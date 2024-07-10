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"Очень старый флот". Американский генерал рассказал, что нужно ВВС США
"Очень старый флот". Американский генерал рассказал, что нужно ВВС США - РИА Новости, 10.07.2024
"Очень старый флот". Американский генерал рассказал, что нужно ВВС США
Американские военно-воздушные силы нуждаются в огромных ресурсах для постоянного обслуживания своего "очень старого" флота самолетов, заявил в среду командующий РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T22:01
2024-07-10T22:01
2024-07-10T22:01
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ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. Американские военно-воздушные силы нуждаются в огромных ресурсах для постоянного обслуживания своего "очень старого" флота самолетов, заявил в среду командующий боевым воздушным командованием США генерал Кеннет Уилсбах. "Обслуживание воздушных судов имеет фундаментальное значение, чтобы самолеты были готовы к ежедневным полетам. Это требует огромного количества ресурсов ради того, чтобы поддерживать наш очень старый флот", - признал он во время выступления в организации Mitchell Aerospace. Уилсбах добавил, что также считает важным проведение регулярных инспекций для проверки состояния самолетов.
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РИА Новости
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сша, в мире
"Очень старый флот". Американский генерал рассказал, что нужно ВВС США
Генерал Уилсбах: США нуждаются в огромных ресурсах для обслуживания самолетов
ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. Американские военно-воздушные силы нуждаются в огромных ресурсах для постоянного обслуживания своего "очень старого" флота самолетов, заявил в среду командующий боевым воздушным командованием США генерал Кеннет Уилсбах.
"Обслуживание воздушных судов имеет фундаментальное значение, чтобы самолеты были готовы к ежедневным полетам. Это требует огромного количества ресурсов ради того, чтобы поддерживать наш очень старый флот", - признал он во время выступления в организации Mitchell Aerospace.
Уилсбах добавил, что также считает важным проведение регулярных инспекций для проверки состояния самолетов.