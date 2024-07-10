https://ria.ru/20240710/dudaev-1958715044.html
Соратник Кадырова ответил "нацистскому отродью"
Соратник Кадырова ответил "нацистскому отродью" - РИА Новости, 10.07.2024
Соратник Кадырова ответил "нацистскому отродью"
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале опубликовал видео с пленными украинскими солдатами. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T12:57
2024-07-10T12:57
2024-07-10T14:05
специальная военная операция на украине
в мире
ахмед дудаев
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958719778_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6ab3510cdc1fb085557f3233b596fe93.jpg
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале опубликовал видео с пленными украинскими солдатами."Ты, нацистское отродье, хвалишься тем, что вы смогли захватить пару чеченцев, а мы можем вам здесь показать целое отделение 5-й штурмовой бригады, которое находится в плену у российской стороны", — сказал он, отвечая на видео на YouTube-канале Apostle Dmytro Karpenko, в котором было опубликовано интервью с пленными чеченскими бойцами.Чеченский министр заявил, что двух чеченских военнослужащих захватили, когда они "были в отключке" из-за полученных травм. А те, кто стоят на видео, добровольно сдались в российский плен. Они сбежали от нацистского режима, добавил Дудаев.Советник главы ДНР Ян Гагин в начале июля говорил, что украинские военные в последнее время массово сдаются в плен. До этого он обращал внимание на недоверии украинских солдат к командованию и киевскому режиму.Так, солдат ВСУ Виктор Кэрэкеша, сдавшийся в плен рассказывал, что украинское командование плохо относится к своим мобилизованным, заявляя, что они "идут на мясо".
https://ria.ru/20240710/zelenskiy-1958684007.html
https://ria.ru/20240710/krym-1958705819.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958719778_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_949afe07c4dee6b3c47270476cf94db2.jpg
Дудаев показал пленных украинцев из 5-й штурмовой бригады ВСУ
Дудаев показал пленных украинцев из 5-й штурмовой бригады ВСУ.
2024-07-10T12:57
true
PT1M03S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ахмед дудаев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ахмед Дудаев, Украина
Соратник Кадырова ответил "нацистскому отродью"
Дудаев показал украинских пленных и рассказал об их отличии от пленных чеченцев
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости.
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале
опубликовал видео с пленными украинскими солдатами.
"Ты, нацистское отродье, хвалишься тем, что вы смогли захватить пару чеченцев, а мы можем вам здесь показать целое отделение 5-й штурмовой бригады, которое находится в плену у российской стороны", — сказал он, отвечая на видео на YouTube-канале Apostle Dmytro Karpenko, в котором было опубликовано интервью с пленными чеченскими бойцами.
Чеченский министр заявил, что двух чеченских военнослужащих захватили, когда они "были в отключке" из-за полученных травм. А те, кто стоят на видео, добровольно сдались в российский плен. Они сбежали от нацистского режима, добавил Дудаев.
Советник главы ДНР Ян Гагин в начале июля говорил, что украинские военные в последнее время массово сдаются в плен. До этого он обращал внимание на недоверии украинских солдат к командованию и киевскому режиму.
Так, солдат ВСУ Виктор Кэрэкеша, сдавшийся в плен рассказывал, что украинское командование плохо относится к своим мобилизованным, заявляя, что они "идут на мясо".