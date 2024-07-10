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В Турции резко ответили Байдену после его слов о Путине - РИА Новости, 10.07.2024
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13:43 10.07.2024 (обновлено: 14:12 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/bayden-1958734336.html
В Турции резко ответили Байдену после его слов о Путине
В Турции резко ответили Байдену после его слов о Путине - РИА Новости, 10.07.2024
В Турции резко ответили Байдену после его слов о Путине
Читатели Haber7 раскритиковали заявление президента США Джо Байдена на саммите НАТО о том, что Украина "остановит главу России Владимира Путина". "Да ведь этот... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T13:43
2024-07-10T14:12
в мире
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украина
джо байден
владимир путин
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Читатели Haber7 раскритиковали заявление президента США Джо Байдена на саммите НАТО о том, что Украина "остановит главу России Владимира Путина". "Да ведь этот парень слабоумен. И решения принимает не по своей воле. Им управляют другие", — написал один из комментаторов. "Идиоты, кто может остановить ядерную державу? Хватит жить в мире грез. Не бросайте планету в огонь", — отметил другой. "Иными словами, они не хотят прекращения войны в этом регионе!" — поддержал третий. "По-прежнему подливают масла в огонь", — поделился мнением еще один из пользователей. "Проигравшим будет угнетаемое гражданское население, победителем – торговцы оружием, которые набьют свои карманы", — заключили читатели. Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне со вторника по четверг. Как отмечали издания Bloomberg и Financial Times, мероприятие будет омрачено внутренним хаосом на фоне того, что самые крупные участники альянса находятся в плачевном состоянии.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240710/zelenskiy-1958673938.html
https://ria.ru/20240710/zelenskiy-1958667920.html
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в мире, турция, украина, джо байден, владимир путин, нато
В мире, Турция, Украина, Джо Байден, Владимир Путин, НАТО

В Турции резко ответили Байдену после его слов о Путине

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне, США
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне, США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Читатели Haber7 раскритиковали заявление президента США Джо Байдена на саммите НАТО о том, что Украина "остановит главу России Владимира Путина".

"Да ведь этот парень слабоумен. И решения принимает не по своей воле. Им управляют другие", — написал один из комментаторов.
Символика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
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"Идиоты, кто может остановить ядерную державу? Хватит жить в мире грез. Не бросайте планету в огонь", — отметил другой.

"Иными словами, они не хотят прекращения войны в этом регионе!" — поддержал третий.

"По-прежнему подливают масла в огонь", — поделился мнением еще один из пользователей.

"Проигравшим будет угнетаемое гражданское население, победителем – торговцы оружием, которые набьют свои карманы", — заключили читатели.

Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне со вторника по четверг. Как отмечали издания Bloomberg и Financial Times, мероприятие будет омрачено внутренним хаосом на фоне того, что самые крупные участники альянса находятся в плачевном состоянии.

Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>
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В миреТурцияУкраинаДжо БайденВладимир ПутинНАТО
 
 
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