Рейтинг@Mail.ru
Визит премьера Индии в Россию сблизит две нации, заявил эксперт - РИА Новости, 09.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:15 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/vuizit-1958622492.html
Визит премьера Индии в Россию сблизит две нации, заявил эксперт
Визит премьера Индии в Россию сблизит две нации, заявил эксперт - РИА Новости, 09.07.2024
Визит премьера Индии в Россию сблизит две нации, заявил эксперт
Визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию сблизит российскую и индийскую нации, заявил РИА Новости президент Индийского делового совета в России Акашдип... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T21:15
2024-07-09T21:15
россия
индия
москва
нарендра моди
владимир путин
визит моди в москву
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958568842_0:155:3072:1883_1920x0_80_0_0_1c12ad05227c63d378a451d759f61586.jpg
ДЖАКАРТА, 9 июл - РИА Новости. Визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию сблизит российскую и индийскую нации, заявил РИА Новости президент Индийского делового совета в России Акашдип Сингх. "Я думаю, что этот визит сблизит обе нации, а при наличии конкретной дорожной карты это произойдет еще быстрее", - прокомментировал Сингх поездку Моди в Москву. По словам главы делового совета, визит премьер-министра Моди в Россию является "стратегическим". "Президент Путин и премьер-министр Моди поддерживают прекрасные отношения и называют друг друга друзьями. Премьер-министр объявил об открытии в России двух новых консульств, что само по себе является историческим", - добавил собеседник агентства. Он также подчеркнул потенциал экономического сотрудничества России и Индии, выходящий за пределы традиционной топливной кооперации. Официальный визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию состоялся 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. В понедельник он встретился с российским президентом Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево. Во вторник премьер посетил с главой РФ павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также у лидеров состоялись переговоры.
https://ria.ru/20240709/peskov-1958541781.html
https://ria.ru/20240709/zayavlenie-1958588303.html
россия
индия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958568842_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_f1a4e00b8d860f2365bbf934cdf74e79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, индия, москва, нарендра моди, владимир путин, визит моди в москву
Россия, Индия, Москва, Нарендра Моди, Владимир Путин, Визит Моди в Москву
Визит премьера Индии в Россию сблизит две нации, заявил эксперт

Глава Индийского делового совета в России: визит Моди в Москву сблизит две нации

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Индии Нарендра Моди . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДЖАКАРТА, 9 июл - РИА Новости. Визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию сблизит российскую и индийскую нации, заявил РИА Новости президент Индийского делового совета в России Акашдип Сингх.
«
"Я думаю, что этот визит сблизит обе нации, а при наличии конкретной дорожной карты это произойдет еще быстрее", - прокомментировал Сингх поездку Моди в Москву.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Песков прокомментировал заявление Зеленского о визите Моди в Россию
Вчера, 16:13
По словам главы делового совета, визит премьер-министра Моди в Россию является "стратегическим".
«
"Президент Путин и премьер-министр Моди поддерживают прекрасные отношения и называют друг друга друзьями. Премьер-министр объявил об открытии в России двух новых консульств, что само по себе является историческим", - добавил собеседник агентства.
Он также подчеркнул потенциал экономического сотрудничества России и Индии, выходящий за пределы традиционной топливной кооперации.
Официальный визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию состоялся 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. В понедельник он встретился с российским президентом Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево. Во вторник премьер посетил с главой РФ павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также у лидеров состоялись переговоры.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Путин и Моди проработают соглашение о свободной торговле ЕАЭС и Индии
Вчера, 18:21
 
РоссияИндияМоскваНарендра МодиВладимир ПутинВизит Моди в Москву
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала