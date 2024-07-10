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Американский блогер пожаловался на отсутствие свободы слова в США

Американский блогер пожаловался на отсутствие свободы слова в США - РИА Новости, 10.07.2024

Американский блогер пожаловался на отсутствие свободы слова в США

Известный в США блогер Джексон Хинкл заявил РИА Новости, что блокировка его соцсетей, в частности YouTube-аккаунта, говорит об отсутствии свободы слова в... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T03:53

2024-07-10T03:53

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Известный в США блогер Джексон Хинкл заявил РИА Новости, что блокировка его соцсетей, в частности YouTube-аккаунта, говорит об отсутствии свободы слова в стране. Хинкл указал, что YouTube, Instagram* и Facebook* (деятельность Meta* - соцсети Instagram* и Facebook* - запрещена в России как экстремистская) заблокировали его аккаунты. Также он не может пользоваться своим профилем в WhatsApp, маркетплейсами для продажи своей продукции и почти всеми приложениями для знакомств. "Все перечисленные компании являются частными, разумеется, но почти вся осуществляемая ими цензура проводится при непосредственном участии государственного департамента. Конечно же это свидетельствует об отсутствии свободы слова в США. Это еще один серьезный камень преткновения для американского общества", - сказал он. Блогер добавил, что не надеется на то, что в ближайшее время сможет пользоваться сервисами, в которых заблокирован. "Как мы знаем, если хотя бы однажды человек поступится своими свободами, он никогда не сможет вернуть их назад. Именно поэтому так важно бороться за свою свободу", - заключил Хинкл. Хинкл - известный политический блогер из США. В своих выступлениях критикует американский истеблишмент и поддерживает Россию, высказывается против предоставления США помощи Украине. В июне он посетил территорию Запорожской области в составе группы иностранных журналистов, побывал в Бердянске и Мелитополе, а также увидел последствия обстрелов со стороны ВСУ гражданской инфраструктуры в городе Токмак.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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