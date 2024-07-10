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Вице-губернатор штата Нью-Йорк призвал Байдена выйти из президентской гонки - РИА Новости, 10.07.2024
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23:15 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/bayden-1958857205.html
Вице-губернатор штата Нью-Йорк призвал Байдена выйти из президентской гонки
Вице-губернатор штата Нью-Йорк призвал Байдена выйти из президентской гонки - РИА Новости, 10.07.2024
Вице-губернатор штата Нью-Йорк призвал Байдена выйти из президентской гонки
Президент США Джо Байден должен выйти из предвыборной гонки и "освободить место" для нового лидера, заявил вице-губернатор американского штата Нью-Йорк Антонио... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T23:15
2024-07-10T23:15
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НЬЮ-ЙОРК, 10 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден должен выйти из предвыборной гонки и "освободить место" для нового лидера, заявил вице-губернатор американского штата Нью-Йорк Антонио Дельгадо. "Нет большей угрозы для нашей демократии, чем бывший президент Дональд Трамп. Он должен быть побежден. Вот почему я присоединяюсь к миллионам американцев, включая обычных жителей Нью-Йорка из всех слоев общества, которые выражают законную обеспокоенность по поводу способности президента Байдена провести успешную кампанию против Трампа", – говорится в заявлении Дельгадо, опубликованном на его странице в соцсети Х. Вице-губернатор штата, отметив заслуги президента, к которым он отнес восстановление Америки после пандемии и победу над Трампом, все же призвал того завершить предвыборную кампанию и "освободить место" для нового лидера. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября.
https://ria.ru/20240710/bayden-1958819672.html
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в мире, нью-йорк (город), сша, америка, джо байден, дональд трамп, президентские выборы в сша
В мире, Нью-Йорк (город), США, Америка, Джо Байден, Дональд Трамп, Президентские выборы в США
Вице-губернатор штата Нью-Йорк призвал Байдена выйти из президентской гонки

Вице-губернатор штата Нью-Йорк Дельгадо призвал Байдена сняться с выборов

© AP Photo / Evan VucciДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 10 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден должен выйти из предвыборной гонки и "освободить место" для нового лидера, заявил вице-губернатор американского штата Нью-Йорк Антонио Дельгадо.
"Нет большей угрозы для нашей демократии, чем бывший президент Дональд Трамп. Он должен быть побежден. Вот почему я присоединяюсь к миллионам американцев, включая обычных жителей Нью-Йорка из всех слоев общества, которые выражают законную обеспокоенность по поводу способности президента Байдена провести успешную кампанию против Трампа", – говорится в заявлении Дельгадо, опубликованном на его странице в соцсети Х.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
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Вчера, 18:37
Вице-губернатор штата, отметив заслуги президента, к которым он отнес восстановление Америки после пандемии и победу над Трампом, все же призвал того завершить предвыборную кампанию и "освободить место" для нового лидера.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября.
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Клуни призвал Байдена выйти из предвыборной гонки
Вчера, 19:32
 
В миреНью-Йорк (город)СШААмерикаДжо БайденДональд ТрампПрезидентские выборы в США
 
 
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