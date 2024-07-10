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Бельгия получила четыре самолета F-35 на замену F-16 для Украины - РИА Новости, 10.07.2024
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20:15 10.07.2024 (обновлено: 20:22 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/belgiya-1958837497.html
Бельгия получила четыре самолета F-35 на замену F-16 для Украины
Бельгия получила четыре самолета F-35 на замену F-16 для Украины - РИА Новости, 10.07.2024
Бельгия получила четыре самолета F-35 на замену F-16 для Украины
Бельгия уже получила четыре самолета F-35, которые должны прийти на смену F-16, в настоящее время бельгийские пилоты проходят обучение на территории США,... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T20:15
2024-07-10T20:22
в мире
бельгия
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александр де кроо
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БРЮССЕЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Бельгия уже получила четыре самолета F-35, которые должны прийти на смену F-16, в настоящее время бельгийские пилоты проходят обучение на территории США, сообщил и. о. премьера Бельгии Александр де Кроо. "У нас уже есть четыре F-35, которые находятся здесь в США с целью подготовки наших пилотов", - сказал де Кроо в ходе выступления на форуме НАТО в Вашингтоне. По его словам, в Бельгию самолеты должны поступить в следующем году. Ранее он заявлял, что сроки поставок бельгийских F-16 Украине зависят от получения новой техники из США бельгийскими ВВС. "Чем быстрее будут поставлены F-35, тем быстрее мы можем поставить F-16", - подтвердил бельгийский премьер. Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб сообщила, что Бельгия поставит Украине до 2028 года 30 самолетов F-16, первые из которых должны быть получены Киевом до конца текущего года. Также соглашение предусматривает оказание военной помощи в размере 977 миллионов евро. Бельгийский премьер по итогам подписания заявил, что Бельгия "совершенно очевидно" передает вооружение Украине с условием использования исключительно на украинской территории. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240710/boepripasy-1958830193.html
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в мире, бельгия, украина, сша, александр де кроо, нато, f-16, f-35
В мире, Бельгия, Украина, США, Александр де Кроо, НАТО, F-16, F-35
Бельгия получила четыре самолета F-35 на замену F-16 для Украины

Бельгия получила четыре самолета F-35, которые должны прийти на смену F-16

© РИА Новости / Пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкСамолет F-35
Самолет F-35 - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба ОАК
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Самолет F-35. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Бельгия уже получила четыре самолета F-35, которые должны прийти на смену F-16, в настоящее время бельгийские пилоты проходят обучение на территории США, сообщил и. о. премьера Бельгии Александр де Кроо.
"У нас уже есть четыре F-35, которые находятся здесь в США с целью подготовки наших пилотов", - сказал де Кроо в ходе выступления на форуме НАТО в Вашингтоне. По его словам, в Бельгию самолеты должны поступить в следующем году.
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Ранее он заявлял, что сроки поставок бельгийских F-16 Украине зависят от получения новой техники из США бельгийскими ВВС.
"Чем быстрее будут поставлены F-35, тем быстрее мы можем поставить F-16", - подтвердил бельгийский премьер.
Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб сообщила, что Бельгия поставит Украине до 2028 года 30 самолетов F-16, первые из которых должны быть получены Киевом до конца текущего года. Также соглашение предусматривает оказание военной помощи в размере 977 миллионов евро. Бельгийский премьер по итогам подписания заявил, что Бельгия "совершенно очевидно" передает вооружение Украине с условием использования исключительно на украинской территории.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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