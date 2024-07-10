https://ria.ru/20240710/britaniya-1958775360.html

Опрос показал, с кем хотят объединиться британские консерваторы

Опрос показал, с кем хотят объединиться британские консерваторы - РИА Новости, 10.07.2024

Опрос показал, с кем хотят объединиться британские консерваторы

Почти каждый второй член Консервативной партии Великобритании, потерпевшей поражение на прошедших в четверг парламентских выборах, выступает за объединение с... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T16:15

2024-07-10T16:15

2024-07-10T16:15

в мире

великобритания

кир стармер

риши сунак

парламентские выборы в британии – 2024

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Почти каждый второй член Консервативной партии Великобритании, потерпевшей поражение на прошедших в четверг парламентских выборах, выступает за объединение с партией Найджела Фаража Reform UK, пишет газета Guardian со ссылкой на результаты опроса, проведенного компанией YouGov. "Из числа опрошенных 47% членов Консервативной партии высказались за слияние, причем наибольшую поддержку они получили среди тех, кому больше 50 лет, и тех, у кого более низкий уровень дохода", - говорится в статье.Отмечается при этом, что из претендентов на лидерство в Консервативной партии лишь экс-глава МВД Суэлла Браверман выступила с предложением найти общий язык с Reform UK. В то же время, как показал опрос, в качестве потенциального нового лидера партии консерваторы больше поддерживают бывшего министра по делам бизнеса и торговли Кеми Баденок (31%), тогда как Браверман занимает второе место (16%). Парламентские выборы в Британии состоялись 4 июля, лейбористы получили на них 412 мандатов. На следующий день лидер лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьером Великобритании. Ранее оставивший пост премьера лидер консерваторов Риши Сунак поздравил Стармера с победой и объявил во время последнего выступления в качестве главы правительства, что уйдет с поста главы Консервативной партии, когда будут реализованы формальные меры для избрания его преемника. Партия Фаража получила всего пять мандатов в парламенте, несмотря на то, что по общему числу голосов Reform UK заняла третье место с 14,3%. При этом либеральные демократы закрепили за собой 72 депутатских кресла с 12,2% голосов. Подобный разрыв объясняется действующей в стране избирательной системой, при которой в парламент проходит кандидат, получивший максимальное число голосов в своем округе. При этом голоса за других кандидатов не учитываются.

https://ria.ru/20240705/tori-1957546905.html

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в мире, великобритания, кир стармер, риши сунак, парламентские выборы в британии – 2024