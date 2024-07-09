https://ria.ru/20240709/zapad-1958450905.html

СМИ: Запад готовит отвлекающий маневр из-за России

СМИ: Запад готовит отвлекающий маневр из-за России - РИА Новости, 09.07.2024

СМИ: Запад готовит отвлекающий маневр из-за России

Запад пытается обвинить Китай в невмешательстве в урегулирование конфликта между Россией и Украиной, тем самым перекладывая всю ответственность за поиск мирного РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T11:39

2024-07-09T11:39

2024-07-09T16:05

в мире

китай

россия

украина

ван и (политик)

нато

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Запад пытается обвинить Китай в невмешательстве в урегулирование конфликта между Россией и Украиной, тем самым перекладывая всю ответственность за поиск мирного решения на Пекин, пишет издание China Daily."Давнее пренебрежение Запада к России, примером которого является расширение НАТО на восток, подпитывает конфликт, поэтому обвинение Китая в невмешательстве в проблему с целью поиска ее решения — это отвлекающая тактика", — отметили в издании.США, по мнению авторов статьи, заинтересованы в продолжении военного противостояния между Россией и Украиной, поскольку целью Вашингтона является ослабление Москвы. Из-за действий Вашингтона украинские политики стали пешками, а Белый дом использует их в собственных интересах, заключили в материале.В мае КНР и Бразилия опубликовали совместный меморандум "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса" по итогам встречи главы китайского МИД Ван И и специального советника бразильского президента Селсу Аморима. Стороны согласились, что переговоры являются единственным жизнеспособным вариантом выхода из кризиса и все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога. Китай и Бразилия также высказались за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных предложений.

https://ria.ru/20240709/zelenskiy-1958411901.html

https://ria.ru/20240708/stoltenberg-1958138432.html

китай

россия

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в мире, китай, россия, украина, ван и (политик), нато