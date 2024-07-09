https://ria.ru/20240709/zhara-1958528938.html

Синоптик рассказала, когда в Москве закончится жара

Синоптик рассказала, когда в Москве закончится жара - РИА Новости, 09.07.2024

Синоптик рассказала, когда в Москве закончится жара

Жаркая погода в Москве с температурой днем выше 25 градусов удержится до 20 июля, не исключено, что жара сохранится и в конце месяца, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T15:51

2024-07-09T15:51

2024-07-09T15:51

москва

общество

погода

татьяна позднякова

экология в россии

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Жаркая погода в Москве с температурой днем выше 25 градусов удержится до 20 июля, не исключено, что жара сохранится и в конце месяца, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова."Мы считаем, на основании долгосрочных прогнозов, что жаркая погода в столичном регионе с температурой в дневные часы выше 25 градусов удержится до 20-го числа как минимум. А дальше там посмотрим: не исключено, что и в конце месяца будет высокая температура", - сказала Позднякова.Кроме того, синоптик отметила, что до конца второй декады месяца в столичном регионе максимальная температура будет колебаться в пределах 28-29 градусов, а в отдельные дни достигать 30 градусов.

https://ria.ru/20240707/sinoptik-1958044913.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, общество, погода, татьяна позднякова, экология в россии