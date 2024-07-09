Рейтинг@Mail.ru
"Теперь ясно": стало известно о неожиданном плане Зеленского по России - РИА Новости, 09.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:45 09.07.2024 (обновлено: 10:53 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/zelenskiy-1958411901.html
"Теперь ясно": стало известно о неожиданном плане Зеленского по России
"Теперь ясно": стало известно о неожиданном плане Зеленского по России - РИА Новости, 09.07.2024
"Теперь ясно": стало известно о неожиданном плане Зеленского по России
Владимир Зеленский не исключает начала мирных переговоров ввиду тяжелейшей ситуации на Украине, пишет украинский писатель Сергей Майдуков в материале для... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T08:45
2024-07-09T10:53
в мире
россия
украина
киев
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952802436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_974358bf9c971e53e84f42ca0cad3e85.jpg
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский не исключает начала мирных переговоров ввиду тяжелейшей ситуации на Украине, пишет украинский писатель Сергей Майдуков в материале для американского журнала Newsweek."Теперь ясно, что он (Зеленский. — Прим. ред.) склоняется к переговорам", — отметил он.В качестве доказательства Майдуков приводит тот факт, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил о вероятности приглашения Киевом представителя России на следующую конференцию по Украине. По мнению писателя, глава киевского режима стоит перед трудным выбором: согласие мирно урегулировать конфликт может сильно ударить по его рейтингу, а продолжение боевых действий приведет к краху страны."Возможно, за все время своего президентства он никогда не сталкивался с более жестким решением. Согласие на условия России в переговорах может нанести ущерб его рейтингу одобрения и спровоцировать массовые протесты по всей стране. И наоборот, продолжение конфликта ведет страну к политической, экономической и демографической катастрофе", — заключил он.В июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
https://ria.ru/20240708/stoltenberg-1958138432.html
https://ria.ru/20240708/zelenskiy-1958313525.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952802436_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_14de558d60c9a453f6abf42541a618f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин
"Теперь ясно": стало известно о неожиданном плане Зеленского по России

Newsweek: Зеленский допускает начало мирных переговоров

© AP Photo / Andrew MedichiniВладимир Зеленский на саммите G7 в Италии
Владимир Зеленский на саммите G7 в Италии - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© AP Photo / Andrew Medichini
Владимир Зеленский на саммите G7 в Италии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский не исключает начала мирных переговоров ввиду тяжелейшей ситуации на Украине, пишет украинский писатель Сергей Майдуков в материале для американского журнала Newsweek.
"Теперь ясно, что он (Зеленский. — Прим. ред.) склоняется к переговорам", — отметил он.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
"Они этого хотят": Столтенберг дерзко высказался о России и Китае
8 июля, 09:22
В качестве доказательства Майдуков приводит тот факт, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил о вероятности приглашения Киевом представителя России на следующую конференцию по Украине. По мнению писателя, глава киевского режима стоит перед трудным выбором: согласие мирно урегулировать конфликт может сильно ударить по его рейтингу, а продолжение боевых действий приведет к краху страны.
"Возможно, за все время своего президентства он никогда не сталкивался с более жестким решением. Согласие на условия России в переговорах может нанести ущерб его рейтингу одобрения и спровоцировать массовые протесты по всей стране. И наоборот, продолжение конфликта ведет страну к политической, экономической и демографической катастрофе", — заключил он.
В июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
"За ним придут". На Западе раскрыли, что готовят Зеленскому в Киеве
8 июля, 17:46
 
В миреРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала