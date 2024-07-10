https://ria.ru/20240710/britaniya-1958659979.html

Британия на следующей неделе начнет подготовку к росту оборонных расходов

Британия на следующей неделе начнет подготовку к росту оборонных расходов - РИА Новости, 10.07.2024

Британия на следующей неделе начнет подготовку к росту оборонных расходов

Новый премьер Великобритании Кир Стармер подчеркнул свое намерение увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП и сообщил, что соответствующая стратегическая... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T05:35

2024-07-10T05:35

2024-07-10T05:35

великобритания

кир стармер

нато

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Новый премьер Великобритании Кир Стармер подчеркнул свое намерение увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП и сообщил, что соответствующая стратегическая ревизия оборонного сектора, необходимая для увеличения расходов, начнется уже на следующей неделе. В заявлении, опубликованном на сайте британского правительства, сообщается, что Стармер подчеркнул непреклонную приверженность Великобритании выделению 2,5% ВВП на оборону для реагирования на растущие угрозы. "Премьер-министр также подтвердил сегодня, что на следующей неделе он начнет правительственный стратегический обзор оборонного сектора, с учетом детальной проделанной подготовительной работы министра обороны Джона Хили, который будет курировать обзор", - сообщает сайт правительства. По итогам соответствующего обзора власти страны составят дорожную карту повышения расходов, предоставят реформу госзакупок в военной отрасли и составят "новую оборонно-промышленную стратегию". В заявлении отмечается, что Стармер на саммите НАТО в Вашингтоне также призовет союзников увеличить оборонные расходы. Как ранее сообщила газета Times, несколько бывших высокопоставленных военных Британии высказали беспокойство текущим состоянием обороноспособности Запада и заявили, что новое правительство лейбористов "играет с огнем", откладывая решение об увеличении расходов Великобритании на оборону до 2,5% ВВП до проведения масштабной ревизии вооруженных сил страны. Ранее о неготовности британской армии к потенциальной масштабной и длительной войне из-за нехватки личного состава, а также проблем, связанных с набором и удержанием военнослужащих, сообщил комитет обороны при правительстве Великобритании.

https://ria.ru/20240708/ekonomika-1958283343.html

https://ria.ru/20240523/ukraina-1947815125.html

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великобритания, кир стармер, нато, вашингтон (штат), в мире