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Байден попытался заручиться поддержкой почти 200 мэров, пишут СМИ - РИА Новости, 10.07.2024
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14:01 10.07.2024 (обновлено: 14:02 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/bayden-1958738370.html
Байден попытался заручиться поддержкой почти 200 мэров, пишут СМИ
Байден попытался заручиться поддержкой почти 200 мэров, пишут СМИ - РИА Новости, 10.07.2024
Байден попытался заручиться поддержкой почти 200 мэров, пишут СМИ
Президент США Джо Байден на фоне растущих сомнений в его победе на президентских выборах попытался заручиться поддержкой почти 200 мэров-демократов, сообщает... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T14:01
2024-07-10T14:02
сша
джо байден
предвыборные дебаты трампа и байдена
в мире
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден на фоне растущих сомнений в его победе на президентских выборах попытался заручиться поддержкой почти 200 мэров-демократов, сообщает газета Politico. Ранее в эфире телеканала CNN сенатор-демократ от штата Колорадо Майкл Беннет признал, что экс-президент США Дональд Трамп может с большим отрывом победить Байдена на президентских выборах в ноябре. "Джо Байден попытался убедить почти 200 мэров во вторник в том, что он способен отработать второй президентский срок, сразу после того, как законодатель из Колорадо первый среди сенаторов-демократов публично выразил сомнения в шансах президента на победу на выборах", - пишет издание. По информации Politico, Байден начал 45-минутный звонок в Zoom с признания своего провала на дебатах с Трампом. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.
https://ria.ru/20240708/bayden-1958112677.html
https://ria.ru/20240705/zapad-1957520684.html
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сша, джо байден, предвыборные дебаты трампа и байдена , в мире
США, Джо Байден, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , В мире
Байден попытался заручиться поддержкой почти 200 мэров, пишут СМИ

Politico: Байден попытался заручиться поддержкой почти 200 мэров-демократов

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден на фоне растущих сомнений в его победе на президентских выборах попытался заручиться поддержкой почти 200 мэров-демократов, сообщает газета Politico.
Ранее в эфире телеканала CNN сенатор-демократ от штата Колорадо Майкл Беннет признал, что экс-президент США Дональд Трамп может с большим отрывом победить Байдена на президентских выборах в ноябре.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
СМИ: демократы в конгрессе призвали Байдена отказаться от участия в выборах
8 июля, 00:58
«
"Джо Байден попытался убедить почти 200 мэров во вторник в том, что он способен отработать второй президентский срок, сразу после того, как законодатель из Колорадо первый среди сенаторов-демократов публично выразил сомнения в шансах президента на победу на выборах", - пишет издание.
По информации Politico, Байден начал 45-минутный звонок в Zoom с признания своего провала на дебатах с Трампом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Путина не победить, но можно добить Байдена: Запад нашел для себя цель
5 июля, 08:00
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
Байдена уговаривают принести себя в жертву
29 июня, 08:00
 
СШАДжо БайденПредвыборные дебаты Трампа и БайденаВ мире
 
 
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