https://ria.ru/20240710/dudaev-1958715044.html

Соратник Кадырова ответил "нацистскому отродью"

Соратник Кадырова ответил "нацистскому отродью" - РИА Новости, 10.07.2024

Соратник Кадырова ответил "нацистскому отродью"

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале опубликовал видео с пленными украинскими солдатами. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T12:57

2024-07-10T12:57

2024-07-10T14:05

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ахмед дудаев

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале опубликовал видео с пленными украинскими солдатами."Ты, нацистское отродье, хвалишься тем, что вы смогли захватить пару чеченцев, а мы можем вам здесь показать целое отделение 5-й штурмовой бригады, которое находится в плену у российской стороны", — сказал он, отвечая на видео на YouTube-канале Apostle Dmytro Karpenko, в котором было опубликовано интервью с пленными чеченскими бойцами.Чеченский министр заявил, что двух чеченских военнослужащих захватили, когда они "были в отключке" из-за полученных травм. А те, кто стоят на видео, добровольно сдались в российский плен. Они сбежали от нацистского режима, добавил Дудаев.Советник главы ДНР Ян Гагин в начале июля говорил, что украинские военные в последнее время массово сдаются в плен. До этого он обращал внимание на недоверии украинских солдат к командованию и киевскому режиму.Так, солдат ВСУ Виктор Кэрэкеша, сдавшийся в плен рассказывал, что украинское командование плохо относится к своим мобилизованным, заявляя, что они "идут на мясо".

https://ria.ru/20240710/zelenskiy-1958684007.html

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Дудаев показал пленных украинцев из 5-й штурмовой бригады ВСУ Дудаев показал пленных украинцев из 5-й штурмовой бригады ВСУ. 2024-07-10T12:57 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, ахмед дудаев, украина