https://ria.ru/20240710/druzya-1958618400.html

Нож за спиной: друзья России раскрыли свой интерес

Нож за спиной: друзья России раскрыли свой интерес - РИА Новости, 10.07.2024

Нож за спиной: друзья России раскрыли свой интерес

Неравнодушная часть аудитории Рунета гипнотизирует мониторы с новостями о победах, вояжах и инициативах друзей, потенциальных друзей, гипотетических друзей,... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T08:00

2024-07-10T08:00

2024-07-10T08:02

аналитика

россия

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Неравнодушная часть аудитории Рунета гипнотизирует мониторы с новостями о победах, вояжах и инициативах друзей, потенциальных друзей, гипотетических друзей, скрытых друзей, друзей по факту и исторических друзей с такой силой, что создается впечатление, что еще одно напряжение коллективной воли — и тут же наступит мир, благодать и тишь, нарушаемая только хлопаньем шампанского и скрипом дивана.Однако раз за разом нам приходится убеждаться в справедливости слов Остапа Бендера, который утверждал, что "быстро только кошки родятся", и в том, что никакие официальные и потенциальные друзья России не помогут, а помочь России может только она сама.В последние дни взоры аудитории были прикованы к неожиданному "миротворческому" вояжу венгерского премьера Орбана, в рамках которого он посетил Киев, Москву и Пекин, а сейчас находится в Вашингтоне.Многочисленные аналитики восторгались смелостью Орбана, который посмел пойти наперекор русофобско-европейскому истеблишменту и навлек на себя проклятья со стороны всех враждебных нам говорящих голов, а также повез зафиксированные позиции Путина и Си в самое логово врага — на юбилейный саммит НАТО — под громким лозунгом "Миссия мира 3.0". Мало того: Орбан осмелился публично утверждать, что Россию победить невозможно. По его словам, Путин не может проиграть, это очень логично: "Если смотреть на солдат, оружие и технологии, которые используют в войне, то победить Россию — такую мысль трудно даже представить. Вероятность того, можно ли вообще победить Россию, невозможно просчитать".Переход Орбана из статуса "потенциальный друг" в статус "братушек навек" также подогревался тем, что он инициировал создание "Патриотов Европы" — нового альянса правых политических сил в Европарламенте, к которому недавно присоединились итальянская партия "Лига" вице-премьера Италии Маттео Сальвини и французское "Национальное объединение" Марин Ле Пен, в результате чего новая фракция может стать третьей по величине политической силой в ЕП.Однако притом что Москва и Пекин восприняли приезд Орбана с неподдельной доброжелательностью и традиционным гостеприимством, при ближайшем рассмотрении вояж венгерского премьера сейчас представляет собой гибрид личной PR-акции и курьерской доставки.Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, в общем и целом приветствуя миротворческие усилия Орбана, прокомментировал их в стиле "что имеем, то имеем": "Налицо целый набор разногласий у заинтересованных сторон, целый набор серьезных разногласий. Но, по крайней мере, господин Орбан действительно предпринимает очень серьезную попытку понять суть этих разногласий, что вызывает высокую оценку". Примерно в таком же ключе высказались и китайские товарищи, то есть по поводу прорыва при помощи венгерского лидера никто никаких иллюзий изначально не питал и не питает, хотя ничего плохого в попытке, естественно, нет.Просто надо понимать, что Виктор Орбан играет только за одну сторону — за самого себя. И при неудаче его миротворческого вояжа он не теряет ничего, а при удаче — получает очень много, что очень важно на фоне падения популярности его родной партии. Есть мнение, что Орбану поручена функция связного между Россией, Китаем, трампистами в США и частью европейских элит, которые хотят завершения конфликта на Украине. Но наиболее вероятна версия, согласно которой он должен привезти конкретные позиции России и Китая по Украине в руки следующему президенту США (читай — Трампу), то есть выполнить ответственные курьерские функции.В случае если (а по мнению Орбана — когда) к власти придет дружественный ему Дональд Трамп, для которого успешное прекращение конфликта на Украине является важным внешнеполитическим кейсом, политический вес Венгрии и лично Орбана может резко усилиться, а возможности собирать плюшки с разных сторон многократно возрастут. В случае же усиления конфронтации с США (что также весьма возможно из-за склонности Трампа ставить ультиматумы, что совершенно неприемлемо для России), поклонник Трампа Орбан, скорее всего, не моргнув глазом повторит свои слова, что Россия по отношению к Украине — агрессор.Иными словами — ничего личного, только бизнес, но можете называть меня братушкой, если хотите.Подобным же образом обстоят дела с "условно пророссийскими" политическими силами в Европе.Те, кто рукоплескал историческому результату выборов во французский парламент, где его третью часть получили правые во главе с "Национальным объединением" Марин Ле Пен, и с наслаждением читал цитаты еврочиновников о том, что "правые играют на руку Путину", забыли о том, что та же Ле Пен многократно сообщала о своей проукраинской позиции, а недавно и вовсе устроила скандал после того, как МИД РФ разместил ее фото в своих соцсетях: обвинила Россию в провокации и вмешательстве в ее дела, а также заявила, что "она и другие представители ее партии достаточно ясно выразили свою поддержку Украине".Так же "любят" Россию и другие европейские правые. Например, представитель чешского политического движения "Акция недовольных граждан" (АNO), которое тоже вошло в "пророссийский" альянс Орбана, прямым текстом заявил, что "ANO вступило в альянс ради реформ в ЕС, а не из-за позиции по Украине. ANO многократно заявляло, что считает Россию агрессором и стоит на стороне Украины".Не иметь друзей — это плохо. Но делать ставку на то, что у тебя есть друзья там, где их нет, — гораздо хуже.России на руку политическая раздробленность Европы, что размывает эффективность "единого фронта" против России, и мы, конечно, будем приветствовать любые позитивные инициативы слева, справа, снизу и сверху, которые смогут помочь ускорить нашу победу.Но история показывает, что главное условие наших побед — наша сплоченность и опора на свои собственные силы.Работаем, братья. А братушки сами прибегут потом.

https://ria.ru/20240709/orban-1958536536.html

https://ria.ru/20240709/orban-1958609536.html

https://ria.ru/20240709/orban-1958428054.html

https://ria.ru/20240709/rossiya-1958593716.html

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аналитика, россия, украина, сша, виктор орбан, владимир путин, дональд трамп, нато, европарламент, евросоюз