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В Волгограде продолжают поиски людей под завалами насосной станции - РИА Новости, 09.07.2024
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10:53 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/zavaly-1958435909.html
В Волгограде продолжают поиски людей под завалами насосной станции
В Волгограде продолжают поиски людей под завалами насосной станции - РИА Новости, 09.07.2024
В Волгограде продолжают поиски людей под завалами насосной станции
Поиск людей под завалами насосной станции в Волгограде после взрыва продолжается четвертый день, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Волгоградской... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T10:53
2024-07-09T10:53
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 9 июл – РИА Новости. Поиск людей под завалами насосной станции в Волгограде после взрыва продолжается четвертый день, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Волгоградской области. По данным ГУМЧС, в субботу днем в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. По данным концессий водо- и теплоснабжения города, на месте ЧП находились восемь человек, трое из них пострадали, еще двое, по данным СК, погибли. По информации властей, еще три человека могут оставаться под завалами. Ранее источник в экстренных службах сообщал РИА Новости, что поиск людей осложняется тем, что под руинами мог скопиться газ, кроме того, они находились в здании, которое уходило под землю почти на пять этажей. "Поиск людей продолжается", - сообщили РИА Новости в следственном управлении. СК завел уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ", предварительно, причина взрыва - нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.
https://ria.ru/20240708/volgograd-1958360153.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Волгограде продолжают поиски людей под завалами насосной станции

В Волгограде четвертый день ищут людей под завалами насосной станции

© Фото : ГУ МЧС России по Волгоградской областиСотрудники МЧС на месте взрыва газа на насосной станции в Волгограде
Сотрудники МЧС на месте взрыва газа на насосной станции в Волгограде - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Волгоградской области
Сотрудники МЧС на месте взрыва газа на насосной станции в Волгограде
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 9 июл – РИА Новости. Поиск людей под завалами насосной станции в Волгограде после взрыва продолжается четвертый день, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Волгоградской области.
По данным ГУМЧС, в субботу днем в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. По данным концессий водо- и теплоснабжения города, на месте ЧП находились восемь человек, трое из них пострадали, еще двое, по данным СК, погибли. По информации властей, еще три человека могут оставаться под завалами.
Последствия взрыва газа на насосной станции в Волгограде - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Идет проверка после смерти рабочего на насосной станции за день до взрыва
8 июля, 20:41
Ранее источник в экстренных службах сообщал РИА Новости, что поиск людей осложняется тем, что под руинами мог скопиться газ, кроме того, они находились в здании, которое уходило под землю почти на пять этажей.
"Поиск людей продолжается", - сообщили РИА Новости в следственном управлении.
СК завел уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ", предварительно, причина взрыва - нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.
Последствия взрыва на канализационно-насосной станции в Красноармейском районе Волгограда - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Источник: поиск людей под завалами в Волгограде осложняет скопление газа
7 июля, 22:04
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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