https://ria.ru/20240709/vzryvy-1958414596.html

В Сумской области зафиксировали около 20 взрывов

В Сумской области зафиксировали около 20 взрывов - РИА Новости, 09.07.2024

В Сумской области зафиксировали около 20 взрывов

Сумская областная военная администрация в Telegram-канале утверждает, что в ночь на вторник и утром Сумская область подверглась ударам, в результате которых в... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T09:02

2024-07-09T09:02

2024-07-09T09:02

специальная военная операция на украине

в мире

сумская область

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Сумская областная военная администрация в Telegram-канале утверждает, что в ночь на вторник и утром Сумская область подверглась ударам, в результате которых в регионе зафиксировано около 20 взрывов. "Ночью и утром... восемь обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 20 взрывов", - говорится в сообщении. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240709/smi-1958389577.html

сумская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сумская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины