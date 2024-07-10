https://ria.ru/20240710/bayden-1958841235.html

Сенатор от Демпартии выразил обеспокоенность шансами Байдена на победу

Сенатор от Демпартии выразил обеспокоенность шансами Байдена на победу - РИА Новости, 10.07.2024

Сенатор от Демпартии выразил обеспокоенность шансами Байдена на победу

Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь присоединился к хору коллег, обеспокоенных шансами на победу в предвыборной гонке однопартийца и президента США... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T20:48

2024-07-10T20:48

2024-07-10T20:48

в мире

сша

джо байден

ричард блюменталь

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956024815_116:0:2568:1380_1920x0_80_0_0_63b094d2cb455f74eedc5d2ea5e5a1b8.jpg

ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь присоединился к хору коллег, обеспокоенных шансами на победу в предвыборной гонке однопартийца и президента США Джо Байдена, призвав как можно скорее определиться с целесообразностью ее продолжения. "Я глубоко обеспокоен по поводу (возможности) победы Джо Байдена в ноябре, потому что победа (республиканца, экс-президента США) Дональда Трампа представляет собой экзистенциальную угрозу для страны. Так что я считаю, что нам нужно как можно скорее прийти к заключению", - сказал он журналистам. Блюменталь при этом оговорился, что поддерживает Байдена в качестве кандидата в президенты от Демократической партии. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.

https://ria.ru/20240710/kluni-1958830814.html

https://ria.ru/20240710/bayden-1958819672.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, ричард блюменталь, выборы президента сша — 2024