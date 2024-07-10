https://ria.ru/20240710/dtp-1958791021.html

В Удмуртии в ДТП с автобусом погибли два человека

В Удмуртии в ДТП с автобусом погибли два человека - РИА Новости, 10.07.2024

В Удмуртии в ДТП с автобусом погибли два человека

Два человека погибли, 22 пострадали в ДТП с автобусом в Удмуртии, сообщила ГИБДД региона. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T17:09

2024-07-10T17:09

2024-07-10T17:20

происшествия

воткинский район

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 10 июл - РИА Новости. Два человека погибли, 22 пострадали в ДТП с автобусом в Удмуртии, сообщила ГИБДД региона.По данным ведомства, на территории Воткинского района водитель автомобиля Lada Granta, мужчина 1956 года рождения, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом Setra под управлением мужчины 1981 года рождения."В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля - женщина 1971 года рождения - погибли. На момент происшествия в салоне автобуса находилось более 40 пассажиров, предварительно, 22 из них получили травмы различной степени тяжести, в том числе 3 детей", - говорится в сообщении.В удмуртском минздраве сообщают, что все пострадавшие бригадами скорой помощи оперативно доставлены в Воткинскую городскую больницу, осмотрены врачами, получают всю необходимую помощь.Следователи и прокуратура организовали проверку.

https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html

воткинский район

удмуртская республика (удмуртия)

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происшествия, воткинский район, удмуртская республика (удмуртия)