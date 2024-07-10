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ВС России уничтожили замаскированные позиции ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 10.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:43 10.07.2024 (обновлено: 15:20 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/dnepr-1958747209.html
ВС России уничтожили замаскированные позиции ВСУ на правом берегу Днепра
ВС России уничтожили замаскированные позиции ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 10.07.2024
ВС России уничтожили замаскированные позиции ВСУ на правом берегу Днепра
Российская артиллерия уничтожила замаскированные огневые позиции ВСУ на правом берегу Днепра, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T14:43
2024-07-10T15:20
специальная военная операция на украине
россия
днепр (город)
херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Российская артиллерия уничтожила замаскированные огневые позиции ВСУ на правом берегу Днепра, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале, приложив видеокадры ударов."Артиллеристы батареи гаубиц Д-30 уничтожили замаскированные огневые позиции ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) и наблюдательный пункт, оборудованный в заброшенном доме на правом берегу Днепра. Данные с разведывательного беспилотника подтвердили точное поражение объектов противника", — говорится в публикации.Сальдо отметил, что расчеты 122-миллиметровых буксируемых орудий Д-30 группировки войск "Днепр" круглосуточно выполняют на Херсонском направлении задачи по уничтожению артиллерии, бронетехники, лодок, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций киевских вооруженных формирований.По словам губернатора, от получения данных о цели до нанесения удара проходят считаные минуты, навыки отработаны до автоматизма."Несмотря на развитие беспилотной авиации и ракетного вооружения, артиллерия продолжает быть сильнейшим оружием армии — "боги войны" по-прежнему господствуют на поле боя", — заключил Сальдо.Как сообщало Минобороны в сводке о ходе спецоперации, за минувшие сутки подразделения группировки войск "Днепр" нанесли удары по позициям 22-й механизированной бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Антоновка, Токаревка и Садовое Херсонской области. Потери противника на этом направлении составили до 85 военнослужащих, четыре автомобиля, два орудия Д-20. Уничтожен полевой склад артиллерийских боеприпасов.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240710/reb-1958685974.html
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россия
днепр (город)
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Уничтожение огневых позиций ВСУ на Херсонском направлении
Артиллеристы батареи гаубиц Д-30 уничтожили замаскированные огневые позиции ВФУ и наблюдательный пункт, оборудованный в заброшенном доме на правом берегу Днепра Данные с разведывательного беспилотника подтвердили точное поражение объектов противника Расчёты 122-мм буксируемых орудий Д-30 группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении круглосуточно в любую погоду выполняют задачи по уничтожению артиллерии, бронетехники, лодок, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций киевских вооружённых формирований. От получения данных о целях до нанесения огневого поражения уходит всего несколько минут — эти навыки отработаны до автоматизма. Несмотря на развитие беспилотной авиации и ракетного вооружения, артиллерия продолжает быть сильнейшим оружием армии — «боги войны» по-прежнему господствуют на поле боя.
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россия, днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепр (город), Херсонская область , Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили замаскированные позиции ВСУ на правом берегу Днепра

Сальдо: артиллерия уничтожила замаскированные позиции ВСУ и наблюдательный пункт

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Российская артиллерия уничтожила замаскированные огневые позиции ВСУ на правом берегу Днепра, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале, приложив видеокадры ударов.
"Артиллеристы батареи гаубиц Д-30 уничтожили замаскированные огневые позиции ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) и наблюдательный пункт, оборудованный в заброшенном доме на правом берегу Днепра. Данные с разведывательного беспилотника подтвердили точное поражение объектов противника", — говорится в публикации.
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Сальдо отметил, что расчеты 122-миллиметровых буксируемых орудий Д-30 группировки войск "Днепр" круглосуточно выполняют на Херсонском направлении задачи по уничтожению артиллерии, бронетехники, лодок, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций киевских вооруженных формирований.
По словам губернатора, от получения данных о цели до нанесения удара проходят считаные минуты, навыки отработаны до автоматизма.
"Несмотря на развитие беспилотной авиации и ракетного вооружения, артиллерия продолжает быть сильнейшим оружием армии — "боги войны" по-прежнему господствуют на поле боя", — заключил Сальдо.
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Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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