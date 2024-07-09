https://ria.ru/20240709/vybory-1958528520.html

Опрос показал, кто мог бы обойти Трампа на выборах

Опрос показал, кто мог бы обойти Трампа на выборах - РИА Новости, 09.07.2024

Опрос показал, кто мог бы обойти Трампа на выборах

Вице-президент США Камала Харрис и бывший госсекретарь Хиллари Клинтон смогли бы обойти республиканца и экс-президента страны Дональда Трампа на предстоящих в... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T15:34

2024-07-09T15:34

2024-07-09T15:34

в мире

сша

дональд трамп

камала харрис

хиллари клинтон

politico

предвыборные дебаты трампа и байдена

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис и бывший госсекретарь Хиллари Клинтон смогли бы обойти республиканца и экс-президента страны Дональда Трампа на предстоящих в ноябре президентских выборах, следует из результатов опроса, проведенного исследовательской компанией Bendixen & Amandi, опубликованных газетой Politico. Согласно результатам опроса, если бы Демократическую партию на выборах представлял президент США Джо Байден, за него бы проголосовали 42% избирателей, а за Трампа - 43%. Еще 5% проголосовали бы за третью партию, оставшиеся 10% респондентов выразили неуверенность. При этом если бы кандидатуру на пост президента выдвинула Камала Харрис, ее поддержали бы 42% респондентов, в то время как за Трампа проголосовали бы 41% опрошенных. Если же Демократическую партию на выборах представляла бы Хиллари Клинтон, согласно опросу, она бы получила 43% голосов, а Трамп - 41%. Кроме того, согласно опросу, 86% респондентов так или иначе смотрели предвыборные дебаты. Из них 61% заявили, что на основании увиденного они не считают, что у Байдена достаточно умственных способностей, а также физических сил, чтобы занимать пост президента еще в течение четырех лет. Опрос проводился со 2 по 6 июля. В нем приняли участие тысяча зарегистрированных избирателей. Погрешность результатов составляет примерно 3.1 процентных пункта. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240706/bajden-1957891574.html

https://ria.ru/20240704/bayden-1957251547.html

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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, хиллари клинтон, politico, предвыборные дебаты трампа и байдена