https://ria.ru/20240709/vuizit-1958622492.html

Визит премьера Индии в Россию сблизит две нации, заявил эксперт

Визит премьера Индии в Россию сблизит две нации, заявил эксперт - РИА Новости, 09.07.2024

Визит премьера Индии в Россию сблизит две нации, заявил эксперт

Визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию сблизит российскую и индийскую нации, заявил РИА Новости президент Индийского делового совета в России Акашдип... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T21:15

2024-07-09T21:15

2024-07-09T21:15

россия

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москва

нарендра моди

владимир путин

визит моди в москву

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ДЖАКАРТА, 9 июл - РИА Новости. Визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию сблизит российскую и индийскую нации, заявил РИА Новости президент Индийского делового совета в России Акашдип Сингх. "Я думаю, что этот визит сблизит обе нации, а при наличии конкретной дорожной карты это произойдет еще быстрее", - прокомментировал Сингх поездку Моди в Москву. По словам главы делового совета, визит премьер-министра Моди в Россию является "стратегическим". "Президент Путин и премьер-министр Моди поддерживают прекрасные отношения и называют друг друга друзьями. Премьер-министр объявил об открытии в России двух новых консульств, что само по себе является историческим", - добавил собеседник агентства. Он также подчеркнул потенциал экономического сотрудничества России и Индии, выходящий за пределы традиционной топливной кооперации. Официальный визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию состоялся 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. В понедельник он встретился с российским президентом Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево. Во вторник премьер посетил с главой РФ павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также у лидеров состоялись переговоры.

https://ria.ru/20240709/peskov-1958541781.html

https://ria.ru/20240709/zayavlenie-1958588303.html

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