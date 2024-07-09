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В Херсонской области ликвидировали группу операторов дронов ВСУ
В Херсонской области ликвидировали группу операторов дронов ВСУ - РИА Новости, 09.07.2024
В Херсонской области ликвидировали группу операторов дронов ВСУ
Группу операторов дронов ВСУ ликвидировали на правобережной части Херсонской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T16:25
2024-07-09T16:25
2024-07-09T16:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Группу операторов дронов ВСУ ликвидировали на правобережной части Херсонской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко. "На правом берегу Днепра в селе Гавриловка уничтожена крупная группа украинских боевиков, состоящая из операторов FPV-дронов и вспомогательного персонала", - сказал Василенко. По его словам, противника несколько дней выслеживали российские разведчики, после чего был нанесен удар беспилотниками. "По имеющим данным, противник потерял до 20 человек убитыми и ранеными", - добавил Василенко.
https://ria.ru/20240706/pvo-1957815338.html
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В Херсонской области ликвидировали группу операторов дронов ВСУ
В правобережной части Херсонской области уничтожили группу операторов дронов ВСУ