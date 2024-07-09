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Синоптик рассказала, когда в Москве закончится жара - РИА Новости, 09.07.2024
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15:51 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/zhara-1958528938.html
Синоптик рассказала, когда в Москве закончится жара
Синоптик рассказала, когда в Москве закончится жара - РИА Новости, 09.07.2024
Синоптик рассказала, когда в Москве закончится жара
Жаркая погода в Москве с температурой днем выше 25 градусов удержится до 20 июля, не исключено, что жара сохранится и в конце месяца, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T15:51
2024-07-09T15:51
москва
общество
погода
татьяна позднякова
экология в россии
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Жаркая погода в Москве с температурой днем выше 25 градусов удержится до 20 июля, не исключено, что жара сохранится и в конце месяца, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова."Мы считаем, на основании долгосрочных прогнозов, что жаркая погода в столичном регионе с температурой в дневные часы выше 25 градусов удержится до 20-го числа как минимум. А дальше там посмотрим: не исключено, что и в конце месяца будет высокая температура", - сказала Позднякова.Кроме того, синоптик отметила, что до конца второй декады месяца в столичном регионе максимальная температура будет колебаться в пределах 28-29 градусов, а в отдельные дни достигать 30 градусов.
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москва, общество, погода, татьяна позднякова, экология в россии
Москва, Общество, Погода, Татьяна Позднякова, Экология в России
Синоптик рассказала, когда в Москве закончится жара

Позднякова: жара в Москве с температурой выше 25 градусов удержится до 20 июля

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают в парке Зарядье в Москве
Люди отдыхают в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Люди отдыхают в парке Зарядье в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Жаркая погода в Москве с температурой днем выше 25 градусов удержится до 20 июля, не исключено, что жара сохранится и в конце месяца, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«
"Мы считаем, на основании долгосрочных прогнозов, что жаркая погода в столичном регионе с температурой в дневные часы выше 25 градусов удержится до 20-го числа как минимум. А дальше там посмотрим: не исключено, что и в конце месяца будет высокая температура", - сказала Позднякова.
Кроме того, синоптик отметила, что до конца второй декады месяца в столичном регионе максимальная температура будет колебаться в пределах 28-29 градусов, а в отдельные дни достигать 30 градусов.
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