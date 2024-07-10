https://ria.ru/20240710/amerika-1958850061.html

"Очень старый флот". Американский генерал рассказал, что нужно ВВС США

"Очень старый флот". Американский генерал рассказал, что нужно ВВС США - РИА Новости, 10.07.2024

"Очень старый флот". Американский генерал рассказал, что нужно ВВС США

Американские военно-воздушные силы нуждаются в огромных ресурсах для постоянного обслуживания своего "очень старого" флота самолетов, заявил в среду командующий РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T22:01

2024-07-10T22:01

2024-07-10T22:01

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ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. Американские военно-воздушные силы нуждаются в огромных ресурсах для постоянного обслуживания своего "очень старого" флота самолетов, заявил в среду командующий боевым воздушным командованием США генерал Кеннет Уилсбах. "Обслуживание воздушных судов имеет фундаментальное значение, чтобы самолеты были готовы к ежедневным полетам. Это требует огромного количества ресурсов ради того, чтобы поддерживать наш очень старый флот", - признал он во время выступления в организации Mitchell Aerospace. Уилсбах добавил, что также считает важным проведение регулярных инспекций для проверки состояния самолетов.

https://ria.ru/20240510/sky-1942545721.html

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сша, в мире