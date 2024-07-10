https://ria.ru/20240710/druzya-1958618400.html
Нож за спиной: друзья России раскрыли свой интерес
Нож за спиной: друзья России раскрыли свой интерес - РИА Новости, 10.07.2024
Нож за спиной: друзья России раскрыли свой интерес
Неравнодушная часть аудитории Рунета гипнотизирует мониторы с новостями о победах, вояжах и инициативах друзей, потенциальных друзей, гипотетических друзей,... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T08:00
2024-07-10T08:00
2024-07-10T08:02
аналитика
россия
украина
сша
виктор орбан
владимир путин
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958608123_30:0:1703:941_1920x0_80_0_0_969203301f397566a896b04a8730862f.jpg
Неравнодушная часть аудитории Рунета гипнотизирует мониторы с новостями о победах, вояжах и инициативах друзей, потенциальных друзей, гипотетических друзей, скрытых друзей, друзей по факту и исторических друзей с такой силой, что создается впечатление, что еще одно напряжение коллективной воли — и тут же наступит мир, благодать и тишь, нарушаемая только хлопаньем шампанского и скрипом дивана.Однако раз за разом нам приходится убеждаться в справедливости слов Остапа Бендера, который утверждал, что "быстро только кошки родятся", и в том, что никакие официальные и потенциальные друзья России не помогут, а помочь России может только она сама.В последние дни взоры аудитории были прикованы к неожиданному "миротворческому" вояжу венгерского премьера Орбана, в рамках которого он посетил Киев, Москву и Пекин, а сейчас находится в Вашингтоне.Многочисленные аналитики восторгались смелостью Орбана, который посмел пойти наперекор русофобско-европейскому истеблишменту и навлек на себя проклятья со стороны всех враждебных нам говорящих голов, а также повез зафиксированные позиции Путина и Си в самое логово врага — на юбилейный саммит НАТО — под громким лозунгом "Миссия мира 3.0". Мало того: Орбан осмелился публично утверждать, что Россию победить невозможно. По его словам, Путин не может проиграть, это очень логично: "Если смотреть на солдат, оружие и технологии, которые используют в войне, то победить Россию — такую мысль трудно даже представить. Вероятность того, можно ли вообще победить Россию, невозможно просчитать".Переход Орбана из статуса "потенциальный друг" в статус "братушек навек" также подогревался тем, что он инициировал создание "Патриотов Европы" — нового альянса правых политических сил в Европарламенте, к которому недавно присоединились итальянская партия "Лига" вице-премьера Италии Маттео Сальвини и французское "Национальное объединение" Марин Ле Пен, в результате чего новая фракция может стать третьей по величине политической силой в ЕП.Однако притом что Москва и Пекин восприняли приезд Орбана с неподдельной доброжелательностью и традиционным гостеприимством, при ближайшем рассмотрении вояж венгерского премьера сейчас представляет собой гибрид личной PR-акции и курьерской доставки.Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, в общем и целом приветствуя миротворческие усилия Орбана, прокомментировал их в стиле "что имеем, то имеем": "Налицо целый набор разногласий у заинтересованных сторон, целый набор серьезных разногласий. Но, по крайней мере, господин Орбан действительно предпринимает очень серьезную попытку понять суть этих разногласий, что вызывает высокую оценку". Примерно в таком же ключе высказались и китайские товарищи, то есть по поводу прорыва при помощи венгерского лидера никто никаких иллюзий изначально не питал и не питает, хотя ничего плохого в попытке, естественно, нет.Просто надо понимать, что Виктор Орбан играет только за одну сторону — за самого себя. И при неудаче его миротворческого вояжа он не теряет ничего, а при удаче — получает очень много, что очень важно на фоне падения популярности его родной партии. Есть мнение, что Орбану поручена функция связного между Россией, Китаем, трампистами в США и частью европейских элит, которые хотят завершения конфликта на Украине. Но наиболее вероятна версия, согласно которой он должен привезти конкретные позиции России и Китая по Украине в руки следующему президенту США (читай — Трампу), то есть выполнить ответственные курьерские функции.В случае если (а по мнению Орбана — когда) к власти придет дружественный ему Дональд Трамп, для которого успешное прекращение конфликта на Украине является важным внешнеполитическим кейсом, политический вес Венгрии и лично Орбана может резко усилиться, а возможности собирать плюшки с разных сторон многократно возрастут. В случае же усиления конфронтации с США (что также весьма возможно из-за склонности Трампа ставить ультиматумы, что совершенно неприемлемо для России), поклонник Трампа Орбан, скорее всего, не моргнув глазом повторит свои слова, что Россия по отношению к Украине — агрессор.Иными словами — ничего личного, только бизнес, но можете называть меня братушкой, если хотите.Подобным же образом обстоят дела с "условно пророссийскими" политическими силами в Европе.Те, кто рукоплескал историческому результату выборов во французский парламент, где его третью часть получили правые во главе с "Национальным объединением" Марин Ле Пен, и с наслаждением читал цитаты еврочиновников о том, что "правые играют на руку Путину", забыли о том, что та же Ле Пен многократно сообщала о своей проукраинской позиции, а недавно и вовсе устроила скандал после того, как МИД РФ разместил ее фото в своих соцсетях: обвинила Россию в провокации и вмешательстве в ее дела, а также заявила, что "она и другие представители ее партии достаточно ясно выразили свою поддержку Украине".Так же "любят" Россию и другие европейские правые. Например, представитель чешского политического движения "Акция недовольных граждан" (АNO), которое тоже вошло в "пророссийский" альянс Орбана, прямым текстом заявил, что "ANO вступило в альянс ради реформ в ЕС, а не из-за позиции по Украине. ANO многократно заявляло, что считает Россию агрессором и стоит на стороне Украины".Не иметь друзей — это плохо. Но делать ставку на то, что у тебя есть друзья там, где их нет, — гораздо хуже.России на руку политическая раздробленность Европы, что размывает эффективность "единого фронта" против России, и мы, конечно, будем приветствовать любые позитивные инициативы слева, справа, снизу и сверху, которые смогут помочь ускорить нашу победу.Но история показывает, что главное условие наших побед — наша сплоченность и опора на свои собственные силы.Работаем, братья. А братушки сами прибегут потом.
https://ria.ru/20240709/orban-1958536536.html
https://ria.ru/20240709/orban-1958609536.html
https://ria.ru/20240709/orban-1958428054.html
https://ria.ru/20240709/rossiya-1958593716.html
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Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
аналитика, россия, украина, сша, виктор орбан, владимир путин, дональд трамп, нато, европарламент, евросоюз
Аналитика, Россия, Украина, США, Виктор Орбан, Владимир Путин, Дональд Трамп, НАТО, Европарламент, Евросоюз
Неравнодушная часть аудитории Рунета гипнотизирует мониторы с новостями о победах, вояжах и инициативах друзей, потенциальных друзей, гипотетических друзей, скрытых друзей, друзей по факту и исторических друзей с такой силой, что создается впечатление, что еще одно напряжение коллективной воли — и тут же наступит мир, благодать и тишь, нарушаемая только хлопаньем шампанского и скрипом дивана.
Однако раз за разом нам приходится убеждаться в справедливости слов Остапа Бендера
, который утверждал, что "быстро только кошки родятся", и в том, что никакие официальные и потенциальные друзья России не помогут, а помочь России может только она сама.
В последние дни взоры аудитории были прикованы к неожиданному "миротворческому" вояжу венгерского премьера Орбана
, в рамках которого он посетил Киев
, Москву
и Пекин
, а сейчас находится в Вашингтоне.
Многочисленные аналитики восторгались смелостью Орбана, который посмел пойти наперекор русофобско-европейскому истеблишменту и навлек на себя проклятья со стороны всех враждебных нам говорящих голов, а также повез зафиксированные позиции Путина
и Си в самое логово врага — на юбилейный саммит НАТО
— под громким лозунгом "Миссия мира 3.0". Мало того: Орбан осмелился публично утверждать, что Россию победить невозможно. По его словам, Путин не может проиграть, это очень логично: "Если смотреть на солдат, оружие и технологии, которые используют в войне, то победить Россию — такую мысль трудно даже представить. Вероятность того, можно ли вообще победить Россию, невозможно просчитать".
Переход Орбана из статуса "потенциальный друг" в статус "братушек навек" также подогревался тем, что он инициировал создание "Патриотов Европы" — нового альянса правых политических сил в Европарламенте
, к которому недавно присоединились итальянская партия "Лига" вице-премьера Италии Маттео Сальвини
и французское "Национальное объединение" Марин Ле Пен
, в результате чего новая фракция может стать третьей по величине политической силой в ЕП.
Однако притом что Москва и Пекин восприняли приезд Орбана с неподдельной доброжелательностью и традиционным гостеприимством, при ближайшем рассмотрении вояж венгерского премьера сейчас представляет собой гибрид личной PR-акции и курьерской доставки.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков
, в общем и целом приветствуя миротворческие усилия Орбана, прокомментировал их в стиле "что имеем, то имеем": "Налицо целый набор разногласий у заинтересованных сторон, целый набор серьезных разногласий. Но, по крайней мере, господин Орбан действительно предпринимает очень серьезную попытку понять суть этих разногласий, что вызывает высокую оценку". Примерно в таком же ключе высказались и китайские товарищи, то есть по поводу прорыва при помощи венгерского лидера никто никаких иллюзий изначально не питал и не питает, хотя ничего плохого в попытке, естественно, нет.
Просто надо понимать, что Виктор Орбан играет только за одну сторону — за самого себя. И при неудаче его миротворческого вояжа он не теряет ничего, а при удаче — получает очень много, что очень важно на фоне падения популярности его родной партии. Есть мнение, что Орбану поручена функция связного между Россией, Китаем
, трампистами в США
и частью европейских элит, которые хотят завершения конфликта на Украине
. Но наиболее вероятна версия, согласно которой он должен привезти конкретные позиции России и Китая по Украине в руки следующему президенту США (читай — Трампу
), то есть выполнить ответственные курьерские функции.
В случае если (а по мнению Орбана — когда) к власти придет дружественный ему Дональд Трамп, для которого успешное прекращение конфликта на Украине является важным внешнеполитическим кейсом, политический вес Венгрии
и лично Орбана может резко усилиться, а возможности собирать плюшки с разных сторон многократно возрастут. В случае же усиления конфронтации с США (что также весьма возможно из-за склонности Трампа ставить ультиматумы, что совершенно неприемлемо для России), поклонник Трампа Орбан, скорее всего, не моргнув глазом повторит свои слова, что Россия по отношению к Украине — агрессор.
Иными словами — ничего личного, только бизнес, но можете называть меня братушкой, если хотите.
Подобным же образом обстоят дела с "условно пророссийскими" политическими силами в Европе
.
Те, кто рукоплескал историческому результату выборов во французский парламент, где его третью часть получили правые во главе с "Национальным объединением" Марин Ле Пен, и с наслаждением читал цитаты еврочиновников о том, что "правые играют на руку Путину", забыли о том, что та же Ле Пен многократно сообщала о своей проукраинской позиции, а недавно и вовсе устроила скандал после того, как МИД РФ разместил ее фото в своих соцсетях: обвинила Россию в провокации и вмешательстве в ее дела, а также заявила, что "она и другие представители ее партии достаточно ясно выразили свою поддержку Украине".
Так же "любят" Россию и другие европейские правые. Например, представитель чешского политического движения "Акция недовольных граждан" (АNO), которое тоже вошло в "пророссийский" альянс Орбана, прямым текстом заявил, что "ANO вступило в альянс ради реформ в ЕС
, а не из-за позиции по Украине. ANO многократно заявляло, что считает Россию агрессором и стоит на стороне Украины".
Не иметь друзей — это плохо. Но делать ставку на то, что у тебя есть друзья там, где их нет, — гораздо хуже.
России на руку политическая раздробленность Европы, что размывает эффективность "единого фронта" против России, и мы, конечно, будем приветствовать любые позитивные инициативы слева, справа, снизу и сверху, которые смогут помочь ускорить нашу победу.
Но история показывает, что главное условие наших побед — наша сплоченность и опора на свои собственные силы.
Работаем, братья. А братушки сами прибегут потом.