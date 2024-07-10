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Байден обвинил Россию в стремлении уничтожить "культуру Урана" - РИА Новости, 10.07.2024
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01:23 10.07.2024 (обновлено: 02:45 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/bayden-1958649596.html
Байден обвинил Россию в стремлении уничтожить "культуру Урана"
Байден обвинил Россию в стремлении уничтожить "культуру Урана" - РИА Новости, 10.07.2024
Байден обвинил Россию в стремлении уничтожить "культуру Урана"
Президент США Джо Байден оговорился и заявил, что Россия хочет уничтожить "культуру Урана". РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T01:23
2024-07-10T02:45
россия
сша
украина
джо байден
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден оговорился и заявил, что Россия хочет уничтожить "культуру Урана". "(Президент РФ Владимир) Путин хочет не меньшего, чем полностью подчинить Украину. Положить конец украинской демократии, уничтожить культуру Урана", - заявил Байден в обращении к саммиту НАТО. Он сразу же поправился и уточнил, что говорит об Украине. Как заявили ранее в Белом доме, Байдену нет нужды убеждать союзников по НАТО в своих возможностях руководить Америкой после провальных дебатов. Провальные дебаты Байдена с Дональдом Трампом в ночь на 28 июня привлекли к здоровью действующего президента США внимание всего мира, несмотря на заверения Белого дома, что Байден не страдает дегенеративными заболеваниями, деменцией, болезнью Альцгеймера или чем-то подобным. Между тем Байден на протяжении всего срока нередко представал растерянным, падал, забывался и оговаривался. После дебатов политики, члены конгресса, спонсоры и журналисты говорят о том, что демократам следует отказаться от кандидатуры Байдена и заменить его другим претендентом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Сам Байден подчеркивал, что намерен выиграть выборы, а от участия в борьбе откажется, только если этого потребует Господь Всемогущий. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.
https://ria.ru/20240702/biden-1956978097.html
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россия, сша, украина, джо байден, дональд трамп, нато, в мире
Россия, США, Украина, Джо Байден, Дональд Трамп, НАТО, В мире
Байден обвинил Россию в стремлении уничтожить "культуру Урана"

Байден: Россия хочет уничтожить культуру Урана

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден оговорился и заявил, что Россия хочет уничтожить "культуру Урана".
"(Президент РФ Владимир) Путин хочет не меньшего, чем полностью подчинить Украину. Положить конец украинской демократии, уничтожить культуру Урана", - заявил Байден в обращении к саммиту НАТО.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Байден не страдает деменцией, утверждают в Белом доме
2 июля, 22:40
Он сразу же поправился и уточнил, что говорит об Украине.
Как заявили ранее в Белом доме, Байдену нет нужды убеждать союзников по НАТО в своих возможностях руководить Америкой после провальных дебатов.
Провальные дебаты Байдена с Дональдом Трампом в ночь на 28 июня привлекли к здоровью действующего президента США внимание всего мира, несмотря на заверения Белого дома, что Байден не страдает дегенеративными заболеваниями, деменцией, болезнью Альцгеймера или чем-то подобным. Между тем Байден на протяжении всего срока нередко представал растерянным, падал, забывался и оговаривался.
После дебатов политики, члены конгресса, спонсоры и журналисты говорят о том, что демократам следует отказаться от кандидатуры Байдена и заменить его другим претендентом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Сам Байден подчеркивал, что намерен выиграть выборы, а от участия в борьбе откажется, только если этого потребует Господь Всемогущий. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.
Президент США Джо Байден во время выступления в конгрессе в Капитолии - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
Байден оговорился, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком
10 марта, 10:44
 
РоссияСШАУкраинаДжо БайденДональд ТрампНАТОВ мире
 
 
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