https://ria.ru/20240709/zaderzhanie-1958489182.html

Задержан ректор БФУ имени Канта Федоров

Задержан ректор БФУ имени Канта Федоров - РИА Новости, 09.07.2024

Задержан ректор БФУ имени Канта Федоров

Пресс-служба Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта подтвердила РИА Новости сообщения о задержании ректора вуза Александра Федорова. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T13:59

2024-07-09T13:59

2024-07-09T18:22

калининград

балтийский федеральный университет

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958491154_0:82:593:416_1920x0_80_0_0_6ed3fb581b6e34f42513b7b5cd754516.jpg

КАЛИНИНГРАД, 9 июл — РИА Новости. Пресс-служба Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта подтвердила РИА Новости сообщения о задержании ректора вуза Александра Федорова."Информацию о задержании ректора БФУ имени И. Канта А. А. Федорова подтверждаем. За комментариями по вопросу следственных действий в его отношении просим обращаться в правоохранительные органы", — сказала собеседница агентства.Она добавила, что все подразделения и службы БФУ работают в штатном режиме. На ходе приемной кампании инцидент не скажется. В ближайшее время Министерство науки и высшего образования назначит временно исполняющего обязанности ректора, уточнили в вузе.Позднее Следственный комитет сообщил, что Федорова и его заместителя Елену Мялкину подозревают в присвоении денежных средств в особо крупном размере. По данным ведомства, с февраля 2022 года по июнь 2024-го подозреваемые по созданной ими незаконной схеме поощрений подчиненных похитили свыше 18 миллионов рублей.Решение о возбуждении уголовного дела приняли на основании материалов оперативно-разыскных мероприятий, проведенных управлением ФСБ по Калининградской области. Сейчас сотрудники Следственного комитета устанавливают все обстоятельства преступления, идет закрепление доказательной базы.

https://ria.ru/20240704/zaderzhanie-1957475255.html

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обыск у ректора БФУ имени Канта Опубликовано видео с ректором БФУ имени Канта, которого подозревают в присвоении 18 млн рублей. 2024-07-09T13:59 true PT0M59S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

калининград, балтийский федеральный университет, происшествия