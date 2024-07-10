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Сенатор от Демпартии выразил обеспокоенность шансами Байдена на победу - РИА Новости, 10.07.2024
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20:48 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/bayden-1958841235.html
Сенатор от Демпартии выразил обеспокоенность шансами Байдена на победу
Сенатор от Демпартии выразил обеспокоенность шансами Байдена на победу - РИА Новости, 10.07.2024
Сенатор от Демпартии выразил обеспокоенность шансами Байдена на победу
Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь присоединился к хору коллег, обеспокоенных шансами на победу в предвыборной гонке однопартийца и президента США... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T20:48
2024-07-10T20:48
в мире
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь присоединился к хору коллег, обеспокоенных шансами на победу в предвыборной гонке однопартийца и президента США Джо Байдена, призвав как можно скорее определиться с целесообразностью ее продолжения. "Я глубоко обеспокоен по поводу (возможности) победы Джо Байдена в ноябре, потому что победа (республиканца, экс-президента США) Дональда Трампа представляет собой экзистенциальную угрозу для страны. Так что я считаю, что нам нужно как можно скорее прийти к заключению", - сказал он журналистам. Блюменталь при этом оговорился, что поддерживает Байдена в качестве кандидата в президенты от Демократической партии. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.
https://ria.ru/20240710/kluni-1958830814.html
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в мире, сша, джо байден, ричард блюменталь, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Ричард Блюменталь, Выборы президента США — 2024
Сенатор от Демпартии выразил обеспокоенность шансами Байдена на победу

Сенатор Блюменталь: победа Байдена представляет для США экзистенциальную угрозу

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь присоединился к хору коллег, обеспокоенных шансами на победу в предвыборной гонке однопартийца и президента США Джо Байдена, призвав как можно скорее определиться с целесообразностью ее продолжения.
"Я глубоко обеспокоен по поводу (возможности) победы Джо Байдена в ноябре, потому что победа (республиканца, экс-президента США) Дональда Трампа представляет собой экзистенциальную угрозу для страны. Так что я считаю, что нам нужно как можно скорее прийти к заключению", - сказал он журналистам.
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Блюменталь при этом оговорился, что поддерживает Байдена в качестве кандидата в президенты от Демократической партии.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.
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