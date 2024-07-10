https://ria.ru/20240710/bloger-1958658168.html

Известный блогер из США запустит шоу на российских и китайских платформах

Известный блогер из США запустит шоу на российских и китайских платформах - РИА Новости, 10.07.2024

Известный блогер из США запустит шоу на российских и китайских платформах

Известный американский блогер Джексон Хинкл заявил РИА Новости, что скоро запустит новое шоу, которое будет транслироваться на платформах России и Китая. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T04:50

2024-07-10T04:50

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Известный американский блогер Джексон Хинкл заявил РИА Новости, что скоро запустит новое шоу, которое будет транслироваться на платформах России и Китая. Ранее Хинкл заявил РИА Новости, что YouTube, Instagram* и Facebook* (деятельность Meta* - соцсети Instagram* и Facebook* - запрещена в России как экстремистская) заблокировали его аккаунты. Также он не может пользоваться своим профилем в WhatsApp, маркетплейсами для продажи своей продукции и почти всеми приложениями для знакомств. По словам блогера, он не надеется на разблокировку своих аккаунтов в этих сервисах. "Очень скоро я запущу новое шоу, которое будет транслироваться через китайские и российские платформы, а также через X", - сказал он, не приведя деталей нового шоу. Джексон Хинкл - известный политический блогер из США. В своих выступлениях критикует американский истеблишмент и поддерживает Россию, высказывается против предоставления США помощи Украине. В июне он посетил территорию Запорожской области в составе группы иностранных журналистов, побывал в Бердянске и Мелитополе, а также увидел последствия обстрелов со стороны ВСУ гражданской инфраструктуры в городе Токмак.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240710/bloger-1958656139.html

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