https://ria.ru/20240710/bayden-1958734336.html

В Турции резко ответили Байдену после его слов о Путине

В Турции резко ответили Байдену после его слов о Путине - РИА Новости, 10.07.2024

В Турции резко ответили Байдену после его слов о Путине

Читатели Haber7 раскритиковали заявление президента США Джо Байдена на саммите НАТО о том, что Украина "остановит главу России Владимира Путина". "Да ведь этот... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T13:43

2024-07-10T13:43

2024-07-10T14:12

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турция

украина

джо байден

владимир путин

нато

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Читатели Haber7 раскритиковали заявление президента США Джо Байдена на саммите НАТО о том, что Украина "остановит главу России Владимира Путина". "Да ведь этот парень слабоумен. И решения принимает не по своей воле. Им управляют другие", — написал один из комментаторов. "Идиоты, кто может остановить ядерную державу? Хватит жить в мире грез. Не бросайте планету в огонь", — отметил другой. "Иными словами, они не хотят прекращения войны в этом регионе!" — поддержал третий. "По-прежнему подливают масла в огонь", — поделился мнением еще один из пользователей. "Проигравшим будет угнетаемое гражданское население, победителем – торговцы оружием, которые набьют свои карманы", — заключили читатели. Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне со вторника по четверг. Как отмечали издания Bloomberg и Financial Times, мероприятие будет омрачено внутренним хаосом на фоне того, что самые крупные участники альянса находятся в плачевном состоянии.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240710/zelenskiy-1958673938.html

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турция

украина

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в мире, турция, украина, джо байден, владимир путин, нато