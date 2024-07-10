Байден попытался заручиться поддержкой почти 200 мэров, пишут СМИ
Politico: Байден попытался заручиться поддержкой почти 200 мэров-демократов
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден на фоне растущих сомнений в его победе на президентских выборах попытался заручиться поддержкой почти 200 мэров-демократов, сообщает газета Politico.
Ранее в эфире телеканала CNN сенатор-демократ от штата Колорадо Майкл Беннет признал, что экс-президент США Дональд Трамп может с большим отрывом победить Байдена на президентских выборах в ноябре.
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"Джо Байден попытался убедить почти 200 мэров во вторник в том, что он способен отработать второй президентский срок, сразу после того, как законодатель из Колорадо первый среди сенаторов-демократов публично выразил сомнения в шансах президента на победу на выборах", - пишет издание.
По информации Politico, Байден начал 45-минутный звонок в Zoom с признания своего провала на дебатах с Трампом.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.
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