https://ria.ru/20240710/dnepr-1958658318.html
На правом берегу Днепра уничтожили наблюдательный пункт ВСУ
На правом берегу Днепра уничтожили наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 10.07.2024
На правом берегу Днепра уничтожили наблюдательный пункт ВСУ
Расчет артиллерийского 122-миллиметрового орудия Д-30 российских десантников группировки войск "Днепр" уничтожил наблюдательный пункт и группу пехоты ВСУ на... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T04:52
2024-07-10T04:52
2024-07-10T06:13
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ГЕНИЧЕСК, 10 июл - РИА Новости. Расчет артиллерийского 122-миллиметрового орудия Д-30 российских десантников группировки войск "Днепр" уничтожил наблюдательный пункт и группу пехоты ВСУ на правом берегу Днепра на херсонском направлении. За работой десантников наблюдал корреспондент РИА Новости. "Сегодня будем работать по НП противника… Наблюдательный пункт", - сказал РИА Новости заряжающий артиллерийского расчета с позывным "Сокол". По словам бойца, основную опасность на линии боевого соприкосновения сейчас представляют дроны и артиллерия натовского 155-го калибра. При этом оказанная Западом помощь не сказалась на интенсивности артиллерийского огня ВСУ, считают российские артиллеристы. "Я считаю, что нет", - сказал замкомандира взвода артиллеристов-десантников с позывным "Турист". Расчет получил координаты цели, снятые при помощи разведывательного беспилотника. Всего по противнику было произведено пять выстрелов. Корректировка велась в процессе стрельбы в режиме реального времени. Разведывательный БПЛА, использовавшийся в качестве средства объективного контроля, зафиксировал точные попадания по цели и подтвердил уничтожение украинского наблюдательного пункта вместе с личным составом противника.
https://ria.ru/20240709/desant-1958401725.html
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вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
На правом берегу Днепра уничтожили наблюдательный пункт ВСУ
Бойцы ВДВ уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра
ГЕНИЧЕСК, 10 июл - РИА Новости. Расчет артиллерийского 122-миллиметрового орудия Д-30 российских десантников группировки войск "Днепр" уничтожил наблюдательный пункт и группу пехоты ВСУ на правом берегу Днепра на херсонском направлении. За работой десантников наблюдал корреспондент РИА Новости.
"Сегодня будем работать по НП противника… Наблюдательный пункт", - сказал РИА Новости заряжающий артиллерийского расчета с позывным "Сокол".
По словам бойца, основную опасность на линии боевого соприкосновения сейчас представляют дроны и артиллерия натовского 155-го калибра.
При этом оказанная Западом помощь не сказалась на интенсивности артиллерийского огня ВСУ
, считают российские артиллеристы. "Я считаю, что нет", - сказал замкомандира взвода артиллеристов-десантников с позывным "Турист".
Расчет получил координаты цели, снятые при помощи разведывательного беспилотника. Всего по противнику было произведено пять выстрелов. Корректировка велась в процессе стрельбы в режиме реального времени. Разведывательный БПЛА, использовавшийся в качестве средства объективного контроля, зафиксировал точные попадания по цели и подтвердил уничтожение украинского наблюдательного пункта вместе с личным составом противника.