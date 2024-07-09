https://ria.ru/20240709/zayavki-1958491585.html

Прием заявок на премию PROBA Awards продлится до 2 августа

Прием заявок на премию PROBA Awards продлится до 2 августа - РИА Новости, 09.07.2024

Прием заявок на премию PROBA Awards продлится до 2 августа

До 2 августа продлится прием заявок на 25-ю международную премию в области коммуникаций PROBA Awards, сообщает пресс-служба оргкомитета мероприятия. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T14:33

2024-07-09T14:33

2024-07-09T14:33

санкт-петербург

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. До 2 августа продлится прием заявок на 25-ю международную премию в области коммуникаций PROBA Awards, сообщает пресс-служба оргкомитета мероприятия. Оценивать работы участников будут более 60 профессионалов и экспертов по маркетингу и PR ведущих российских компаний и агентств. В юбилейном сезоне появилось сразу несколько новых номинаций: "Антикризисные коммуникации" и "Международные коммуникации". Расширена категория "Высшие достижения", в которой появилась номинация "За вклад в развитие индустрии". Доработаны критерии оценивания в номинации "PR в сфере устойчивого развития", который позволит более взвешенно подходить к оценке ESG-коммуникации. Расширена номинация "Бренд-медиа", в которую могут быть заявлены телеграм-каналы, YouTube-шоу, подкасты и другие медиаплатформы компаний. Победа в премии высоко ценится на рынке — в рейтинге креативности АКАР участники смогут получить 5 из 7 баллов в блоке "PR и связи с общественностью", а также максимальный балл в Национальном рейтинге коммуникационных компаний (НР2К). Подать заявку можно на официальном сайте премии до 2 августа 2024 года. Победители станут известны 12 сентября 2024 года на торжественной церемонии в рамках форума Baltic Weekend в Санкт-Петербурге. PROBA Awards — премия, которая 25 лет отмечает лучшие практики в области PR, маркетинга и интегрированных коммуникаций. Помимо победителей в 16 номинациях, члены жюри вручают гран-при за эффективность и гран-при за креативность. Организатором выступает коммуникационное агентство SPN Communications.

https://ria.ru/20230927/forum-1899029342.html

https://ria.ru/20230923/trendy-1898196917.html

https://ria.ru/20231208/baltic_winter-1914579439.html

санкт-петербург

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

санкт-петербург