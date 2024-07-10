https://ria.ru/20240710/d-30-1958657411.html
Артиллерия группировки "Запад" уничтожила расчет БПЛА и пехоту ВСУ
Артиллерия группировки "Запад" уничтожила расчет БПЛА и пехоту ВСУ - РИА Новости, 10.07.2024
Артиллерия группировки "Запад" уничтожила расчет БПЛА и пехоту ВСУ
Расчет гаубицы Д-30 артиллерийского подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил замаскированный расчет БПЛА в зоне... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T04:24
2024-07-10T04:24
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ЛУГАНСК, 10 июл - РИА Новости. Расчет гаубицы Д-30 артиллерийского подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил замаскированный расчет БПЛА в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Один из расчетов гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожил точку, где проводились взлеты БПЛА противника, а также личный состав ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что подготовленным расчетам необходимо несколько минут после получения цели для нанесения огня по противнику. "Сказывается и материальное обеспечение каждой позиции. Боеприпасов, провизии, экипировки и воды в изобилии, чего нельзя сказать о противнике. Своевременную доставку всего необходимого в достаточных объёмах обеспечивают подразделения материально-технического обеспечения группировки", - отметили в МО.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Артиллерия группировки "Запад" уничтожила расчет БПЛА и пехоту ВСУ
Гаубица Д-30 уничтожила в зоне СВО расчет БПЛА и пехоту ВСУ в зоне спецоперации
ЛУГАНСК, 10 июл - РИА Новости. Расчет гаубицы Д-30 артиллерийского подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил замаскированный расчет БПЛА в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Один из расчетов гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожил точку, где проводились взлеты БПЛА противника, а также личный состав ВСУ
", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что подготовленным расчетам необходимо несколько минут после получения цели для нанесения огня по противнику.
"Сказывается и материальное обеспечение каждой позиции. Боеприпасов, провизии, экипировки и воды в изобилии, чего нельзя сказать о противнике. Своевременную доставку всего необходимого в достаточных объёмах обеспечивают подразделения материально-технического обеспечения группировки", - отметили в МО.