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В Тверской области увеличили выплату контрактникам - РИА Новости, 09.07.2024
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23:59 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/vyplata-1958644193.html
В Тверской области увеличили выплату контрактникам
В Тверской области увеличили выплату контрактникам - РИА Новости, 09.07.2024
В Тверской области увеличили выплату контрактникам
Единовременную региональную выплату гражданам, заключившим контракт на прохождение военной службы, увеличили в Тверской области с 515 до 815 тысяч рублей,... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T23:59
2024-07-09T23:59
специальная военная операция на украине
общество
игорь руденя
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РЯЗАНЬ, 9 июл - РИА Новости. Единовременную региональную выплату гражданам, заключившим контракт на прохождение военной службы, увеличили в Тверской области с 515 до 815 тысяч рублей, сообщила пресс-служба правительства региона. "В Тверской области с 515 тысяч рублей до 815 тысяч рублей увеличен размер единовременной региональной выплаты гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы. Решение принято по инициативе губернатора Игоря Рудени на заседании правительства Тверской области 9 июля", - говорится в сообщении. Отмечается, что это уже второе за последний месяц увеличение: 27 июня размер выплаты повысили с 305 до 515 тысяч рублей. С учетом федеральной выплаты военнослужащие из Тверской области с 10 июля будут получать единовременно при заключении контракта более миллиона рублей. "Было принято решение повысить выплаты нашим контрактникам… Мы надеемся, что как регион мы внесем свой вклад в достижение целей специальной военной операции", – цитирует пресс-служба слова Рудени.
https://ria.ru/20240709/svo-1958530274.html
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общество, игорь руденя
Специальная военная операция на Украине, Общество, Игорь Руденя
В Тверской области увеличили выплату контрактникам

В Тверской области контрактникам увеличили единовременную выплату до 815 тыс руб

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие . Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 9 июл - РИА Новости. Единовременную региональную выплату гражданам, заключившим контракт на прохождение военной службы, увеличили в Тверской области с 515 до 815 тысяч рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.
«
"В Тверской области с 515 тысяч рублей до 815 тысяч рублей увеличен размер единовременной региональной выплаты гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы. Решение принято по инициативе губернатора Игоря Рудени на заседании правительства Тверской области 9 июля", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что это уже второе за последний месяц увеличение: 27 июня размер выплаты повысили с 305 до 515 тысяч рублей. С учетом федеральной выплаты военнослужащие из Тверской области с 10 июля будут получать единовременно при заключении контракта более миллиона рублей.
"Было принято решение повысить выплаты нашим контрактникам… Мы надеемся, что как регион мы внесем свой вклад в достижение целей специальной военной операции", – цитирует пресс-служба слова Рудени.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоИгорь Руденя
 
 
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