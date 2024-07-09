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Опрос показал, кто мог бы обойти Трампа на выборах - РИА Новости, 09.07.2024
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15:34 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/vybory-1958528520.html
Опрос показал, кто мог бы обойти Трампа на выборах
Опрос показал, кто мог бы обойти Трампа на выборах - РИА Новости, 09.07.2024
Опрос показал, кто мог бы обойти Трампа на выборах
Вице-президент США Камала Харрис и бывший госсекретарь Хиллари Клинтон смогли бы обойти республиканца и экс-президента страны Дональда Трампа на предстоящих в... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T15:34
2024-07-09T15:34
в мире
сша
дональд трамп
камала харрис
хиллари клинтон
politico
предвыборные дебаты трампа и байдена
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис и бывший госсекретарь Хиллари Клинтон смогли бы обойти республиканца и экс-президента страны Дональда Трампа на предстоящих в ноябре президентских выборах, следует из результатов опроса, проведенного исследовательской компанией Bendixen &amp; Amandi, опубликованных газетой Politico. Согласно результатам опроса, если бы Демократическую партию на выборах представлял президент США Джо Байден, за него бы проголосовали 42% избирателей, а за Трампа - 43%. Еще 5% проголосовали бы за третью партию, оставшиеся 10% респондентов выразили неуверенность. При этом если бы кандидатуру на пост президента выдвинула Камала Харрис, ее поддержали бы 42% респондентов, в то время как за Трампа проголосовали бы 41% опрошенных. Если же Демократическую партию на выборах представляла бы Хиллари Клинтон, согласно опросу, она бы получила 43% голосов, а Трамп - 41%. Кроме того, согласно опросу, 86% респондентов так или иначе смотрели предвыборные дебаты. Из них 61% заявили, что на основании увиденного они не считают, что у Байдена достаточно умственных способностей, а также физических сил, чтобы занимать пост президента еще в течение четырех лет. Опрос проводился со 2 по 6 июля. В нем приняли участие тысяча зарегистрированных избирателей. Погрешность результатов составляет примерно 3.1 процентных пункта. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240706/bajden-1957891574.html
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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, хиллари клинтон, politico, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Хиллари Клинтон, Politico, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Опрос показал, кто мог бы обойти Трампа на выборах

Politico: Харрис и Клинтон могли бы обойти Трампа на выборах президента США

© AP Photo / Gerald HerbertБывший президент Дональд Трамп выступает во время телевизионных дебатов с президентом Джо Байденом
Бывший президент Дональд Трамп выступает во время телевизионных дебатов с президентом Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Бывший президент Дональд Трамп выступает во время телевизионных дебатов с президентом Джо Байденом. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис и бывший госсекретарь Хиллари Клинтон смогли бы обойти республиканца и экс-президента страны Дональда Трампа на предстоящих в ноябре президентских выборах, следует из результатов опроса, проведенного исследовательской компанией Bendixen & Amandi, опубликованных газетой Politico.
Согласно результатам опроса, если бы Демократическую партию на выборах представлял президент США Джо Байден, за него бы проголосовали 42% избирателей, а за Трампа - 43%. Еще 5% проголосовали бы за третью партию, оставшиеся 10% респондентов выразили неуверенность.
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При этом если бы кандидатуру на пост президента выдвинула Камала Харрис, ее поддержали бы 42% респондентов, в то время как за Трампа проголосовали бы 41% опрошенных. Если же Демократическую партию на выборах представляла бы Хиллари Клинтон, согласно опросу, она бы получила 43% голосов, а Трамп - 41%.
Кроме того, согласно опросу, 86% респондентов так или иначе смотрели предвыборные дебаты. Из них 61% заявили, что на основании увиденного они не считают, что у Байдена достаточно умственных способностей, а также физических сил, чтобы занимать пост президента еще в течение четырех лет.
Опрос проводился со 2 по 6 июля. В нем приняли участие тысяча зарегистрированных избирателей. Погрешность результатов составляет примерно 3.1 процентных пункта.
Выборы президента США пройдут 5 ноября.
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В миреСШАДональд ТрампКамала ХаррисХиллари КлинтонPoliticoПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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