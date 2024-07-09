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Проект о введении туристического налога прошел второе чтение - РИА Новости, 09.07.2024
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Туризм
 
15:11 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/zakonotvorchestvo-1958518796.html
Проект о введении туристического налога прошел второе чтение
Проект о введении туристического налога прошел второе чтение - РИА Новости, 09.07.2024
Проект о введении туристического налога прошел второе чтение
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который разрешает местным властям в России вводить с 2025 года туристический налог, который, по сути, заменит... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T15:11
2024-07-09T15:11
туризм
россия
санкт-петербург
ставропольский край
госдума рф
туризм
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который разрешает местным властям в России вводить с 2025 года туристический налог, который, по сути, заменит курортный сбор. Третье чтение запланировано на 10 июля. Поскольку туристический налог будет относиться к местным налогам, то муниципальные образования будут вправе вводить его своими правовыми нормативными актами. В городах Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе налог будет вводится законами этих субъектов РФ, в федеральной территории "Сириус" - нормативными правовыми актами представительного органа. Ставки налога могут дифференцироваться с учетом сезонности и категории средства размещения, но не могут быть выше или ниже предельных величин, устанавливаемых в Налоговом кодексе. Максимальная ставка налога в 2025 году составит 1% от стоимости услуг по проживанию в гостиницах и других средствах размещений, а затем будет ежегодно увеличиваться на 1 процентный пункт до 2029 года. Начиная с 2029 года и далее она не должна будет превышать 5%. Минимальная сумма налога определена в 100 рублей в сутки. Налоговым периодом по налогу станет квартал, а его плательщиками станут организации и физлица, оказывающие услуги по предоставлению мест для временного проживания. Налог уплачивается в бюджет по месту нахождения гостиниц и других включенных в реестр классифицированных средств размещения. Стоимость услуги по предоставлению мест для временного проживания, оказываемая ряду льготных категорий граждан, не будет включаться в налоговую базу по туристическому налогу. К таким категориям отнесены герои СССР и РФ, участники Великой Отечественной войны и специальной военной операции, ветераны боевых действий, инвалиды и др. Причем местные власти смогут расширять перечень таких льготных категорий. Соответствующие изменения были поддержаны Госдумой при рассмотрении во втором чтении законопроекта, вносящего изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы. Действующее законодательство разрешает проведение до конца 2024 года эксперимента по уплате курортного сбора лишь в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, Санкт-Петербурге и "Сириусе". Плательщиками сбора являются совершеннолетние граждане, проживающие в объектах размещения более суток. В Краснодарском крае размер сбора составляет 30 рублей в сутки (в Сочи - 50 рублей), в Алтайском крае и "Сириусе"- 50 рублей, в Ставропольском крае и Санкт-Петербурге - 100 рублей. В Крыму сбор отменен с 11 марта 2022 года.
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россия, санкт-петербург, ставропольский край, госдума рф, туризм
Туризм, Россия, Санкт-Петербург, Ставропольский край, Госдума РФ, Туризм
Проект о введении туристического налога прошел второе чтение

Госдума во II чтении приняла проект о введении туристического налога с 2025 года

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который разрешает местным властям в России вводить с 2025 года туристический налог, который, по сути, заменит курортный сбор. Третье чтение запланировано на 10 июля.
Поскольку туристический налог будет относиться к местным налогам, то муниципальные образования будут вправе вводить его своими правовыми нормативными актами. В городах Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе налог будет вводится законами этих субъектов РФ, в федеральной территории "Сириус" - нормативными правовыми актами представительного органа.
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Ставки налога могут дифференцироваться с учетом сезонности и категории средства размещения, но не могут быть выше или ниже предельных величин, устанавливаемых в Налоговом кодексе. Максимальная ставка налога в 2025 году составит 1% от стоимости услуг по проживанию в гостиницах и других средствах размещений, а затем будет ежегодно увеличиваться на 1 процентный пункт до 2029 года. Начиная с 2029 года и далее она не должна будет превышать 5%.
Минимальная сумма налога определена в 100 рублей в сутки. Налоговым периодом по налогу станет квартал, а его плательщиками станут организации и физлица, оказывающие услуги по предоставлению мест для временного проживания. Налог уплачивается в бюджет по месту нахождения гостиниц и других включенных в реестр классифицированных средств размещения.
Стоимость услуги по предоставлению мест для временного проживания, оказываемая ряду льготных категорий граждан, не будет включаться в налоговую базу по туристическому налогу. К таким категориям отнесены герои СССР и РФ, участники Великой Отечественной войны и специальной военной операции, ветераны боевых действий, инвалиды и др. Причем местные власти смогут расширять перечень таких льготных категорий.
Соответствующие изменения были поддержаны Госдумой при рассмотрении во втором чтении законопроекта, вносящего изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы.
Действующее законодательство разрешает проведение до конца 2024 года эксперимента по уплате курортного сбора лишь в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, Санкт-Петербурге и "Сириусе". Плательщиками сбора являются совершеннолетние граждане, проживающие в объектах размещения более суток. В Краснодарском крае размер сбора составляет 30 рублей в сутки (в Сочи - 50 рублей), в Алтайском крае и "Сириусе"- 50 рублей, в Ставропольском крае и Санкт-Петербурге - 100 рублей. В Крыму сбор отменен с 11 марта 2022 года.
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