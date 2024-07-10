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Ефимов: Москва предоставила землю для предприятия в ТиНАО - РИА Новости, 10.07.2024
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14:06 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/efimov-1958702645.html
Ефимов: Москва предоставила землю для предприятия в ТиНАО
Ефимов: Москва предоставила землю для предприятия в ТиНАО - РИА Новости, 10.07.2024
Ефимов: Москва предоставила землю для предприятия в ТиНАО
Москва предоставила девелоперу "Брусника" 4 гектара земли по льготной ставке один рубль в год для строительства предприятия по выпуску железобетонных... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T14:06
2024-07-10T14:06
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Москва предоставила девелоперу "Брусника" 4 гектара земли по льготной ставке один рубль в год для строительства предприятия по выпуску железобетонных конструкций (ЖБИ) вблизи поселка Спортбазы в ТиНАО, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Инвестор построит производственный комплекс в ТиНАО при поддержке столицы. Для реализации этого масштабного инвестпроекта город предоставил участок площадью 4 гектара по льготной ставке один рубль в год. На производстве создадут более 340 рабочих мест. Вложения в реализацию проекта могут составить 2,9 миллиарда рублей", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Он уточнил, что застройщиком выступит структура "Брусники" ("Брусника. Индустриализация. Москва").В сообщении указывается, что участки для масштабных инвестпроктов Москва предоставляет без торгов. Так, договор аренды 4 гектаров земли для стройки предприятия, которое будет производить железобетонные конструкции, заключен на пять лет. За это время компания должна возвести 32 тысяч "квадратов" производственной недвижимости.В сообщении также отмечается, что предприятие стало первым резидентом формирующего в Новой Москве строительного кластера, который получил землю и сможет приступить к проекту после оформления необходимой документации."В целом новый отраслевой кластер объединит несколько высокотехнологичных производств по выпуску железобетонных и строительных конструкций, модульных сооружений, металлических изделий, деревянных напольных покрытий и другой продукции. На предприятиях смогут трудоустроиться более 30 тысяч человек", – рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
https://ria.ru/20240708/ofisy-1958209019.html
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москва, тинао, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, максим ликсутов
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, ТиНАО, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы, Максим Ликсутов

Ефимов: Москва предоставила землю для предприятия в ТиНАО

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Москва предоставила девелоперу "Брусника" 4 гектара земли по льготной ставке один рубль в год для строительства предприятия по выпуску железобетонных конструкций (ЖБИ) вблизи поселка Спортбазы в ТиНАО, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Инвестор построит производственный комплекс в ТиНАО при поддержке столицы. Для реализации этого масштабного инвестпроекта город предоставил участок площадью 4 гектара по льготной ставке один рубль в год. На производстве создадут более 340 рабочих мест. Вложения в реализацию проекта могут составить 2,9 миллиарда рублей", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
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Он уточнил, что застройщиком выступит структура "Брусники" ("Брусника. Индустриализация. Москва").
В сообщении указывается, что участки для масштабных инвестпроктов Москва предоставляет без торгов. Так, договор аренды 4 гектаров земли для стройки предприятия, которое будет производить железобетонные конструкции, заключен на пять лет. За это время компания должна возвести 32 тысяч "квадратов" производственной недвижимости.
В сообщении также отмечается, что предприятие стало первым резидентом формирующего в Новой Москве строительного кластера, который получил землю и сможет приступить к проекту после оформления необходимой документации.
"В целом новый отраслевой кластер объединит несколько высокотехнологичных производств по выпуску железобетонных и строительных конструкций, модульных сооружений, металлических изделий, деревянных напольных покрытий и другой продукции. На предприятиях смогут трудоустроиться более 30 тысяч человек", – рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваТиНАОВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс МосквыМаксим Ликсутов
 
 
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