Опрос показал, с кем хотят объединиться британские консерваторы
YouGov: 47% британских консерваторов выступает за объединение с партией Фаража
© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Почти каждый второй член Консервативной партии Великобритании, потерпевшей поражение на прошедших в четверг парламентских выборах, выступает за объединение с партией Найджела Фаража Reform UK, пишет газета Guardian со ссылкой на результаты опроса, проведенного компанией YouGov.
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"Из числа опрошенных 47% членов Консервативной партии высказались за слияние, причем наибольшую поддержку они получили среди тех, кому больше 50 лет, и тех, у кого более низкий уровень дохода", - говорится в статье.
Отмечается при этом, что из претендентов на лидерство в Консервативной партии лишь экс-глава МВД Суэлла Браверман выступила с предложением найти общий язык с Reform UK. В то же время, как показал опрос, в качестве потенциального нового лидера партии консерваторы больше поддерживают бывшего министра по делам бизнеса и торговли Кеми Баденок (31%), тогда как Браверман занимает второе место (16%).
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Парламентские выборы в Британии состоялись 4 июля, лейбористы получили на них 412 мандатов. На следующий день лидер лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьером Великобритании. Ранее оставивший пост премьера лидер консерваторов Риши Сунак поздравил Стармера с победой и объявил во время последнего выступления в качестве главы правительства, что уйдет с поста главы Консервативной партии, когда будут реализованы формальные меры для избрания его преемника.
Партия Фаража получила всего пять мандатов в парламенте, несмотря на то, что по общему числу голосов Reform UK заняла третье место с 14,3%. При этом либеральные демократы закрепили за собой 72 депутатских кресла с 12,2% голосов. Подобный разрыв объясняется действующей в стране избирательной системой, при которой в парламент проходит кандидат, получивший максимальное число голосов в своем округе. При этом голоса за других кандидатов не учитываются.