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Выступление Байдена вызвало хаос в Белом доме, пишут СМИ - РИА Новости, 10.07.2024
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22:01 10.07.2024 (обновлено: 23:41 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/bayden-1958849924.html
Выступление Байдена вызвало хаос в Белом доме, пишут СМИ
Выступление Байдена вызвало хаос в Белом доме, пишут СМИ - РИА Новости, 10.07.2024
Выступление Байдена вызвало хаос в Белом доме, пишут СМИ
Выступление президента США Джо Байдена на дебатах вызвало переполох в Белом доме, пишет Associated Press. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T22:01
2024-07-10T23:41
в мире
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дональд трамп
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Выступление президента США Джо Байдена на дебатах вызвало переполох в Белом доме, пишет Associated Press."Давление и хаос, возникшие после катастрофического выступления Джо Байдена на дебатах, дают трещины в Белом доме, который до сих пор отличался дисциплиной и лояльностью", — говорится в материале.Отмечается, что неуверенное выступление Байдена на дебатах 27 июня привело к необычайно публичному обвинению, утечкам информации о частных телефонных разговорах между президентом и демократами, а также вопросам о присутствии его сына Хантера Байдена в Белом доме. Это побудило нынешних сотрудников администрации анонимно высказать свои опасения по поводу способности американского президента выполнять свою работу, поясняет автор статьи."Не говоря уже о драме, разыгравшейся на Капитолийском холме, где несколько демократов публично призвали Байдена уйти в отставку, а другие за закрытыми дверьми размышляют о том, стоит ли публично выступать против президента, пока лидеры партии пытаются заставить членов партии подчиниться", — резюмируется в статье.Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
https://ria.ru/20240710/rossiya-1958771141.html
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в мире, сша, атланта, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Атланта, Джо Байден, Дональд Трамп, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Выступление Байдена вызвало хаос в Белом доме, пишут СМИ

AP: выступление Байдена на дебатах вызвало хаос в Белом доме

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Выступление президента США Джо Байдена на дебатах вызвало переполох в Белом доме, пишет Associated Press.
"Давление и хаос, возникшие после катастрофического выступления Джо Байдена на дебатах, дают трещины в Белом доме, который до сих пор отличался дисциплиной и лояльностью", — говорится в материале.
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Отмечается, что неуверенное выступление Байдена на дебатах 27 июня привело к необычайно публичному обвинению, утечкам информации о частных телефонных разговорах между президентом и демократами, а также вопросам о присутствии его сына Хантера Байдена в Белом доме. Это побудило нынешних сотрудников администрации анонимно высказать свои опасения по поводу способности американского президента выполнять свою работу, поясняет автор статьи.
"Не говоря уже о драме, разыгравшейся на Капитолийском холме, где несколько демократов публично призвали Байдена уйти в отставку, а другие за закрытыми дверьми размышляют о том, стоит ли публично выступать против президента, пока лидеры партии пытаются заставить членов партии подчиниться", — резюмируется в статье.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
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