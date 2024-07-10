Рейтинг@Mail.ru
Зеленский пожаловался на количество поставленных Украине Abrams - РИА Новости, 10.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:48 10.07.2024 (обновлено: 08:58 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/abrams-1958665103.html
Зеленский пожаловался на количество поставленных Украине Abrams
Зеленский пожаловался на количество поставленных Украине Abrams - РИА Новости, 10.07.2024
Зеленский пожаловался на количество поставленных Украине Abrams
Полученные от США танки Abrams оказались не в состоянии повлиять на ход боевых действий, признал Владимир Зеленский, выступая в центре Рональда Рейгана в... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T07:48
2024-07-10T08:58
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
владимир зеленский
рональд рейган
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934425381_0:56:1131:692_1920x0_80_0_0_55f25e15f4c3c5fbb006a4ed20c19391.jpg
ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. Полученные от США танки Abrams оказались не в состоянии повлиять на ход боевых действий, признал Владимир Зеленский, выступая в центре Рональда Рейгана в Вашингтоне."Не уверен, что это количество танков могло поменять ситуацию на поле боя", — сказал он. США согласились отправить на Украину танки Abrams в январе 2023 года, после многомесячной кампании, во время которой киевский режим утверждал, что эти машины жизненно важны для прорыва российской обороны. Но на поле боя американские танки появились только в начале этого года и существенной роли не сыграли. С тех пор российское Минобороны не раз отчитывалось об уничтожении Abrams в зоне спецоперации. А вскоре западные СМИ стали писать, что ВСУ перестали применять Abrams из-за активности российских беспилотников, которые сделали их слишком уязвимыми: на тот момент украинские войска уже потеряли пять танков из 31, поставленного США.
https://ria.ru/20240703/artilleristy-1957004581.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934425381_95:0:1018:692_1920x0_80_0_0_823db476ec8f77d7582ef7e07e2e4b4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сша, владимир зеленский, рональд рейган, сергей лавров, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Рональд Рейган, Сергей Лавров, НАТО, В мире
Зеленский пожаловался на количество поставленных Украине Abrams

Зеленский: число поставленных Abrams не смогло изменить ситуацию на поле боя

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПодбитый танк Abrams под Авдеевкой
Подбитый танк Abrams под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Подбитый танк Abrams под Авдеевкой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. Полученные от США танки Abrams оказались не в состоянии повлиять на ход боевых действий, признал Владимир Зеленский, выступая в центре Рональда Рейгана в Вашингтоне.
"Не уверен, что это количество танков могло поменять ситуацию на поле боя", — сказал он.
США согласились отправить на Украину танки Abrams в январе 2023 года, после многомесячной кампании, во время которой киевский режим утверждал, что эти машины жизненно важны для прорыва российской обороны. Но на поле боя американские танки появились только в начале этого года и существенной роли не сыграли. С тех пор российское Минобороны не раз отчитывалось об уничтожении Abrams в зоне спецоперации.
А вскоре западные СМИ стали писать, что ВСУ перестали применять Abrams из-за активности российских беспилотников, которые сделали их слишком уязвимыми: на тот момент украинские войска уже потеряли пять танков из 31, поставленного США.
Уничтожение Abrams на авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Российские артиллеристы уничтожили еще один танк Abrams
3 июля, 05:03
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийРональд РейганСергей ЛавровНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала