В Волгограде продолжают поиски людей под завалами насосной станции
В Волгограде четвертый день ищут людей под завалами насосной станции
© Фото : ГУ МЧС России по Волгоградской областиСотрудники МЧС на месте взрыва газа на насосной станции в Волгограде
Сотрудники МЧС на месте взрыва газа на насосной станции в Волгограде
ВОЛГОГРАД, 9 июл – РИА Новости. Поиск людей под завалами насосной станции в Волгограде после взрыва продолжается четвертый день, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Волгоградской области.
По данным ГУМЧС, в субботу днем в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. По данным концессий водо- и теплоснабжения города, на месте ЧП находились восемь человек, трое из них пострадали, еще двое, по данным СК, погибли. По информации властей, еще три человека могут оставаться под завалами.
Ранее источник в экстренных службах сообщал РИА Новости, что поиск людей осложняется тем, что под руинами мог скопиться газ, кроме того, они находились в здании, которое уходило под землю почти на пять этажей.
"Поиск людей продолжается", - сообщили РИА Новости в следственном управлении.
СК завел уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ", предварительно, причина взрыва - нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.