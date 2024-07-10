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На правом берегу Днепра уничтожили наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 10.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:52 10.07.2024 (обновлено: 06:13 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/dnepr-1958658318.html
На правом берегу Днепра уничтожили наблюдательный пункт ВСУ
На правом берегу Днепра уничтожили наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 10.07.2024
На правом берегу Днепра уничтожили наблюдательный пункт ВСУ
Расчет артиллерийского 122-миллиметрового орудия Д-30 российских десантников группировки войск "Днепр" уничтожил наблюдательный пункт и группу пехоты ВСУ на... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T04:52
2024-07-10T06:13
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 10 июл - РИА Новости. Расчет артиллерийского 122-миллиметрового орудия Д-30 российских десантников группировки войск "Днепр" уничтожил наблюдательный пункт и группу пехоты ВСУ на правом берегу Днепра на херсонском направлении. За работой десантников наблюдал корреспондент РИА Новости. "Сегодня будем работать по НП противника… Наблюдательный пункт", - сказал РИА Новости заряжающий артиллерийского расчета с позывным "Сокол". По словам бойца, основную опасность на линии боевого соприкосновения сейчас представляют дроны и артиллерия натовского 155-го калибра. При этом оказанная Западом помощь не сказалась на интенсивности артиллерийского огня ВСУ, считают российские артиллеристы. "Я считаю, что нет", - сказал замкомандира взвода артиллеристов-десантников с позывным "Турист". Расчет получил координаты цели, снятые при помощи разведывательного беспилотника. Всего по противнику было произведено пять выстрелов. Корректировка велась в процессе стрельбы в режиме реального времени. Разведывательный БПЛА, использовавшийся в качестве средства объективного контроля, зафиксировал точные попадания по цели и подтвердил уничтожение украинского наблюдательного пункта вместе с личным составом противника.
https://ria.ru/20240709/desant-1958401725.html
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вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
На правом берегу Днепра уничтожили наблюдательный пункт ВСУ

Бойцы ВДВ уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 10 июл - РИА Новости. Расчет артиллерийского 122-миллиметрового орудия Д-30 российских десантников группировки войск "Днепр" уничтожил наблюдательный пункт и группу пехоты ВСУ на правом берегу Днепра на херсонском направлении. За работой десантников наблюдал корреспондент РИА Новости.
"Сегодня будем работать по НП противника… Наблюдательный пункт", - сказал РИА Новости заряжающий артиллерийского расчета с позывным "Сокол".
Российский военный в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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По словам бойца, основную опасность на линии боевого соприкосновения сейчас представляют дроны и артиллерия натовского 155-го калибра.
При этом оказанная Западом помощь не сказалась на интенсивности артиллерийского огня ВСУ, считают российские артиллеристы. "Я считаю, что нет", - сказал замкомандира взвода артиллеристов-десантников с позывным "Турист".
Расчет получил координаты цели, снятые при помощи разведывательного беспилотника. Всего по противнику было произведено пять выстрелов. Корректировка велась в процессе стрельбы в режиме реального времени. Разведывательный БПЛА, использовавшийся в качестве средства объективного контроля, зафиксировал точные попадания по цели и подтвердил уничтожение украинского наблюдательного пункта вместе с личным составом противника.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
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