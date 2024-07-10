https://ria.ru/20240710/bayden-1958649089.html

Россия "проигрывает" в конфликте на Украине, утверждает Байден

Россия "проигрывает" в конфликте на Украине, утверждает Байден - РИА Новости, 10.07.2024

Россия "проигрывает" в конфликте на Украине, утверждает Байден

Президент США Джо Байден, выступая на стартовавшем в американской столице саммите стран НАТО, выразил уверенность в том, что Россия "проигрывает" в украинском... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T01:13

2024-07-10T01:13

2024-07-10T08:52

специальная военная операция на украине

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вашингтон (штат)

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден, выступая на стартовавшем в американской столице саммите стран НАТО, выразил уверенность в том, что Россия "проигрывает" в украинском конфликте."Пусть никто не заблуждается: Россия проигрывает в этой войне", — сказал хозяин Белого дома, выступая перед лидерами союзных стран.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.

https://ria.ru/20240710/bayden-1958649596.html

украина

вашингтон (штат)

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в мире, украина, вашингтон (штат), россия, нато, джо байден, владимир путин, киев