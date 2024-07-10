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Блинкен ответил на жалобы Зеленского о нехватке помощи - РИА Новости, 10.07.2024
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16:33 10.07.2024 (обновлено: 18:08 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/blinken-1958780577.html
Блинкен ответил на жалобы Зеленского о нехватке помощи
Блинкен ответил на жалобы Зеленского о нехватке помощи - РИА Новости, 10.07.2024
Блинкен ответил на жалобы Зеленского о нехватке помощи
Государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду выразил уверенность в том, что Украина получает достаточно поддержки союзников после жалоб Владимира... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T16:33
2024-07-10T18:08
украина
в мире
россия
сша
сергей лавров
энтони блинкен
владимир зеленский
нато
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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду выразил уверенность в том, что Украина получает достаточно поддержки союзников после жалоб Владимира Зеленского о нехватке военной помощи.&quot;Я верю, что так и есть&quot;, - сообщил он на вопрос, достаточна ли помощь Запада Украине, выступая на саммите НАТО в Вашингтоне.Ранее Владимир Зеленский, выступая в США в первый день саммита, пожаловался на то, что поставленные Вашингтоном танки Abrams оказались не в состоянии изменить ситуацию на поле боя, систем ПВО Украине также не хватает, а западных поставок американских истребителей F-16 будет мало, поскольку Киеву требуются еще более сотни таких машин.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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украина, в мире, россия, сша, сергей лавров, энтони блинкен, владимир зеленский, нато, f-16
Украина, В мире, Россия, США, Сергей Лавров, Энтони Блинкен, Владимир Зеленский, НАТО, F-16
Блинкен ответил на жалобы Зеленского о нехватке помощи

Блинкен в ответ на жалобы Зеленского: Украина получает достаточно поддержки

© AP Photo / Jacquelyn MartinГоссекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне. 10 июля 2024
Госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне. 10 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне. 10 июля 2024
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду выразил уверенность в том, что Украина получает достаточно поддержки союзников после жалоб Владимира Зеленского о нехватке военной помощи.
«

"Я верю, что так и есть", - сообщил он на вопрос, достаточна ли помощь Запада Украине, выступая на саммите НАТО в Вашингтоне.

Ранее Владимир Зеленский, выступая в США в первый день саммита, пожаловался на то, что поставленные Вашингтоном танки Abrams оказались не в состоянии изменить ситуацию на поле боя, систем ПВО Украине также не хватает, а западных поставок американских истребителей F-16 будет мало, поскольку Киеву требуются еще более сотни таких машин.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Американские истребители F-16 - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Украина сможет задействовать F-16 уже этим летом, заявил Блинкен
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УкраинаВ миреРоссияСШАСергей ЛавровЭнтони БлинкенВладимир ЗеленскийНАТОF-16
 
 
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