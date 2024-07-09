https://ria.ru/20240709/zelenskiy-1958411901.html

"Теперь ясно": стало известно о неожиданном плане Зеленского по России

"Теперь ясно": стало известно о неожиданном плане Зеленского по России - РИА Новости, 09.07.2024

"Теперь ясно": стало известно о неожиданном плане Зеленского по России

Владимир Зеленский не исключает начала мирных переговоров ввиду тяжелейшей ситуации на Украине, пишет украинский писатель Сергей Майдуков в материале для... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T08:45

2024-07-09T08:45

2024-07-09T10:53

в мире

россия

украина

киев

владимир зеленский

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952802436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_974358bf9c971e53e84f42ca0cad3e85.jpg

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский не исключает начала мирных переговоров ввиду тяжелейшей ситуации на Украине, пишет украинский писатель Сергей Майдуков в материале для американского журнала Newsweek."Теперь ясно, что он (Зеленский. — Прим. ред.) склоняется к переговорам", — отметил он.В качестве доказательства Майдуков приводит тот факт, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил о вероятности приглашения Киевом представителя России на следующую конференцию по Украине. По мнению писателя, глава киевского режима стоит перед трудным выбором: согласие мирно урегулировать конфликт может сильно ударить по его рейтингу, а продолжение боевых действий приведет к краху страны."Возможно, за все время своего президентства он никогда не сталкивался с более жестким решением. Согласие на условия России в переговорах может нанести ущерб его рейтингу одобрения и спровоцировать массовые протесты по всей стране. И наоборот, продолжение конфликта ведет страну к политической, экономической и демографической катастрофе", — заключил он.В июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.

https://ria.ru/20240708/stoltenberg-1958138432.html

https://ria.ru/20240708/zelenskiy-1958313525.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, владимир путин