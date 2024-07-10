https://ria.ru/20240710/efimov-1958702645.html

Ефимов: Москва предоставила землю для предприятия в ТиНАО

Ефимов: Москва предоставила землю для предприятия в ТиНАО - РИА Новости, 10.07.2024

Ефимов: Москва предоставила землю для предприятия в ТиНАО

Москва предоставила девелоперу "Брусника" 4 гектара земли по льготной ставке один рубль в год для строительства предприятия по выпуску железобетонных... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T14:06

2024-07-10T14:06

2024-07-10T14:06

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москва

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владимир ефимов (правительство москвы)

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максим ликсутов

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Москва предоставила девелоперу "Брусника" 4 гектара земли по льготной ставке один рубль в год для строительства предприятия по выпуску железобетонных конструкций (ЖБИ) вблизи поселка Спортбазы в ТиНАО, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Инвестор построит производственный комплекс в ТиНАО при поддержке столицы. Для реализации этого масштабного инвестпроекта город предоставил участок площадью 4 гектара по льготной ставке один рубль в год. На производстве создадут более 340 рабочих мест. Вложения в реализацию проекта могут составить 2,9 миллиарда рублей", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Он уточнил, что застройщиком выступит структура "Брусники" ("Брусника. Индустриализация. Москва").В сообщении указывается, что участки для масштабных инвестпроктов Москва предоставляет без торгов. Так, договор аренды 4 гектаров земли для стройки предприятия, которое будет производить железобетонные конструкции, заключен на пять лет. За это время компания должна возвести 32 тысяч "квадратов" производственной недвижимости.В сообщении также отмечается, что предприятие стало первым резидентом формирующего в Новой Москве строительного кластера, который получил землю и сможет приступить к проекту после оформления необходимой документации."В целом новый отраслевой кластер объединит несколько высокотехнологичных производств по выпуску железобетонных и строительных конструкций, модульных сооружений, металлических изделий, деревянных напольных покрытий и другой продукции. На предприятиях смогут трудоустроиться более 30 тысяч человек", – рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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