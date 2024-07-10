В Приморье задержали членов банды, вымогавших деньги у участников СВО
В Приморье накрыли банду, вымогавшую деньги, в том числе у участников СВО
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 10 июл – РИА Новости. Полиция пресекла деятельность банды в Арсеньеве Приморского каря, члены которой за разрешение конфликтов вымогали деньги у местных жителей, в том числе участников специальной военной операции, сообщает региональное УМВД РФ.
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"Сотрудники УМВД России по Приморскому краю и при поддержке коллег из Росгвардии пресекли деятельность организованной группы. В ходе спецоперации задержан 66-летний ранее судимый житель города Арсеньева, обладающий авторитетом в криминальной среде. Задержанные совершали имущественные преступления в отношении граждан, в том числе участников СВО. Установлена их причастность к 9 эпизодам противоправной деятельности", - говорится в сообщении.
По данным полиции, "авторитеты" помогали приморцам в разрешении конфликтов, за что требовали денежную компенсацию.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ "Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Фигурантам дела грозит до 7 лет колонии. На лидера группы завели дело по статье 210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии". Всех задержанных заключили под стражу.
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8 июля, 16:29