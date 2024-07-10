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Вице-губернатор штата Нью-Йорк призвал Байдена выйти из президентской гонки

Вице-губернатор штата Нью-Йорк призвал Байдена выйти из президентской гонки - РИА Новости, 10.07.2024

Вице-губернатор штата Нью-Йорк призвал Байдена выйти из президентской гонки

Президент США Джо Байден должен выйти из предвыборной гонки и "освободить место" для нового лидера, заявил вице-губернатор американского штата Нью-Йорк Антонио... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T23:15

2024-07-10T23:15

2024-07-10T23:15

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НЬЮ-ЙОРК, 10 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден должен выйти из предвыборной гонки и "освободить место" для нового лидера, заявил вице-губернатор американского штата Нью-Йорк Антонио Дельгадо. "Нет большей угрозы для нашей демократии, чем бывший президент Дональд Трамп. Он должен быть побежден. Вот почему я присоединяюсь к миллионам американцев, включая обычных жителей Нью-Йорка из всех слоев общества, которые выражают законную обеспокоенность по поводу способности президента Байдена провести успешную кампанию против Трампа", – говорится в заявлении Дельгадо, опубликованном на его странице в соцсети Х. Вице-губернатор штата, отметив заслуги президента, к которым он отнес восстановление Америки после пандемии и победу над Трампом, все же призвал того завершить предвыборную кампанию и "освободить место" для нового лидера. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября.

https://ria.ru/20240710/bayden-1958819672.html

https://ria.ru/20240710/kluni-1958830814.html

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в мире, нью-йорк (город), сша, америка, джо байден, дональд трамп, президентские выборы в сша