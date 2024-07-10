В Турции резко ответили Байдену после его слов о Путине
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне, США
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне, США
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Читатели Haber7 раскритиковали заявление президента США Джо Байдена на саммите НАТО о том, что Украина "остановит главу России Владимира Путина".
"Да ведь этот парень слабоумен. И решения принимает не по своей воле. Им управляют другие", — написал один из комментаторов.
"Да ведь этот парень слабоумен. И решения принимает не по своей воле. Им управляют другие", — написал один из комментаторов.
"Идиоты, кто может остановить ядерную державу? Хватит жить в мире грез. Не бросайте планету в огонь", — отметил другой.
"Иными словами, они не хотят прекращения войны в этом регионе!" — поддержал третий.
"По-прежнему подливают масла в огонь", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Проигравшим будет угнетаемое гражданское население, победителем – торговцы оружием, которые набьют свои карманы", — заключили читатели.
Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне со вторника по четверг. Как отмечали издания Bloomberg и Financial Times, мероприятие будет омрачено внутренним хаосом на фоне того, что самые крупные участники альянса находятся в плачевном состоянии.
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"Иными словами, они не хотят прекращения войны в этом регионе!" — поддержал третий.
"По-прежнему подливают масла в огонь", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Проигравшим будет угнетаемое гражданское население, победителем – торговцы оружием, которые набьют свои карманы", — заключили читатели.
Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне со вторника по четверг. Как отмечали издания Bloomberg и Financial Times, мероприятие будет омрачено внутренним хаосом на фоне того, что самые крупные участники альянса находятся в плачевном состоянии.
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>