Вице-губернатор штата Нью-Йорк призвал Байдена выйти из президентской гонки
Вице-губернатор штата Нью-Йорк Дельгадо призвал Байдена сняться с выборов
© AP Photo / Evan VucciДжо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 10 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден должен выйти из предвыборной гонки и "освободить место" для нового лидера, заявил вице-губернатор американского штата Нью-Йорк Антонио Дельгадо.
"Нет большей угрозы для нашей демократии, чем бывший президент Дональд Трамп. Он должен быть побежден. Вот почему я присоединяюсь к миллионам американцев, включая обычных жителей Нью-Йорка из всех слоев общества, которые выражают законную обеспокоенность по поводу способности президента Байдена провести успешную кампанию против Трампа", – говорится в заявлении Дельгадо, опубликованном на его странице в соцсети Х.
Вице-губернатор штата, отметив заслуги президента, к которым он отнес восстановление Америки после пандемии и победу над Трампом, все же призвал того завершить предвыборную кампанию и "освободить место" для нового лидера.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября.