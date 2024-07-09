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Задержан ректор БФУ имени Канта Федоров - РИА Новости, 09.07.2024
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13:59 09.07.2024 (обновлено: 18:22 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/zaderzhanie-1958489182.html
Задержан ректор БФУ имени Канта Федоров
Задержан ректор БФУ имени Канта Федоров - РИА Новости, 09.07.2024
Задержан ректор БФУ имени Канта Федоров
Пресс-служба Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта подтвердила РИА Новости сообщения о задержании ректора вуза Александра Федорова. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T13:59
2024-07-09T18:22
калининград
балтийский федеральный университет
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 9 июл — РИА Новости. Пресс-служба Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта подтвердила РИА Новости сообщения о задержании ректора вуза Александра Федорова."Информацию о задержании ректора БФУ имени И. Канта А. А. Федорова подтверждаем. За комментариями по вопросу следственных действий в его отношении просим обращаться в правоохранительные органы", — сказала собеседница агентства.Она добавила, что все подразделения и службы БФУ работают в штатном режиме. На ходе приемной кампании инцидент не скажется. В ближайшее время Министерство науки и высшего образования назначит временно исполняющего обязанности ректора, уточнили в вузе.Позднее Следственный комитет сообщил, что Федорова и его заместителя Елену Мялкину подозревают в присвоении денежных средств в особо крупном размере. По данным ведомства, с февраля 2022 года по июнь 2024-го подозреваемые по созданной ими незаконной схеме поощрений подчиненных похитили свыше 18 миллионов рублей.Решение о возбуждении уголовного дела приняли на основании материалов оперативно-разыскных мероприятий, проведенных управлением ФСБ по Калининградской области. Сейчас сотрудники Следственного комитета устанавливают все обстоятельства преступления, идет закрепление доказательной базы.
https://ria.ru/20240704/zaderzhanie-1957475255.html
калининград
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353
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Обыск у ректора БФУ имени Канта
Опубликовано видео с ректором БФУ имени Канта, которого подозревают в присвоении 18 млн рублей.
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калининград, балтийский федеральный университет, происшествия
Калининград, Балтийский федеральный университет, Происшествия
Задержан ректор БФУ имени Канта Федоров

БФУ имени Канта в Калининграде сообщил о задержании ректора Федорова

Ректор БФУ имени И. Канта Александр Федоров во время задержания сотрудниками правоохранительных органов
Ректор БФУ имени И. Канта Александр Федоров во время задержания сотрудниками правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Ректор БФУ имени И. Канта Александр Федоров во время задержания сотрудниками правоохранительных органов
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 9 июл — РИА Новости. Пресс-служба Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта подтвердила РИА Новости сообщения о задержании ректора вуза Александра Федорова.
"Информацию о задержании ректора БФУ имени И. Канта А. А. Федорова подтверждаем. За комментариями по вопросу следственных действий в его отношении просим обращаться в правоохранительные органы", — сказала собеседница агентства.
Она добавила, что все подразделения и службы БФУ работают в штатном режиме. На ходе приемной кампании инцидент не скажется. В ближайшее время Министерство науки и высшего образования назначит временно исполняющего обязанности ректора, уточнили в вузе.
Позднее Следственный комитет сообщил, что Федорова и его заместителя Елену Мялкину подозревают в присвоении денежных средств в особо крупном размере. По данным ведомства, с февраля 2022 года по июнь 2024-го подозреваемые по созданной ими незаконной схеме поощрений подчиненных похитили свыше 18 миллионов рублей.

Решение о возбуждении уголовного дела приняли на основании материалов оперативно-разыскных мероприятий, проведенных управлением ФСБ по Калининградской области. Сейчас сотрудники Следственного комитета устанавливают все обстоятельства преступления, идет закрепление доказательной базы.
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КалининградБалтийский федеральный университетПроисшествия
 
 
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