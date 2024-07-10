Известный блогер из США запустит шоу на российских и китайских платформах
Известный американский блогер Хинкл запустит шоу на платформах РФ и Китая
© Фото : Опубликовано в соцсетях журналиста Американский журналист Джексон Хинкл позирует на фоне фонтанов в Петергофе во время поездки в Россию
© Фото : Опубликовано в соцсетях журналиста
Американский журналист Джексон Хинкл позирует на фоне фонтанов в Петергофе во время поездки в Россию. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Известный американский блогер Джексон Хинкл заявил РИА Новости, что скоро запустит новое шоу, которое будет транслироваться на платформах России и Китая.
Ранее Хинкл заявил РИА Новости, что YouTube, Instagram* и Facebook* (деятельность Meta* - соцсети Instagram* и Facebook* - запрещена в России как экстремистская) заблокировали его аккаунты. Также он не может пользоваться своим профилем в WhatsApp, маркетплейсами для продажи своей продукции и почти всеми приложениями для знакомств. По словам блогера, он не надеется на разблокировку своих аккаунтов в этих сервисах.
"Очень скоро я запущу новое шоу, которое будет транслироваться через китайские и российские платформы, а также через X", - сказал он, не приведя деталей нового шоу.
Джексон Хинкл - известный политический блогер из США. В своих выступлениях критикует американский истеблишмент и поддерживает Россию, высказывается против предоставления США помощи Украине. В июне он посетил территорию Запорожской области в составе группы иностранных журналистов, побывал в Бердянске и Мелитополе, а также увидел последствия обстрелов со стороны ВСУ гражданской инфраструктуры в городе Токмак.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.