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На Белоярской АЭС впервые начали сжигать опасные радиоактивные отходы - РИА Новости, 10.07.2024
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Ядерные технологии
 
10:33 10.07.2024 (обновлено: 12:41 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/aes-1958685423.html
На Белоярской АЭС впервые начали сжигать опасные радиоактивные отходы
На Белоярской АЭС впервые начали сжигать опасные радиоактивные отходы - РИА Новости, 10.07.2024
На Белоярской АЭС впервые начали сжигать опасные радиоактивные отходы
На Белоярской АЭС впервые загрузили в реактор ядерное топливо с минорными актинидами, сообщил концерн "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T10:33
2024-07-10T12:41
ядерные технологии
россия
белоярская аэс
росэнергоатом
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
технологии
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. На Белоярской АЭС впервые загрузили в реактор ядерное топливо с минорными актинидами, сообщил концерн "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом"). &quot;На энергоблоке № 4 Белоярской АЭС в реактор на быстрых нейтронах БН-800 впервые загружены тепловыделяющие сборки с уран-плутониевым МОКС-топливом, в которые были добавлены так называемые минорные актиниды — наиболее радиотоксичные и долгоживущие компоненты, содержащиеся в облученном ядерном топливе&quot;, — говорится в релизе.Речь идет о топливных сборках, содержащих америций и нептуний, пояснили в "Росэнергоатоме".Как отметили в компании, технологии утилизации в реакторах самых опасных радиоактивных веществ помогут повысить экологическую безопасность атомной энергетики."Так называемое дожигание в быстром реакторе минорных актинидов — это следующий шаг российской атомной отрасли в замыкании ядерного топливного цикла. Под действием быстрых нейтронов они будут делиться на элементы, представляющие гораздо меньшую потенциальную опасность", — рассказали в концерне.Технологию МОКС-топлива, в том числе с минорными актинидами, разработали ученые топливного дивизиона "Росатома". Три экспериментальные топливные сборки с содержанием америция-241 и нептуния-237 изготовили на горно-химическом комбинате "Росатома" в конце 2023 года. В реакторе БН-800 они пройдут опытно-промышленную эксплуатацию в течение трех микрокампаний (ориентировочно — полтора года)."Само по себе уран-плутониевое топливо позволяет расширить сырьевую базу атомной энергетики, перерабатывать ОЯТ вместо хранения, сократить объем образования ядерных отходов. А утилизация минорных актинидов — это возможность еще и значительно снизить уровень радиоактивности отходов, что позволит в перспективе отказаться от их сложного и дорогостоящего глубинного захоронения", — отметил старший вице-президент по научно-технической деятельности топливной компании "Росатома" ТВЭЛ Александр Угрюмов.Четвертый блок Белоярской АЭС ввели в промышленную эксплуатацию в 2016 году. Реактор на быстрых нейтронах БН-800 необходим для отработки технологий замыкания ядерного топливного цикла, прежде всего для демонстрации работы на МОКС-топливе. В 2022 году реактор впервые вывели на стопроцентную мощность при практически полной загрузке промышленным МОКС-топливом.
https://ria.ru/20240628/belaes-1956080215.html
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россия, белоярская аэс, росэнергоатом, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии
Ядерные технологии, Россия, Белоярская АЭС, Росэнергоатом, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Технологии
На Белоярской АЭС впервые начали сжигать опасные радиоактивные отходы

На Белоярской АЭС впервые начали сжигать самые опасные радиоактивные вещества

© Фото : сайт АО "Концерн Росэнергоатом"Опытно-промышленная эксплуатация ядерного топлива с минорными актинидами
Опытно-промышленная эксплуатация ядерного топлива с минорными актинидами - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© Фото : сайт АО "Концерн Росэнергоатом"
Опытно-промышленная эксплуатация ядерного топлива с минорными актинидами
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. На Белоярской АЭС впервые загрузили в реактор ядерное топливо с минорными актинидами, сообщил концерн "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом").
«

"На энергоблоке № 4 Белоярской АЭС в реактор на быстрых нейтронах БН-800 впервые загружены тепловыделяющие сборки с уран-плутониевым МОКС-топливом, в которые были добавлены так называемые минорные актиниды — наиболее радиотоксичные и долгоживущие компоненты, содержащиеся в облученном ядерном топливе", — говорится в релизе.

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Речь идет о топливных сборках, содержащих америций и нептуний, пояснили в "Росэнергоатоме".
Как отметили в компании, технологии утилизации в реакторах самых опасных радиоактивных веществ помогут повысить экологическую безопасность атомной энергетики.
"Так называемое дожигание в быстром реакторе минорных актинидов — это следующий шаг российской атомной отрасли в замыкании ядерного топливного цикла. Под действием быстрых нейтронов они будут делиться на элементы, представляющие гораздо меньшую потенциальную опасность", — рассказали в концерне.
Технологию МОКС-топлива, в том числе с минорными актинидами, разработали ученые топливного дивизиона "Росатома". Три экспериментальные топливные сборки с содержанием америция-241 и нептуния-237 изготовили на горно-химическом комбинате "Росатома" в конце 2023 года. В реакторе БН-800 они пройдут опытно-промышленную эксплуатацию в течение трех микрокампаний (ориентировочно — полтора года).
«
"Само по себе уран-плутониевое топливо позволяет расширить сырьевую базу атомной энергетики, перерабатывать ОЯТ вместо хранения, сократить объем образования ядерных отходов. А утилизация минорных актинидов — это возможность еще и значительно снизить уровень радиоактивности отходов, что позволит в перспективе отказаться от их сложного и дорогостоящего глубинного захоронения", — отметил старший вице-президент по научно-технической деятельности топливной компании "Росатома" ТВЭЛ Александр Угрюмов.
Четвертый блок Белоярской АЭС ввели в промышленную эксплуатацию в 2016 году. Реактор на быстрых нейтронах БН-800 необходим для отработки технологий замыкания ядерного топливного цикла, прежде всего для демонстрации работы на МОКС-топливе. В 2022 году реактор впервые вывели на стопроцентную мощность при практически полной загрузке промышленным МОКС-топливом.
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Ядерные технологииРоссияБелоярская АЭСРосэнергоатомГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Технологии
 
 
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