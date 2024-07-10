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В Приморье задержали членов банды, вымогавших деньги у участников СВО - РИА Новости, 10.07.2024
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02:53 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/banda-1958652954.html
В Приморье задержали членов банды, вымогавших деньги у участников СВО
В Приморье задержали членов банды, вымогавших деньги у участников СВО - РИА Новости, 10.07.2024
В Приморье задержали членов банды, вымогавших деньги у участников СВО
Полиция пресекла деятельность банды в Арсеньеве Приморского каря, члены которой за разрешение конфликтов вымогали деньги у местных жителей, в том числе... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T02:53
2024-07-10T02:53
россия
приморский край
происшествия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ВЛАДИВОСТОК, 10 июл – РИА Новости. Полиция пресекла деятельность банды в Арсеньеве Приморского каря, члены которой за разрешение конфликтов вымогали деньги у местных жителей, в том числе участников специальной военной операции, сообщает региональное УМВД РФ. "Сотрудники УМВД России по Приморскому краю и при поддержке коллег из Росгвардии пресекли деятельность организованной группы. В ходе спецоперации задержан 66-летний ранее судимый житель города Арсеньева, обладающий авторитетом в криминальной среде. Задержанные совершали имущественные преступления в отношении граждан, в том числе участников СВО. Установлена их причастность к 9 эпизодам противоправной деятельности", - говорится в сообщении. По данным полиции, "авторитеты" помогали приморцам в разрешении конфликтов, за что требовали денежную компенсацию. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ "Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Фигурантам дела грозит до 7 лет колонии. На лидера группы завели дело по статье 210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии". Всех задержанных заключили под стражу.
https://ria.ru/20240708/putin-1958280051.html
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россия, приморский край, происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Россия, Приморский край, Происшествия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Приморье задержали членов банды, вымогавших деньги у участников СВО

В Приморье накрыли банду, вымогавшую деньги, в том числе у участников СВО

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 10 июл – РИА Новости. Полиция пресекла деятельность банды в Арсеньеве Приморского каря, члены которой за разрешение конфликтов вымогали деньги у местных жителей, в том числе участников специальной военной операции, сообщает региональное УМВД РФ.
«
"Сотрудники УМВД России по Приморскому краю и при поддержке коллег из Росгвардии пресекли деятельность организованной группы. В ходе спецоперации задержан 66-летний ранее судимый житель города Арсеньева, обладающий авторитетом в криминальной среде. Задержанные совершали имущественные преступления в отношении граждан, в том числе участников СВО. Установлена их причастность к 9 эпизодам противоправной деятельности", - говорится в сообщении.
По данным полиции, "авторитеты" помогали приморцам в разрешении конфликтов, за что требовали денежную компенсацию.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ "Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Фигурантам дела грозит до 7 лет колонии. На лидера группы завели дело по статье 210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии". Всех задержанных заключили под стражу.
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