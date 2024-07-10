https://ria.ru/20240710/bayden-1958738370.html

Байден попытался заручиться поддержкой почти 200 мэров, пишут СМИ

Байден попытался заручиться поддержкой почти 200 мэров, пишут СМИ - РИА Новости, 10.07.2024

Байден попытался заручиться поддержкой почти 200 мэров, пишут СМИ

Президент США Джо Байден на фоне растущих сомнений в его победе на президентских выборах попытался заручиться поддержкой почти 200 мэров-демократов, сообщает... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T14:01

2024-07-10T14:01

2024-07-10T14:02

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джо байден

предвыборные дебаты трампа и байдена

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден на фоне растущих сомнений в его победе на президентских выборах попытался заручиться поддержкой почти 200 мэров-демократов, сообщает газета Politico. Ранее в эфире телеканала CNN сенатор-демократ от штата Колорадо Майкл Беннет признал, что экс-президент США Дональд Трамп может с большим отрывом победить Байдена на президентских выборах в ноябре. "Джо Байден попытался убедить почти 200 мэров во вторник в том, что он способен отработать второй президентский срок, сразу после того, как законодатель из Колорадо первый среди сенаторов-демократов публично выразил сомнения в шансах президента на победу на выборах", - пишет издание. По информации Politico, Байден начал 45-минутный звонок в Zoom с признания своего провала на дебатах с Трампом. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.

https://ria.ru/20240708/bayden-1958112677.html

https://ria.ru/20240705/zapad-1957520684.html

https://ria.ru/20240629/bayden-1956202594.html

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сша, джо байден, предвыборные дебаты трампа и байдена , в мире