https://ria.ru/20240710/deputat-1958664810.html

Депутат предложил вознаграждать за полезную информацию о наркопреступниках

Депутат предложил вознаграждать за полезную информацию о наркопреступниках - РИА Новости, 10.07.2024

Депутат предложил вознаграждать за полезную информацию о наркопреступниках

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил давать вознаграждение тем, кто передал правоохранителям полезную информацию, которая помогла полицейским, силовым... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T07:41

2024-07-10T07:41

2024-07-10T07:41

султан хамзаев

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил давать вознаграждение тем, кто передал правоохранителям полезную информацию, которая помогла полицейским, силовым службам задержать наркопреступников или ликвидировать наркоточку. "Считаю, что нужно публично объявить вознаграждение (от 10 до 50 тыс рублей) для тех, кто передал правоохранителям полезную информацию, которая помогла полицейским, силовым службам задержать преступников, ликвидировать наркоточку. Это в том числе эффективный способ борьбы с так называемыми закладчиками, когда граждане будут активнее сигнализировать о том, что видели, как кто-то ставит наркозакладку", - сказал он РИА Новости. Депутат считает, что на официальном уровне МВД должно поощрять граждан, которые сообщают о местах потребления наркотиков (наркопритонов), наркоманах и точках сбыта, самих сбытчиков. "Такая полезная для общества информация стоит дорого, облегчает работу правоохранителей", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20240705/shtrafy-1957527301.html

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султан хамзаев