Рейтинг@Mail.ru
Подмосковный детсад, в котором якобы избили ребенка, не имеет лицензии - РИА Новости, 10.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:50 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/detsad-1958834451.html
Подмосковный детсад, в котором якобы избили ребенка, не имеет лицензии
Подмосковный детсад, в котором якобы избили ребенка, не имеет лицензии - РИА Новости, 10.07.2024
Подмосковный детсад, в котором якобы избили ребенка, не имеет лицензии
Частный детский сад "Барбоскин" в подмосковном Видном, где якобы произошло избиение и психологическое насилие над ребенком со стороны воспитателя, не имеет... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T19:50
2024-07-10T19:50
происшествия
московская область (подмосковье)
видное
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753417808_31:243:1969:1333_1920x0_80_0_0_9cd4e694e79b71a4f62fbb782c704286.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Частный детский сад "Барбоскин" в подмосковном Видном, где якобы произошло избиение и психологическое насилие над ребенком со стороны воспитателя, не имеет лицензии на осуществление деятельности по реализации образовательной программы дошкольного образования, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Ленинского городского округа. Ранее в ряде СМИ появилась информация, что одна из жительниц Видного начала замечать на теле дочери, ходившей в частный детсад "Барбоскин", ссадины и ушибы. Позднее обеспокоенная мать зафиксировала оскорбления детей со стороны воспитателя и шлепки на диктофонной записи. После публикации правоохранительные органы возбудили уголовное дело, сообщило главное следственное управление Следственного комитета РФ по Московской области. Проверку проводит также Московская прокуратура. "Частный детский сад "Барбоскин", расположенный по адресу: Московская область, деревня Горки, не имеет лицензии на осуществление деятельности по реализации образовательной программы дошкольного образования и не получает субсидии из бюджета Московской области в рамках государственно-частного партнерства. Таким образом, управление образования администрации Ленинского городского округа не имеет полномочий для осуществления контроля за деятельностью вышеуказанного учреждения", - отметили в пресс-службе администрации округа. По данным пресс-службы, обращение по этому вопросу, поступившее в адрес администрации Ленинского городского округа, 8 мая направлено в УМВД России по округу для рассмотрения в рамках компетенции и ответа заявителю. Ребенок в свою очередь направлен в дошкольное отделение МБОУ Видновской СОШ №1 в поселке Петровское, отмеченное родителями девочки в электронном заявлении в качестве предпочитаемого.
https://ria.ru/20240528/proisshestviya-1948928175.html
https://ria.ru/20240621/tuberkulez-1954469954.html
московская область (подмосковье)
видное
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753417808_352:239:1811:1333_1920x0_80_0_0_a44ee62c44ca4693875bb842838b8127.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), видное, россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Видное, Россия
Подмосковный детсад, в котором якобы избили ребенка, не имеет лицензии

Частный детсад в Видном, где якобы избили ребенка, не имеет лицензии

© Depositphotos.com / samwordley@gmail.comРебенок
Ребенок - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© Depositphotos.com / samwordley@gmail.com
Ребенок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Частный детский сад "Барбоскин" в подмосковном Видном, где якобы произошло избиение и психологическое насилие над ребенком со стороны воспитателя, не имеет лицензии на осуществление деятельности по реализации образовательной программы дошкольного образования, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Ленинского городского округа.
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что одна из жительниц Видного начала замечать на теле дочери, ходившей в частный детсад "Барбоскин", ссадины и ушибы. Позднее обеспокоенная мать зафиксировала оскорбления детей со стороны воспитателя и шлепки на диктофонной записи. После публикации правоохранительные органы возбудили уголовное дело, сообщило главное следственное управление Следственного комитета РФ по Московской области. Проверку проводит также Московская прокуратура.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Прокуратура начала проверку инцидента в уфимской школе-интернате
28 мая, 15:46
"Частный детский сад "Барбоскин", расположенный по адресу: Московская область, деревня Горки, не имеет лицензии на осуществление деятельности по реализации образовательной программы дошкольного образования и не получает субсидии из бюджета Московской области в рамках государственно-частного партнерства. Таким образом, управление образования администрации Ленинского городского округа не имеет полномочий для осуществления контроля за деятельностью вышеуказанного учреждения", - отметили в пресс-службе администрации округа.
По данным пресс-службы, обращение по этому вопросу, поступившее в адрес администрации Ленинского городского округа, 8 мая направлено в УМВД России по округу для рассмотрения в рамках компетенции и ответа заявителю.
Ребенок в свою очередь направлен в дошкольное отделение МБОУ Видновской СОШ №1 в поселке Петровское, отмеченное родителями девочки в электронном заявлении в качестве предпочитаемого.
Медик смотрит рентгеновский снимок легких пациента - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
В Туве воспитательница детсада заразила туберкулезом девять детей
21 июня, 11:51
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ВидноеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала