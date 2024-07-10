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ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 10.07.2024
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21:57 10.07.2024 (обновлено: 22:52 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/bpla-1958849405.html
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 10.07.2024
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
Средства ПВО перехватили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T21:57
2024-07-10T22:52
белгородская область
россия
безопасность
владимир путин
грайворон
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Средства ПВО перехватили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Министерстве обороны России."Около 20:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Белгородской области", — говорится в заявлении.Позднее губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что ВСУ обстреляли поселок Красное Шебекинского городского округа. По данным чиновника, пострадал мужчина, его увезла скорая с проникающим ранением поясничной области и осколочными ранениями головы и руки.Кроме того, во дворе частного дома в Борисовском районе сдетонировал дрон-камикадзе, выбив окна и повредив легковой автомобиль. Удар БПЛА также пришелся на село Зозули, где загорелся находившийся на стоянке комбайн. Огонь уже потушили.В среду днем армия противника также атаковала территорию региона с помощью двух дронов-камикадзе. Удар пришелся по торговому объекту в Грайвороне, пострадал местный житель, его доставили в областную клиническую больницу. Второй БПЛА сдетонировал на парковке соцобъекта. По предварительным данным, никто не пострадал. Около 15:40 мск система ПВО сбила над Белгородской областью еще один украинский беспилотник.Кроме того, ВСУ обстреляли Шебекино — один человек погиб, девять получили ранения.Украинские войска практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Как отмечал президент Владимир Путин, из-за обстрелов жилых кварталов Москва вынуждена создать санитарную зону безопасности.
https://ria.ru/20240709/front-1958268807.html
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белгородская область, россия, безопасность, владимир путин, грайворон, вооруженные силы украины
Белгородская область, Россия, Безопасность, Владимир Путин, Грайворон, Вооруженные силы Украины
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Минобороны РФ: ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Средства ПВО перехватили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Министерстве обороны России.
"Около 20:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Белгородской области", — говорится в заявлении.
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Позднее губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что ВСУ обстреляли поселок Красное Шебекинского городского округа. По данным чиновника, пострадал мужчина, его увезла скорая с проникающим ранением поясничной области и осколочными ранениями головы и руки.
Кроме того, во дворе частного дома в Борисовском районе сдетонировал дрон-камикадзе, выбив окна и повредив легковой автомобиль. Удар БПЛА также пришелся на село Зозули, где загорелся находившийся на стоянке комбайн. Огонь уже потушили.
В среду днем армия противника также атаковала территорию региона с помощью двух дронов-камикадзе. Удар пришелся по торговому объекту в Грайвороне, пострадал местный житель, его доставили в областную клиническую больницу. Второй БПЛА сдетонировал на парковке соцобъекта. По предварительным данным, никто не пострадал.
Около 15:40 мск система ПВО сбила над Белгородской областью еще один украинский беспилотник.
Кроме того, ВСУ обстреляли Шебекино — один человек погиб, девять получили ранения.
Украинские войска практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Как отмечал президент Владимир Путин, из-за обстрелов жилых кварталов Москва вынуждена создать санитарную зону безопасности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Белгородская областьРоссияБезопасностьВладимир ПутинГрайворонВооруженные силы Украины
 
 
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