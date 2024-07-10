https://ria.ru/20240710/brifing-1958664930.html

СМИ проигнорировали брифинг по Донбассу в ООН, сообщил американский блогер

СМИ проигнорировали брифинг по Донбассу в ООН, сообщил американский блогер - РИА Новости, 10.07.2024

СМИ проигнорировали брифинг по Донбассу в ООН, сообщил американский блогер

Крупные американские СМИ проигнорировали брифинг в ООН по поездке в Донбасс, заявил РИА Новости известный блогер из США Джексон Хинкл. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T07:44

2024-07-10T07:44

2024-07-10T07:44

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Крупные американские СМИ проигнорировали брифинг в ООН по поездке в Донбасс, заявил РИА Новости известный блогер из США Джексон Хинкл. В начале июля в штаб-квартире ООН постпредство России провело брифинг недавно вернувшихся из поездки в Донбасс американских экспертов в области права и политики. "Представители крупных мейнстримных западных СМИ не явились на данное мероприятие (брифинг в ООН — ред.), однако наш брифинг посетили журналисты из России, а также из стран Африки и Ближнего Востока", — сказал Хинкл. Он отметил, что крупные западные медиа предпочитают не обращать внимание на свидетельства очевидцев о ситуации в Донбассе. "Они игнорируют эту информацию, так как если они будут говорить об этом, то очень скоро люди поймут, что последние два года эти СМИ им лгали", — добавил блогер. Хинкл указал, что на брифинге были только представители России при ООН. "Я считаю, что такое могло случиться из-за давления США на ООН, так как по сути ООН не может противостоять Соединенным Штатам и находится в полной зависимости от них", — подчеркнул он. По мнению блогера, именно США стоят за подавляющим количеством террористических актов на территории России. "Если бы другие представители ООН присутствовали на нашем докладе, им бы пришлось признать, что последние два года они лишь лгали и всячески оправдывали действия террористического характера, наподобие тех, что я лично наблюдал в Токмаке и других населенных пунктах Запорожья", — заключил Хинкл.

https://ria.ru/20240627/oon-1955840526.html

https://radiosputnik.ru/20240709/nebenzya-1958615616.html

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россия, донбасс, сша, джексон хинкл, оон, в мире