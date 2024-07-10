СМИ: Байдену хотят доложить о беспокойстве демократов по его кандидатуре
Politico: Байдену хотят доложить о беспокойстве демократов по его кандидатуре
© AP Photo / Evan VucciДжо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил своим коллегам-конгрессменам, что намерен донести до президента Джо Байдена обеспокоенность однопартийцев относительно перспектив дальнейшего участия действующего лидера в президентской гонке, пишет издание Politico.
По его данным, пока не до конца ясно, когда именно Джеффрис намерен переговорить с главой государства. Во время беседы с журналистами, состоявшейся в среду, он дал понять, что намерен продолжить переговоры с членами Демократической партии США по кандидатуре Байдена "сегодня, завтра и в дальнейшем".
В последние дни всё больше законодателей, в том числе демократов, выражают уверенность в том, что Байден проиграет на выборах президента осенью 2024 года, если не решит выйти из гонки. Некоторые конгрессмены публично призывают президента отказаться от участиях в выборах, уступив эту возможность более молодому политику.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.