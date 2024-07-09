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В Сумской области зафиксировали около 20 взрывов
В Сумской области зафиксировали около 20 взрывов - РИА Новости, 09.07.2024
В Сумской области зафиксировали около 20 взрывов
Сумская областная военная администрация в Telegram-канале утверждает, что в ночь на вторник и утром Сумская область подверглась ударам, в результате которых в... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T09:02
2024-07-09T09:02
2024-07-09T09:02
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дмитрий песков
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Сумская областная военная администрация в Telegram-канале утверждает, что в ночь на вторник и утром Сумская область подверглась ударам, в результате которых в регионе зафиксировано около 20 взрывов. "Ночью и утром... восемь обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 20 взрывов", - говорится в сообщении. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240709/smi-1958389577.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, сумская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Сумской области зафиксировали около 20 взрывов
Власти Сумской области заявили о 20 взрывах в ночь на вторник