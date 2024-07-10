https://ria.ru/20240710/detsad-1958834451.html

Подмосковный детсад, в котором якобы избили ребенка, не имеет лицензии

Подмосковный детсад, в котором якобы избили ребенка, не имеет лицензии - РИА Новости, 10.07.2024

Подмосковный детсад, в котором якобы избили ребенка, не имеет лицензии

Частный детский сад "Барбоскин" в подмосковном Видном, где якобы произошло избиение и психологическое насилие над ребенком со стороны воспитателя, не имеет... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T19:50

2024-07-10T19:50

2024-07-10T19:50

происшествия

московская область (подмосковье)

видное

россия

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Частный детский сад "Барбоскин" в подмосковном Видном, где якобы произошло избиение и психологическое насилие над ребенком со стороны воспитателя, не имеет лицензии на осуществление деятельности по реализации образовательной программы дошкольного образования, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Ленинского городского округа. Ранее в ряде СМИ появилась информация, что одна из жительниц Видного начала замечать на теле дочери, ходившей в частный детсад "Барбоскин", ссадины и ушибы. Позднее обеспокоенная мать зафиксировала оскорбления детей со стороны воспитателя и шлепки на диктофонной записи. После публикации правоохранительные органы возбудили уголовное дело, сообщило главное следственное управление Следственного комитета РФ по Московской области. Проверку проводит также Московская прокуратура. "Частный детский сад "Барбоскин", расположенный по адресу: Московская область, деревня Горки, не имеет лицензии на осуществление деятельности по реализации образовательной программы дошкольного образования и не получает субсидии из бюджета Московской области в рамках государственно-частного партнерства. Таким образом, управление образования администрации Ленинского городского округа не имеет полномочий для осуществления контроля за деятельностью вышеуказанного учреждения", - отметили в пресс-службе администрации округа. По данным пресс-службы, обращение по этому вопросу, поступившее в адрес администрации Ленинского городского округа, 8 мая направлено в УМВД России по округу для рассмотрения в рамках компетенции и ответа заявителю. Ребенок в свою очередь направлен в дошкольное отделение МБОУ Видновской СОШ №1 в поселке Петровское, отмеченное родителями девочки в электронном заявлении в качестве предпочитаемого.

https://ria.ru/20240528/proisshestviya-1948928175.html

https://ria.ru/20240621/tuberkulez-1954469954.html

московская область (подмосковье)

видное

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), видное, россия