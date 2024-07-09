"Теперь ясно": стало известно о неожиданном плане Зеленского по России
Newsweek: Зеленский допускает начало мирных переговоров
© AP Photo / Andrew MedichiniВладимир Зеленский на саммите G7 в Италии
© AP Photo / Andrew Medichini
Владимир Зеленский на саммите G7 в Италии. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский не исключает начала мирных переговоров ввиду тяжелейшей ситуации на Украине, пишет украинский писатель Сергей Майдуков в материале для американского журнала Newsweek.
"Теперь ясно, что он (Зеленский. — Прим. ред.) склоняется к переговорам", — отметил он.
В качестве доказательства Майдуков приводит тот факт, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил о вероятности приглашения Киевом представителя России на следующую конференцию по Украине. По мнению писателя, глава киевского режима стоит перед трудным выбором: согласие мирно урегулировать конфликт может сильно ударить по его рейтингу, а продолжение боевых действий приведет к краху страны.
"Возможно, за все время своего президентства он никогда не сталкивался с более жестким решением. Согласие на условия России в переговорах может нанести ущерб его рейтингу одобрения и спровоцировать массовые протесты по всей стране. И наоборот, продолжение конфликта ведет страну к политической, экономической и демографической катастрофе", — заключил он.
В июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.