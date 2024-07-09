https://ria.ru/20240709/vyplata-1958644193.html

В Тверской области увеличили выплату контрактникам

В Тверской области увеличили выплату контрактникам - РИА Новости, 09.07.2024

В Тверской области увеличили выплату контрактникам

Единовременную региональную выплату гражданам, заключившим контракт на прохождение военной службы, увеличили в Тверской области с 515 до 815 тысяч рублей,... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T23:59

2024-07-09T23:59

2024-07-09T23:59

специальная военная операция на украине

общество

игорь руденя

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РЯЗАНЬ, 9 июл - РИА Новости. Единовременную региональную выплату гражданам, заключившим контракт на прохождение военной службы, увеличили в Тверской области с 515 до 815 тысяч рублей, сообщила пресс-служба правительства региона. "В Тверской области с 515 тысяч рублей до 815 тысяч рублей увеличен размер единовременной региональной выплаты гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы. Решение принято по инициативе губернатора Игоря Рудени на заседании правительства Тверской области 9 июля", - говорится в сообщении. Отмечается, что это уже второе за последний месяц увеличение: 27 июня размер выплаты повысили с 305 до 515 тысяч рублей. С учетом федеральной выплаты военнослужащие из Тверской области с 10 июля будут получать единовременно при заключении контракта более миллиона рублей. "Было принято решение повысить выплаты нашим контрактникам… Мы надеемся, что как регион мы внесем свой вклад в достижение целей специальной военной операции", – цитирует пресс-служба слова Рудени.

https://ria.ru/20240709/svo-1958530274.html

https://ria.ru/20240628/putin-1956108033.html

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общество, игорь руденя