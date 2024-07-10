https://ria.ru/20240710/d-30-1958657411.html

Артиллерия группировки "Запад" уничтожила расчет БПЛА и пехоту ВСУ

Артиллерия группировки "Запад" уничтожила расчет БПЛА и пехоту ВСУ - РИА Новости, 10.07.2024

Артиллерия группировки "Запад" уничтожила расчет БПЛА и пехоту ВСУ

Расчет гаубицы Д-30 артиллерийского подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил замаскированный расчет БПЛА в зоне... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T04:24

2024-07-10T04:24

2024-07-10T04:24

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 10 июл - РИА Новости. Расчет гаубицы Д-30 артиллерийского подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил замаскированный расчет БПЛА в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Один из расчетов гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожил точку, где проводились взлеты БПЛА противника, а также личный состав ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что подготовленным расчетам необходимо несколько минут после получения цели для нанесения огня по противнику. "Сказывается и материальное обеспечение каждой позиции. Боеприпасов, провизии, экипировки и воды в изобилии, чего нельзя сказать о противнике. Своевременную доставку всего необходимого в достаточных объёмах обеспечивают подразделения материально-технического обеспечения группировки", - отметили в МО.

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