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Блинкен бездоказательно обвинил Россию в попытках убийств в странах НАТО - РИА Новости, 10.07.2024
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16:36 10.07.2024 (обновлено: 18:06 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/blinken-1958781435.html
Блинкен бездоказательно обвинил Россию в попытках убийств в странах НАТО
Блинкен бездоказательно обвинил Россию в попытках убийств в странах НАТО - РИА Новости, 10.07.2024
Блинкен бездоказательно обвинил Россию в попытках убийств в странах НАТО
Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что страны НАТО в последние месяцы столкнулись с акциями саботажа и попытками убийств, и бездоказательно обвинил в этом... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T16:36
2024-07-10T18:06
в мире
россия
нато
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что страны НАТО в последние месяцы столкнулись с акциями саботажа и попытками убийств, и бездоказательно обвинил в этом Россию.&quot;Каждый союзник сфокусирован на том факте, что мы видели атаки в последние месяцы, поджоги, акции саботажа, попытки убийств, дезинформацию, киберугрозы&quot;, - сказал он, выступая на одном из мероприятий вашингтонского саммита НАТО.Россия категорически отрицает причастность к подобного рода действиям.Блинкен назвал перечисленное частью "намеренной российской стратегии, призванной попытаться подорвать безопасность и единство альянса". "Это не сработает, потому мы видим это и действуем", - сказал он.
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в мире, россия, нато, энтони блинкен
В мире, Россия, НАТО, Энтони Блинкен
Блинкен бездоказательно обвинил Россию в попытках убийств в странах НАТО

Блинкен бездоказательно обвинил РФ в попытках диверсий и убийств в странах НАТО

© AP Photo / Jacquelyn MartinГоссекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне. 10 июля 2024
Госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне. 10 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне. 10 июля 2024
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ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что страны НАТО в последние месяцы столкнулись с акциями саботажа и попытками убийств, и бездоказательно обвинил в этом Россию.
«

"Каждый союзник сфокусирован на том факте, что мы видели атаки в последние месяцы, поджоги, акции саботажа, попытки убийств, дезинформацию, киберугрозы", - сказал он, выступая на одном из мероприятий вашингтонского саммита НАТО.

Россия категорически отрицает причастность к подобного рода действиям.
Блинкен назвал перечисленное частью "намеренной российской стратегии, призванной попытаться подорвать безопасность и единство альянса". "Это не сработает, потому мы видим это и действуем", - сказал он.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
НАТО сейчас не видит военной угрозы со стороны России, заявил Столтенберг
Вчера, 15:35
 
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