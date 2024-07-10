https://ria.ru/20240710/bayden-1958849924.html

Выступление Байдена вызвало хаос в Белом доме, пишут СМИ

Выступление Байдена вызвало хаос в Белом доме, пишут СМИ - РИА Новости, 10.07.2024

Выступление Байдена вызвало хаос в Белом доме, пишут СМИ

Выступление президента США Джо Байдена на дебатах вызвало переполох в Белом доме, пишет Associated Press. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T22:01

2024-07-10T22:01

2024-07-10T23:41

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Выступление президента США Джо Байдена на дебатах вызвало переполох в Белом доме, пишет Associated Press."Давление и хаос, возникшие после катастрофического выступления Джо Байдена на дебатах, дают трещины в Белом доме, который до сих пор отличался дисциплиной и лояльностью", — говорится в материале.Отмечается, что неуверенное выступление Байдена на дебатах 27 июня привело к необычайно публичному обвинению, утечкам информации о частных телефонных разговорах между президентом и демократами, а также вопросам о присутствии его сына Хантера Байдена в Белом доме. Это побудило нынешних сотрудников администрации анонимно высказать свои опасения по поводу способности американского президента выполнять свою работу, поясняет автор статьи."Не говоря уже о драме, разыгравшейся на Капитолийском холме, где несколько демократов публично призвали Байдена уйти в отставку, а другие за закрытыми дверьми размышляют о том, стоит ли публично выступать против президента, пока лидеры партии пытаются заставить членов партии подчиниться", — резюмируется в статье.Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.

https://ria.ru/20240710/rossiya-1958771141.html

https://ria.ru/20240710/bayden-1958649089.html

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в мире, сша, атланта, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена