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Мнения демократов по поводу вторых дебатов Байдена разделились, пишут СМИ - РИА Новости, 10.07.2024
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13:15 10.07.2024 (обновлено: 13:30 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/bayden-1958726748.html
Мнения демократов по поводу вторых дебатов Байдена разделились, пишут СМИ
Мнения демократов по поводу вторых дебатов Байдена разделились, пишут СМИ - РИА Новости, 10.07.2024
Мнения демократов по поводу вторых дебатов Байдена разделились, пишут СМИ
Часть демократов считает, что президенту США Джо Байдену следует отказаться от вторых дебатов с бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом, сообщает портал... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T13:15
2024-07-10T13:30
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дональд трамп
предвыборные дебаты трампа и байдена
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Часть демократов считает, что президенту США Джо Байдену следует отказаться от вторых дебатов с бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом, сообщает портал Axios. Как пишет портал, демократы "глубоко разделены" в вопросе о том, как Байдену следует вести себя в течение оставшихся до выборов четырех месяцев: в то время как одни считают, что президенту стоит "дать свободу" и позволить ему чаще выступать не по сценарию, другие убеждены, что команда президента напротив должна уменьшить риски и Байдену стоит "вовсе пропустить вторые дебаты". "В то время как некоторые призывают его давать больше интервью не по сценарию... правда в том, что нам нужно, чтобы он давал меньше... Пусть просто сверяется с телесуфлером, не делает никаких промахов, даже не думает о вторых дебатах, и пытается выйти из затруднительного положения", - приводит портал слова одного из членов палаты представителей от Демократической партии. Ранее издание Punchbowl сообщило о том, что состоявшееся во вторник фракционное заседание членов Демократической партии США на тему дальнейшего участия Байдена в гонке за переизбрание "было похоже на похороны" и не увенчалось выработкой единой позиции. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября.
https://ria.ru/20240710/bajden-1958689074.html
https://ria.ru/20240709/bajden-1958630612.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена , выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , Выборы президента США — 2024
Мнения демократов по поводу вторых дебатов Байдена разделились, пишут СМИ

Axios: часть демократов считает, что Байдену нужно отказаться от вторых дебатов

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Часть демократов считает, что президенту США Джо Байдену следует отказаться от вторых дебатов с бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом, сообщает портал Axios.
Как пишет портал, демократы "глубоко разделены" в вопросе о том, как Байдену следует вести себя в течение оставшихся до выборов четырех месяцев: в то время как одни считают, что президенту стоит "дать свободу" и позволить ему чаще выступать не по сценарию, другие убеждены, что команда президента напротив должна уменьшить риски и Байдену стоит "вовсе пропустить вторые дебаты".
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"В то время как некоторые призывают его давать больше интервью не по сценарию... правда в том, что нам нужно, чтобы он давал меньше... Пусть просто сверяется с телесуфлером, не делает никаких промахов, даже не думает о вторых дебатах, и пытается выйти из затруднительного положения", - приводит портал слова одного из членов палаты представителей от Демократической партии.
Ранее издание Punchbowl сообщило о том, что состоявшееся во вторник фракционное заседание членов Демократической партии США на тему дальнейшего участия Байдена в гонке за переизбрание "было похоже на похороны" и не увенчалось выработкой единой позиции.
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Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября.
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