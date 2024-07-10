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Ведущий ABC News пообщался с Байденом и поставил ему неутешительный диагноз - РИА Новости, 10.07.2024
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10:52 10.07.2024 (обновлено: 11:07 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/bajden-1958689074.html
Ведущий ABC News пообщался с Байденом и поставил ему неутешительный диагноз
Ведущий ABC News пообщался с Байденом и поставил ему неутешительный диагноз - РИА Новости, 10.07.2024
Ведущий ABC News пообщался с Байденом и поставил ему неутешительный диагноз
Ведущий американского телеканала ABC News Джордж Стефанопулос, взявший интервью у президента США Джо Байдена после его провала на дебатах, заявил, что, по его... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T10:52
2024-07-10T11:07
в мире
сша
нью-йорк (город)
висконсин
джо байден
дональд трамп
предвыборные дебаты трампа и байдена
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Ведущий американского телеканала ABC News Джордж Стефанопулос, взявший интервью у президента США Джо Байдена после его провала на дебатах, заявил, что, по его мнению, американский лидер не сможет проработать еще один президентский срок, сообщает портал TMZ. "Не думаю, что он сможет проработать еще четыре года", - приводит портал ответ телеведущего одному из прохожих в Нью-Йорке, который обратился к нему с вопросом, должен ли Байден, по его мнению, уйти. TMZ публикует запись, сделанную с телефона прохожего. Позднее телеведущий попытался оправдаться и заявил TMZ, что ему не стоило отвечать на вопрос прохожего. При этом сам телеканал сообщил, что Стефанопулос выражал свое собственное мнение, которое "не является позицией ABC News". В своем последнем интервью телеканалу ABC News Байден выразил уверенность, что лидеры демократов в обеих палатах американского конгресса никогда не попросят его выйти из предвыборной гонки, и заявил, что откажется от переизбрания только в том случае, если ему прикажет это сделать "Господь Всемогущий". Ранее ведущий радиостанции Civic Media в американском штате Висконсин Эрл Инграм, который брал интервью у Байдена, заявил о том, что ему дали вопросы, которые следовало задать главе государства. С аналогичным признанием выступила радиоведущая в штате Пенсильвания. Позднее телеканал CNN сообщил, что в предвыборном штабе Байдена утверждают, что больше не будут заранее предлагать вопросы журналистам для интервью с американским лидером. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240708/radiostantsiya-1958119057.html
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нью-йорк (город)
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в мире, сша, нью-йорк (город), висконсин, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Нью-Йорк (город), Висконсин, Джо Байден, Дональд Трамп, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Ведущий ABC News пообщался с Байденом и поставил ему неутешительный диагноз

Ведущий ABC News после интервью: Байден не сможет проработать еще четыре года

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден выступает перед подписанием пакета помощи Украине
Президент США Джо Байден выступает перед подписанием пакета помощи Украине - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден выступает перед подписанием пакета помощи Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Ведущий американского телеканала ABC News Джордж Стефанопулос, взявший интервью у президента США Джо Байдена после его провала на дебатах, заявил, что, по его мнению, американский лидер не сможет проработать еще один президентский срок, сообщает портал TMZ.
"Не думаю, что он сможет проработать еще четыре года", - приводит портал ответ телеведущего одному из прохожих в Нью-Йорке, который обратился к нему с вопросом, должен ли Байден, по его мнению, уйти. TMZ публикует запись, сделанную с телефона прохожего.
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Позднее телеведущий попытался оправдаться и заявил TMZ, что ему не стоило отвечать на вопрос прохожего. При этом сам телеканал сообщил, что Стефанопулос выражал свое собственное мнение, которое "не является позицией ABC News".
В своем последнем интервью телеканалу ABC News Байден выразил уверенность, что лидеры демократов в обеих палатах американского конгресса никогда не попросят его выйти из предвыборной гонки, и заявил, что откажется от переизбрания только в том случае, если ему прикажет это сделать "Господь Всемогущий".
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Ранее ведущий радиостанции Civic Media в американском штате Висконсин Эрл Инграм, который брал интервью у Байдена, заявил о том, что ему дали вопросы, которые следовало задать главе государства. С аналогичным признанием выступила радиоведущая в штате Пенсильвания. Позднее телеканал CNN сообщил, что в предвыборном штабе Байдена утверждают, что больше не будут заранее предлагать вопросы журналистам для интервью с американским лидером.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
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Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября.
Выборы президента США пройдут 5 ноября.
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В миреСШАНью-Йорк (город)ВисконсинДжо БайденДональд ТрампПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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