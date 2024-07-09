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СМИ: Запад готовит отвлекающий маневр из-за России - РИА Новости, 09.07.2024
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11:39 09.07.2024 (обновлено: 16:05 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/zapad-1958450905.html
СМИ: Запад готовит отвлекающий маневр из-за России
СМИ: Запад готовит отвлекающий маневр из-за России - РИА Новости, 09.07.2024
СМИ: Запад готовит отвлекающий маневр из-за России
Запад пытается обвинить Китай в невмешательстве в урегулирование конфликта между Россией и Украиной, тем самым перекладывая всю ответственность за поиск мирного РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T11:39
2024-07-09T16:05
в мире
китай
россия
украина
ван и (политик)
нато
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Запад пытается обвинить Китай в невмешательстве в урегулирование конфликта между Россией и Украиной, тем самым перекладывая всю ответственность за поиск мирного решения на Пекин, пишет издание China Daily."Давнее пренебрежение Запада к России, примером которого является расширение НАТО на восток, подпитывает конфликт, поэтому обвинение Китая в невмешательстве в проблему с целью поиска ее решения — это отвлекающая тактика", — отметили в издании.США, по мнению авторов статьи, заинтересованы в продолжении военного противостояния между Россией и Украиной, поскольку целью Вашингтона является ослабление Москвы. Из-за действий Вашингтона украинские политики стали пешками, а Белый дом использует их в собственных интересах, заключили в материале.В мае КНР и Бразилия опубликовали совместный меморандум "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса" по итогам встречи главы китайского МИД Ван И и специального советника бразильского президента Селсу Аморима. Стороны согласились, что переговоры являются единственным жизнеспособным вариантом выхода из кризиса и все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога. Китай и Бразилия также высказались за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных предложений.
https://ria.ru/20240709/zelenskiy-1958411901.html
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в мире, китай, россия, украина, ван и (политик), нато
В мире, Китай, Россия, Украина, Ван И (политик), НАТО
СМИ: Запад готовит отвлекающий маневр из-за России

CD: Запад хочет возложить ответственность за решение конфликта на Украине на КНР

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Запад пытается обвинить Китай в невмешательстве в урегулирование конфликта между Россией и Украиной, тем самым перекладывая всю ответственность за поиск мирного решения на Пекин, пишет издание China Daily.
"Давнее пренебрежение Запада к России, примером которого является расширение НАТО на восток, подпитывает конфликт, поэтому обвинение Китая в невмешательстве в проблему с целью поиска ее решения — это отвлекающая тактика", — отметили в издании.
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США, по мнению авторов статьи, заинтересованы в продолжении военного противостояния между Россией и Украиной, поскольку целью Вашингтона является ослабление Москвы. Из-за действий Вашингтона украинские политики стали пешками, а Белый дом использует их в собственных интересах, заключили в материале.
В мае КНР и Бразилия опубликовали совместный меморандум "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса" по итогам встречи главы китайского МИД Ван И и специального советника бразильского президента Селсу Аморима. Стороны согласились, что переговоры являются единственным жизнеспособным вариантом выхода из кризиса и все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога. Китай и Бразилия также высказались за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных предложений.
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