https://ria.ru/20240709/zavaly-1958435909.html

В Волгограде продолжают поиски людей под завалами насосной станции

В Волгограде продолжают поиски людей под завалами насосной станции - РИА Новости, 09.07.2024

В Волгограде продолжают поиски людей под завалами насосной станции

Поиск людей под завалами насосной станции в Волгограде после взрыва продолжается четвертый день, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Волгоградской... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T10:53

2024-07-09T10:53

2024-07-09T10:53

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 9 июл – РИА Новости. Поиск людей под завалами насосной станции в Волгограде после взрыва продолжается четвертый день, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Волгоградской области. По данным ГУМЧС, в субботу днем в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. По данным концессий водо- и теплоснабжения города, на месте ЧП находились восемь человек, трое из них пострадали, еще двое, по данным СК, погибли. По информации властей, еще три человека могут оставаться под завалами. Ранее источник в экстренных службах сообщал РИА Новости, что поиск людей осложняется тем, что под руинами мог скопиться газ, кроме того, они находились в здании, которое уходило под землю почти на пять этажей. "Поиск людей продолжается", - сообщили РИА Новости в следственном управлении. СК завел уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ", предварительно, причина взрыва - нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.

https://ria.ru/20240708/volgograd-1958360153.html

https://ria.ru/20240707/poiski-1958095309.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, следственный комитет россии (ск рф)