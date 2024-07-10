https://ria.ru/20240710/bayden-1958649596.html

Байден обвинил Россию в стремлении уничтожить "культуру Урана"

Байден обвинил Россию в стремлении уничтожить "культуру Урана" - РИА Новости, 10.07.2024

Байден обвинил Россию в стремлении уничтожить "культуру Урана"

Президент США Джо Байден оговорился и заявил, что Россия хочет уничтожить "культуру Урана". РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T01:23

2024-07-10T01:23

2024-07-10T02:45

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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден оговорился и заявил, что Россия хочет уничтожить "культуру Урана". "(Президент РФ Владимир) Путин хочет не меньшего, чем полностью подчинить Украину. Положить конец украинской демократии, уничтожить культуру Урана", - заявил Байден в обращении к саммиту НАТО. Он сразу же поправился и уточнил, что говорит об Украине. Как заявили ранее в Белом доме, Байдену нет нужды убеждать союзников по НАТО в своих возможностях руководить Америкой после провальных дебатов. Провальные дебаты Байдена с Дональдом Трампом в ночь на 28 июня привлекли к здоровью действующего президента США внимание всего мира, несмотря на заверения Белого дома, что Байден не страдает дегенеративными заболеваниями, деменцией, болезнью Альцгеймера или чем-то подобным. Между тем Байден на протяжении всего срока нередко представал растерянным, падал, забывался и оговаривался. После дебатов политики, члены конгресса, спонсоры и журналисты говорят о том, что демократам следует отказаться от кандидатуры Байдена и заменить его другим претендентом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Сам Байден подчеркивал, что намерен выиграть выборы, а от участия в борьбе откажется, только если этого потребует Господь Всемогущий. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.

https://ria.ru/20240702/biden-1956978097.html

https://ria.ru/20240310/bayden-1932121421.html

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россия, сша, украина, джо байден, дональд трамп, нато, в мире