https://ria.ru/20240710/dtp-1958791021.html
В Удмуртии в ДТП с автобусом погибли два человека
В Удмуртии в ДТП с автобусом погибли два человека - РИА Новости, 10.07.2024
В Удмуртии в ДТП с автобусом погибли два человека
Два человека погибли, 22 пострадали в ДТП с автобусом в Удмуртии, сообщила ГИБДД региона. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T17:09
2024-07-10T17:09
2024-07-10T17:20
происшествия
воткинский район
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 10 июл - РИА Новости. Два человека погибли, 22 пострадали в ДТП с автобусом в Удмуртии, сообщила ГИБДД региона.По данным ведомства, на территории Воткинского района водитель автомобиля Lada Granta, мужчина 1956 года рождения, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом Setra под управлением мужчины 1981 года рождения."В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля - женщина 1971 года рождения - погибли. На момент происшествия в салоне автобуса находилось более 40 пассажиров, предварительно, 22 из них получили травмы различной степени тяжести, в том числе 3 детей", - говорится в сообщении.В удмуртском минздраве сообщают, что все пострадавшие бригадами скорой помощи оперативно доставлены в Воткинскую городскую больницу, осмотрены врачами, получают всю необходимую помощь.Следователи и прокуратура организовали проверку.
https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html
воткинский район
удмуртская республика (удмуртия)
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, воткинский район, удмуртская республика (удмуртия)
Происшествия, Воткинский район, Удмуртская Республика (Удмуртия)
В Удмуртии в ДТП с автобусом погибли два человека
В Удмуртии в ДТП с автобусом погибли два человека, 22 пострадали
УФА, 10 июл - РИА Новости. Два человека погибли, 22 пострадали в ДТП с автобусом в Удмуртии, сообщила ГИБДД региона.
По данным ведомства, на территории Воткинского района
водитель автомобиля Lada Granta, мужчина 1956 года рождения, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом Setra под управлением мужчины 1981 года рождения.
"В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля - женщина 1971 года рождения - погибли. На момент происшествия в салоне автобуса находилось более 40 пассажиров, предварительно, 22 из них получили травмы различной степени тяжести, в том числе 3 детей", - говорится в сообщении.
В удмуртском минздраве сообщают, что все пострадавшие бригадами скорой помощи оперативно доставлены в Воткинскую городскую больницу, осмотрены врачами, получают всю необходимую помощь.
Следователи и прокуратура организовали проверку.