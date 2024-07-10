https://ria.ru/20240710/dnepr-1958658318.html

На правом берегу Днепра уничтожили наблюдательный пункт ВСУ

На правом берегу Днепра уничтожили наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 10.07.2024

На правом берегу Днепра уничтожили наблюдательный пункт ВСУ

Расчет артиллерийского 122-миллиметрового орудия Д-30 российских десантников группировки войск "Днепр" уничтожил наблюдательный пункт и группу пехоты ВСУ на... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T04:52

2024-07-10T04:52

2024-07-10T06:13

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 10 июл - РИА Новости. Расчет артиллерийского 122-миллиметрового орудия Д-30 российских десантников группировки войск "Днепр" уничтожил наблюдательный пункт и группу пехоты ВСУ на правом берегу Днепра на херсонском направлении. За работой десантников наблюдал корреспондент РИА Новости. "Сегодня будем работать по НП противника… Наблюдательный пункт", - сказал РИА Новости заряжающий артиллерийского расчета с позывным "Сокол". По словам бойца, основную опасность на линии боевого соприкосновения сейчас представляют дроны и артиллерия натовского 155-го калибра. При этом оказанная Западом помощь не сказалась на интенсивности артиллерийского огня ВСУ, считают российские артиллеристы. "Я считаю, что нет", - сказал замкомандира взвода артиллеристов-десантников с позывным "Турист". Расчет получил координаты цели, снятые при помощи разведывательного беспилотника. Всего по противнику было произведено пять выстрелов. Корректировка велась в процессе стрельбы в режиме реального времени. Разведывательный БПЛА, использовавшийся в качестве средства объективного контроля, зафиксировал точные попадания по цели и подтвердил уничтожение украинского наблюдательного пункта вместе с личным составом противника.

https://ria.ru/20240709/desant-1958401725.html

https://ria.ru/20240709/spetsoperatsiya-1958409798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вооруженные силы украины