https://ria.ru/20240710/efimov-1958625098.html

Ефимов: инвестор реорганизует часть бывшей московской промзоны "Карачарово"

Ефимов: инвестор реорганизует часть бывшей московской промзоны "Карачарово" - РИА Новости, 10.07.2024

Ефимов: инвестор реорганизует часть бывшей московской промзоны "Карачарово"

Входящее в Level Group ООО "А Плейс Девелопмент" по договору комплексного развития территорий (КРТ) может реорганизовать два участка в Нижегородском районе... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T15:19

2024-07-10T15:19

2024-07-10T15:19

экономика

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

комплекс градостроительной политики и строительства г. москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953548643_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_cebee0ae6b7c9ac5fb391d88c5e05f7a.jpg

МОСКВА, 10 июля – РИА Новости. Входящее в Level Group ООО "А Плейс Девелопмент" по договору комплексного развития территорий (КРТ) может реорганизовать два участка в Нижегородском районе Москвы, инвестор подал заявку на аукционе, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Как единственному участнику торгов город в ближайшее время предложит компании заключить договор о реорганизации участков. Инвестиции в реализацию проекта составят почти 9,8 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект - 472 миллиона рублей. По итогам редевелопмента площадок в Нижегородском районе появится около 900 рабочих мест", – цитирует его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Эти участки находятся на юго-востоке столицы вдоль Перовского шоссе, рядом с московским городским вокзалом Нижегородская. За право на этот проект инвестор заплатит 41,6 миллиона рублей.Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что по проекту развития части бывшей промзоны "Карачарово" на участках общей площадью 4,49 гектара возведут общественно-деловой квартал, в частности 50 тысяч квадратных метров недвижимости, включая спортивно-развлекательный и физкультурно-оздоровительный комплексы с футбольным полем, офисы, отделения банков, торговый центр и гостиницу.Level Group создана бывшим сенатором, основным владельцем холдинга "Русагро" Вадимом Мошковичем.

https://ria.ru/20240709/efimov-1958375761.html

https://ria.ru/20240709/efimov-1958376351.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, комплекс градостроительной политики и строительства г. москвы