-1958622150.html
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экономика, украина, россия, еврокомиссия, брюссель, сергей лавров, евросоюз, g7, кристиан виганд, в мире
Экономика, Украина, Россия, Еврокомиссия, Брюссель, Сергей Лавров, Евросоюз, G7, Кристиан Виганд, В мире
В ЕК рассказали, когда Украина получит первый транш за счет активов России

ЕК хочет перевести Украине первый транш за счет активов РФ через пару недель

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Еврокомиссия рассчитывает перевести первый транш для Украины из доходов от замороженных активов "в следующие пару недель", сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Кристиан Виганд.
"Мы работаем над тем, чтобы сделать первый транш из средств, полученных в качестве доходов от замороженных активов России, доступным для Украины в ближайшие пару недель", - сказал он.
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После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Ранее "большая семерка" согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов.
В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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ЭкономикаУкраинаРоссияЕврокомиссияБрюссельСергей ЛавровЕвросоюзG7Кристиан ВигандВ мире
 
 
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