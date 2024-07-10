Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, с кем хотят объединиться британские консерваторы - РИА Новости, 10.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/britaniya-1958775360.html
Опрос показал, с кем хотят объединиться британские консерваторы
Опрос показал, с кем хотят объединиться британские консерваторы - РИА Новости, 10.07.2024
Опрос показал, с кем хотят объединиться британские консерваторы
Почти каждый второй член Консервативной партии Великобритании, потерпевшей поражение на прошедших в четверг парламентских выборах, выступает за объединение с... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T16:15
2024-07-10T16:15
в мире
великобритания
кир стармер
риши сунак
парламентские выборы в британии – 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856296105_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4a64016bbc755bfd66d5df8b3298d67.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Почти каждый второй член Консервативной партии Великобритании, потерпевшей поражение на прошедших в четверг парламентских выборах, выступает за объединение с партией Найджела Фаража Reform UK, пишет газета Guardian со ссылкой на результаты опроса, проведенного компанией YouGov. &quot;Из числа опрошенных 47% членов Консервативной партии высказались за слияние, причем наибольшую поддержку они получили среди тех, кому больше 50 лет, и тех, у кого более низкий уровень дохода&quot;, - говорится в статье.Отмечается при этом, что из претендентов на лидерство в Консервативной партии лишь экс-глава МВД Суэлла Браверман выступила с предложением найти общий язык с Reform UK. В то же время, как показал опрос, в качестве потенциального нового лидера партии консерваторы больше поддерживают бывшего министра по делам бизнеса и торговли Кеми Баденок (31%), тогда как Браверман занимает второе место (16%). Парламентские выборы в Британии состоялись 4 июля, лейбористы получили на них 412 мандатов. На следующий день лидер лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьером Великобритании. Ранее оставивший пост премьера лидер консерваторов Риши Сунак поздравил Стармера с победой и объявил во время последнего выступления в качестве главы правительства, что уйдет с поста главы Консервативной партии, когда будут реализованы формальные меры для избрания его преемника. Партия Фаража получила всего пять мандатов в парламенте, несмотря на то, что по общему числу голосов Reform UK заняла третье место с 14,3%. При этом либеральные демократы закрепили за собой 72 депутатских кресла с 12,2% голосов. Подобный разрыв объясняется действующей в стране избирательной системой, при которой в парламент проходит кандидат, получивший максимальное число голосов в своем округе. При этом голоса за других кандидатов не учитываются.
https://ria.ru/20240705/tori-1957546905.html
https://ria.ru/20240705/britanija-1957583430.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856296105_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a5a2f9980e75c028ba638ee07f39e895.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, кир стармер, риши сунак, парламентские выборы в британии – 2024
В мире, Великобритания, Кир Стармер, Риши Сунак, Парламентские выборы в Британии – 2024
Опрос показал, с кем хотят объединиться британские консерваторы

YouGov: 47% британских консерваторов выступает за объединение с партией Фаража

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Почти каждый второй член Консервативной партии Великобритании, потерпевшей поражение на прошедших в четверг парламентских выборах, выступает за объединение с партией Найджела Фаража Reform UK, пишет газета Guardian со ссылкой на результаты опроса, проведенного компанией YouGov.
«

"Из числа опрошенных 47% членов Консервативной партии высказались за слияние, причем наибольшую поддержку они получили среди тех, кому больше 50 лет, и тех, у кого более низкий уровень дохода", - говорится в статье.

Отмечается при этом, что из претендентов на лидерство в Консервативной партии лишь экс-глава МВД Суэлла Браверман выступила с предложением найти общий язык с Reform UK. В то же время, как показал опрос, в качестве потенциального нового лидера партии консерваторы больше поддерживают бывшего министра по делам бизнеса и торговли Кеми Баденок (31%), тогда как Браверман занимает второе место (16%).
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Британские тори отправлены на свалку истории
5 июля, 08:00
Парламентские выборы в Британии состоялись 4 июля, лейбористы получили на них 412 мандатов. На следующий день лидер лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьером Великобритании. Ранее оставивший пост премьера лидер консерваторов Риши Сунак поздравил Стармера с победой и объявил во время последнего выступления в качестве главы правительства, что уйдет с поста главы Консервативной партии, когда будут реализованы формальные меры для избрания его преемника.
Партия Фаража получила всего пять мандатов в парламенте, несмотря на то, что по общему числу голосов Reform UK заняла третье место с 14,3%. При этом либеральные демократы закрепили за собой 72 депутатских кресла с 12,2% голосов. Подобный разрыв объясняется действующей в стране избирательной системой, при которой в парламент проходит кандидат, получивший максимальное число голосов в своем округе. При этом голоса за других кандидатов не учитываются.
Лидер Лейбористской партии Кир Стармер обращается к своим сторонникам во время митинга в галерее Тейт Модерн в Лондоне - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
"Россию не жалует". Кто станет новым премьером Британии
5 июля, 10:45
 
В миреВеликобританияКир СтармерРиши СунакПарламентские выборы в Британии – 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала