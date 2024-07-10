https://ria.ru/20240710/blinken-1958781435.html
Блинкен бездоказательно обвинил Россию в попытках убийств в странах НАТО
Блинкен бездоказательно обвинил Россию в попытках убийств в странах НАТО - РИА Новости, 10.07.2024
Блинкен бездоказательно обвинил Россию в попытках убийств в странах НАТО
Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что страны НАТО в последние месяцы столкнулись с акциями саботажа и попытками убийств, и бездоказательно обвинил в этом... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T16:36
2024-07-10T16:36
2024-07-10T18:06
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энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что страны НАТО в последние месяцы столкнулись с акциями саботажа и попытками убийств, и бездоказательно обвинил в этом Россию."Каждый союзник сфокусирован на том факте, что мы видели атаки в последние месяцы, поджоги, акции саботажа, попытки убийств, дезинформацию, киберугрозы", - сказал он, выступая на одном из мероприятий вашингтонского саммита НАТО.Россия категорически отрицает причастность к подобного рода действиям.Блинкен назвал перечисленное частью "намеренной российской стратегии, призванной попытаться подорвать безопасность и единство альянса". "Это не сработает, потому мы видим это и действуем", - сказал он.
https://ria.ru/20240710/stoltenberg-1958763075.html
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в мире, россия, нато, энтони блинкен
В мире, Россия, НАТО, Энтони Блинкен
Блинкен бездоказательно обвинил Россию в попытках убийств в странах НАТО
Блинкен бездоказательно обвинил РФ в попытках диверсий и убийств в странах НАТО