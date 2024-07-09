Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области ликвидировали группу операторов дронов ВСУ - РИА Новости, 09.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:25 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/vsu-1958546776.html
В Херсонской области ликвидировали группу операторов дронов ВСУ
В Херсонской области ликвидировали группу операторов дронов ВСУ - РИА Новости, 09.07.2024
В Херсонской области ликвидировали группу операторов дронов ВСУ
Группу операторов дронов ВСУ ликвидировали на правобережной части Херсонской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T16:25
2024-07-09T16:25
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
fpv-дрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948572005_0:130:3180:1919_1920x0_80_0_0_7c4e9f8b47444cd4544096528d71dbb2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Группу операторов дронов ВСУ ликвидировали на правобережной части Херсонской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко. "На правом берегу Днепра в селе Гавриловка уничтожена крупная группа украинских боевиков, состоящая из операторов FPV-дронов и вспомогательного персонала", - сказал Василенко. По его словам, противника несколько дней выслеживали российские разведчики, после чего был нанесен удар беспилотниками. "По имеющим данным, противник потерял до 20 человек убитыми и ранеными", - добавил Василенко.
https://ria.ru/20240706/pvo-1957815338.html
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948572005_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_bf11857c89da852fb9ecbd8b295331f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, fpv-дрон
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ, FPV-дрон
В Херсонской области ликвидировали группу операторов дронов ВСУ

В правобережной части Херсонской области уничтожили группу операторов дронов ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкFPV-дрон
FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
FPV-дрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Группу операторов дронов ВСУ ликвидировали на правобережной части Херсонской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.
"На правом берегу Днепра в селе Гавриловка уничтожена крупная группа украинских боевиков, состоящая из операторов FPV-дронов и вспомогательного персонала", - сказал Василенко.
По его словам, противника несколько дней выслеживали российские разведчики, после чего был нанесен удар беспилотниками.
"По имеющим данным, противник потерял до 20 человек убитыми и ранеными", - добавил Василенко.
FPV-дрон разработки Центра комплексных беспилотных решений - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
В России успешно испытали систему ПВО из FPV-дронов
6 июля, 05:03
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФFPV-дрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала