Сенатор от Демпартии выразил обеспокоенность шансами Байдена на победу
Сенатор Блюменталь: победа Байдена представляет для США экзистенциальную угрозу
© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь присоединился к хору коллег, обеспокоенных шансами на победу в предвыборной гонке однопартийца и президента США Джо Байдена, призвав как можно скорее определиться с целесообразностью ее продолжения.
"Я глубоко обеспокоен по поводу (возможности) победы Джо Байдена в ноябре, потому что победа (республиканца, экс-президента США) Дональда Трампа представляет собой экзистенциальную угрозу для страны. Так что я считаю, что нам нужно как можно скорее прийти к заключению", - сказал он журналистам.
Блюменталь при этом оговорился, что поддерживает Байдена в качестве кандидата в президенты от Демократической партии.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.