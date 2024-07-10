Бельгия получила четыре самолета F-35 на замену F-16 для Украины
Бельгия получила четыре самолета F-35, которые должны прийти на смену F-16
Самолет F-35. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Бельгия уже получила четыре самолета F-35, которые должны прийти на смену F-16, в настоящее время бельгийские пилоты проходят обучение на территории США, сообщил и. о. премьера Бельгии Александр де Кроо.
"У нас уже есть четыре F-35, которые находятся здесь в США с целью подготовки наших пилотов", - сказал де Кроо в ходе выступления на форуме НАТО в Вашингтоне. По его словам, в Бельгию самолеты должны поступить в следующем году.
Ранее он заявлял, что сроки поставок бельгийских F-16 Украине зависят от получения новой техники из США бельгийскими ВВС.
"Чем быстрее будут поставлены F-35, тем быстрее мы можем поставить F-16", - подтвердил бельгийский премьер.
Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб сообщила, что Бельгия поставит Украине до 2028 года 30 самолетов F-16, первые из которых должны быть получены Киевом до конца текущего года. Также соглашение предусматривает оказание военной помощи в размере 977 миллионов евро. Бельгийский премьер по итогам подписания заявил, что Бельгия "совершенно очевидно" передает вооружение Украине с условием использования исключительно на украинской территории.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.