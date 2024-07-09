https://ria.ru/20240709/zakonotvorchestvo-1958518796.html

Проект о введении туристического налога прошел второе чтение

Проект о введении туристического налога прошел второе чтение - РИА Новости, 09.07.2024

Проект о введении туристического налога прошел второе чтение

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который разрешает местным властям в России вводить с 2025 года туристический налог, который, по сути, заменит... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T15:11

2024-07-09T15:11

2024-07-09T15:11

туризм

россия

санкт-петербург

ставропольский край

госдума рф

туризм

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который разрешает местным властям в России вводить с 2025 года туристический налог, который, по сути, заменит курортный сбор. Третье чтение запланировано на 10 июля. Поскольку туристический налог будет относиться к местным налогам, то муниципальные образования будут вправе вводить его своими правовыми нормативными актами. В городах Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе налог будет вводится законами этих субъектов РФ, в федеральной территории "Сириус" - нормативными правовыми актами представительного органа. Ставки налога могут дифференцироваться с учетом сезонности и категории средства размещения, но не могут быть выше или ниже предельных величин, устанавливаемых в Налоговом кодексе. Максимальная ставка налога в 2025 году составит 1% от стоимости услуг по проживанию в гостиницах и других средствах размещений, а затем будет ежегодно увеличиваться на 1 процентный пункт до 2029 года. Начиная с 2029 года и далее она не должна будет превышать 5%. Минимальная сумма налога определена в 100 рублей в сутки. Налоговым периодом по налогу станет квартал, а его плательщиками станут организации и физлица, оказывающие услуги по предоставлению мест для временного проживания. Налог уплачивается в бюджет по месту нахождения гостиниц и других включенных в реестр классифицированных средств размещения. Стоимость услуги по предоставлению мест для временного проживания, оказываемая ряду льготных категорий граждан, не будет включаться в налоговую базу по туристическому налогу. К таким категориям отнесены герои СССР и РФ, участники Великой Отечественной войны и специальной военной операции, ветераны боевых действий, инвалиды и др. Причем местные власти смогут расширять перечень таких льготных категорий. Соответствующие изменения были поддержаны Госдумой при рассмотрении во втором чтении законопроекта, вносящего изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы. Действующее законодательство разрешает проведение до конца 2024 года эксперимента по уплате курортного сбора лишь в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, Санкт-Петербурге и "Сириусе". Плательщиками сбора являются совершеннолетние граждане, проживающие в объектах размещения более суток. В Краснодарском крае размер сбора составляет 30 рублей в сутки (в Сочи - 50 рублей), в Алтайском крае и "Сириусе"- 50 рублей, в Ставропольском крае и Санкт-Петербурге - 100 рублей. В Крыму сбор отменен с 11 марта 2022 года.

https://ria.ru/20240625/nds-1955398015.html

https://ria.ru/20240709/gosduma-1958388626.html

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ставропольский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, санкт-петербург, ставропольский край, госдума рф, туризм