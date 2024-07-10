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Соратник Кадырова ответил "нацистскому отродью" - РИА Новости, 10.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:57 10.07.2024 (обновлено: 14:05 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/dudaev-1958715044.html
Соратник Кадырова ответил "нацистскому отродью"
Соратник Кадырова ответил "нацистскому отродью" - РИА Новости, 10.07.2024
Соратник Кадырова ответил "нацистскому отродью"
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале опубликовал видео с пленными украинскими солдатами. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T12:57
2024-07-10T14:05
специальная военная операция на украине
в мире
ахмед дудаев
украина
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале опубликовал видео с пленными украинскими солдатами."Ты, нацистское отродье, хвалишься тем, что вы смогли захватить пару чеченцев, а мы можем вам здесь показать целое отделение 5-й штурмовой бригады, которое находится в плену у российской стороны", — сказал он, отвечая на видео на YouTube-канале Apostle Dmytro Karpenko, в котором было опубликовано интервью с пленными чеченскими бойцами.Чеченский министр заявил, что двух чеченских военнослужащих захватили, когда они "были в отключке" из-за полученных травм. А те, кто стоят на видео, добровольно сдались в российский плен. Они сбежали от нацистского режима, добавил Дудаев.Советник главы ДНР Ян Гагин в начале июля говорил, что украинские военные в последнее время массово сдаются в плен. До этого он обращал внимание на недоверии украинских солдат к командованию и киевскому режиму.Так, солдат ВСУ Виктор Кэрэкеша, сдавшийся в плен рассказывал, что украинское командование плохо относится к своим мобилизованным, заявляя, что они "идут на мясо".
https://ria.ru/20240710/zelenskiy-1958684007.html
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Дудаев показал пленных украинцев из 5-й штурмовой бригады ВСУ
Дудаев показал пленных украинцев из 5-й штурмовой бригады ВСУ.
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в мире, ахмед дудаев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ахмед Дудаев, Украина
Соратник Кадырова ответил "нацистскому отродью"

Дудаев показал украинских пленных и рассказал об их отличии от пленных чеченцев

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале опубликовал видео с пленными украинскими солдатами.
"Ты, нацистское отродье, хвалишься тем, что вы смогли захватить пару чеченцев, а мы можем вам здесь показать целое отделение 5-й штурмовой бригады, которое находится в плену у российской стороны", — сказал он, отвечая на видео на YouTube-канале Apostle Dmytro Karpenko, в котором было опубликовано интервью с пленными чеченскими бойцами.
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Чеченский министр заявил, что двух чеченских военнослужащих захватили, когда они "были в отключке" из-за полученных травм. А те, кто стоят на видео, добровольно сдались в российский плен. Они сбежали от нацистского режима, добавил Дудаев.

Советник главы ДНР Ян Гагин в начале июля говорил, что украинские военные в последнее время массово сдаются в плен. До этого он обращал внимание на недоверии украинских солдат к командованию и киевскому режиму.

Так, солдат ВСУ Виктор Кэрэкеша, сдавшийся в плен рассказывал, что украинское командование плохо относится к своим мобилизованным, заявляя, что они "идут на мясо".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАхмед ДудаевУкраина
 
 
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