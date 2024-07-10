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Россия "проигрывает" в конфликте на Украине, утверждает Байден - РИА Новости, 10.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:13 10.07.2024 (обновлено: 08:52 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/bayden-1958649089.html
Россия "проигрывает" в конфликте на Украине, утверждает Байден
Россия "проигрывает" в конфликте на Украине, утверждает Байден - РИА Новости, 10.07.2024
Россия "проигрывает" в конфликте на Украине, утверждает Байден
Президент США Джо Байден, выступая на стартовавшем в американской столице саммите стран НАТО, выразил уверенность в том, что Россия "проигрывает" в украинском... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T01:13
2024-07-10T08:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вашингтон (штат)
россия
нато
джо байден
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден, выступая на стартовавшем в американской столице саммите стран НАТО, выразил уверенность в том, что Россия "проигрывает" в украинском конфликте.&quot;Пусть никто не заблуждается: Россия проигрывает в этой войне&quot;, — сказал хозяин Белого дома, выступая перед лидерами союзных стран.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
https://ria.ru/20240710/bayden-1958649596.html
украина
вашингтон (штат)
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в мире, украина, вашингтон (штат), россия, нато, джо байден, владимир путин, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вашингтон (штат), Россия, НАТО, Джо Байден, Владимир Путин, Киев
Россия "проигрывает" в конфликте на Украине, утверждает Байден

Байден заявил на саммите НАТО, что Россия проигрывает в конфликте на Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден, выступая на стартовавшем в американской столице саммите стран НАТО, выразил уверенность в том, что Россия "проигрывает" в украинском конфликте.
«

"Пусть никто не заблуждается: Россия проигрывает в этой войне", — сказал хозяин Белого дома, выступая перед лидерами союзных стран.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Байден обвинил Россию в стремлении уничтожить "культуру Урана"
01:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВашингтон (штат)РоссияНАТОДжо БайденВладимир ПутинКиев
 
 
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