https://ria.ru/20240710/bpla-1958849405.html
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 10.07.2024
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
Средства ПВО перехватили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T21:57
2024-07-10T21:57
2024-07-10T22:52
белгородская область
россия
безопасность
владимир путин
грайворон
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Средства ПВО перехватили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Министерстве обороны России."Около 20:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Белгородской области", — говорится в заявлении.Позднее губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что ВСУ обстреляли поселок Красное Шебекинского городского округа. По данным чиновника, пострадал мужчина, его увезла скорая с проникающим ранением поясничной области и осколочными ранениями головы и руки.Кроме того, во дворе частного дома в Борисовском районе сдетонировал дрон-камикадзе, выбив окна и повредив легковой автомобиль. Удар БПЛА также пришелся на село Зозули, где загорелся находившийся на стоянке комбайн. Огонь уже потушили.В среду днем армия противника также атаковала территорию региона с помощью двух дронов-камикадзе. Удар пришелся по торговому объекту в Грайвороне, пострадал местный житель, его доставили в областную клиническую больницу. Второй БПЛА сдетонировал на парковке соцобъекта. По предварительным данным, никто не пострадал. Около 15:40 мск система ПВО сбила над Белгородской областью еще один украинский беспилотник.Кроме того, ВСУ обстреляли Шебекино — один человек погиб, девять получили ранения.Украинские войска практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Как отмечал президент Владимир Путин, из-за обстрелов жилых кварталов Москва вынуждена создать санитарную зону безопасности.
https://ria.ru/20240709/front-1958268807.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
россия
грайворон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9edb92175bfff7b7101d0e788c6537a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, безопасность, владимир путин, грайворон, вооруженные силы украины
Белгородская область, Россия, Безопасность, Владимир Путин, Грайворон, Вооруженные силы Украины
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
Минобороны РФ: ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Средства ПВО перехватили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Министерстве обороны России.
"Около 20:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Белгородской области", — говорится в заявлении.
Позднее губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что ВСУ обстреляли поселок Красное Шебекинского городского округа. По данным чиновника, пострадал мужчина, его увезла скорая с проникающим ранением поясничной области и осколочными ранениями головы и руки.
Кроме того, во дворе частного дома в Борисовском районе сдетонировал дрон-камикадзе, выбив окна и повредив легковой автомобиль. Удар БПЛА также пришелся на село Зозули, где загорелся находившийся на стоянке комбайн. Огонь уже потушили.
В среду днем армия противника также атаковала территорию региона с помощью двух дронов-камикадзе. Удар пришелся по торговому объекту в Грайвороне, пострадал местный житель, его доставили в областную клиническую больницу. Второй БПЛА сдетонировал на парковке соцобъекта. По предварительным данным, никто не пострадал.
Около 15:40 мск система ПВО сбила над Белгородской областью еще один украинский беспилотник.
Кроме того, ВСУ обстреляли Шебекино — один человек погиб, девять получили ранения.
Украинские войска практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Как отмечал президент Владимир Путин
, из-за обстрелов жилых кварталов Москва
вынуждена создать санитарную зону безопасности.