https://ria.ru/20240710/abrams-1958665103.html

Зеленский пожаловался на количество поставленных Украине Abrams

Зеленский пожаловался на количество поставленных Украине Abrams - РИА Новости, 10.07.2024

Зеленский пожаловался на количество поставленных Украине Abrams

Полученные от США танки Abrams оказались не в состоянии повлиять на ход боевых действий, признал Владимир Зеленский, выступая в центре Рональда Рейгана в... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T07:48

2024-07-10T07:48

2024-07-10T08:58

специальная военная операция на украине

украина

россия

сша

владимир зеленский

рональд рейган

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934425381_0:56:1131:692_1920x0_80_0_0_55f25e15f4c3c5fbb006a4ed20c19391.jpg

ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. Полученные от США танки Abrams оказались не в состоянии повлиять на ход боевых действий, признал Владимир Зеленский, выступая в центре Рональда Рейгана в Вашингтоне."Не уверен, что это количество танков могло поменять ситуацию на поле боя", — сказал он. США согласились отправить на Украину танки Abrams в январе 2023 года, после многомесячной кампании, во время которой киевский режим утверждал, что эти машины жизненно важны для прорыва российской обороны. Но на поле боя американские танки появились только в начале этого года и существенной роли не сыграли. С тех пор российское Минобороны не раз отчитывалось об уничтожении Abrams в зоне спецоперации. А вскоре западные СМИ стали писать, что ВСУ перестали применять Abrams из-за активности российских беспилотников, которые сделали их слишком уязвимыми: на тот момент украинские войска уже потеряли пять танков из 31, поставленного США.

https://ria.ru/20240703/artilleristy-1957004581.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, сша, владимир зеленский, рональд рейган, сергей лавров, нато, в мире