https://ria.ru/20240710/aes-1958685423.html

На Белоярской АЭС впервые начали сжигать опасные радиоактивные отходы

На Белоярской АЭС впервые начали сжигать опасные радиоактивные отходы - РИА Новости, 10.07.2024

На Белоярской АЭС впервые начали сжигать опасные радиоактивные отходы

На Белоярской АЭС впервые загрузили в реактор ядерное топливо с минорными актинидами, сообщил концерн "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T10:33

2024-07-10T10:33

2024-07-10T12:41

ядерные технологии

россия

белоярская аэс

росэнергоатом

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

технологии

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. На Белоярской АЭС впервые загрузили в реактор ядерное топливо с минорными актинидами, сообщил концерн "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом"). "На энергоблоке № 4 Белоярской АЭС в реактор на быстрых нейтронах БН-800 впервые загружены тепловыделяющие сборки с уран-плутониевым МОКС-топливом, в которые были добавлены так называемые минорные актиниды — наиболее радиотоксичные и долгоживущие компоненты, содержащиеся в облученном ядерном топливе", — говорится в релизе.Речь идет о топливных сборках, содержащих америций и нептуний, пояснили в "Росэнергоатоме".Как отметили в компании, технологии утилизации в реакторах самых опасных радиоактивных веществ помогут повысить экологическую безопасность атомной энергетики."Так называемое дожигание в быстром реакторе минорных актинидов — это следующий шаг российской атомной отрасли в замыкании ядерного топливного цикла. Под действием быстрых нейтронов они будут делиться на элементы, представляющие гораздо меньшую потенциальную опасность", — рассказали в концерне.Технологию МОКС-топлива, в том числе с минорными актинидами, разработали ученые топливного дивизиона "Росатома". Три экспериментальные топливные сборки с содержанием америция-241 и нептуния-237 изготовили на горно-химическом комбинате "Росатома" в конце 2023 года. В реакторе БН-800 они пройдут опытно-промышленную эксплуатацию в течение трех микрокампаний (ориентировочно — полтора года)."Само по себе уран-плутониевое топливо позволяет расширить сырьевую базу атомной энергетики, перерабатывать ОЯТ вместо хранения, сократить объем образования ядерных отходов. А утилизация минорных актинидов — это возможность еще и значительно снизить уровень радиоактивности отходов, что позволит в перспективе отказаться от их сложного и дорогостоящего глубинного захоронения", — отметил старший вице-президент по научно-технической деятельности топливной компании "Росатома" ТВЭЛ Александр Угрюмов.Четвертый блок Белоярской АЭС ввели в промышленную эксплуатацию в 2016 году. Реактор на быстрых нейтронах БН-800 необходим для отработки технологий замыкания ядерного топливного цикла, прежде всего для демонстрации работы на МОКС-топливе. В 2022 году реактор впервые вывели на стопроцентную мощность при практически полной загрузке промышленным МОКС-топливом.

https://ria.ru/20240628/belaes-1956080215.html

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россия, белоярская аэс, росэнергоатом, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии