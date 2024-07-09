https://ria.ru/20240709/vsu-1958546776.html

В Херсонской области ликвидировали группу операторов дронов ВСУ

В Херсонской области ликвидировали группу операторов дронов ВСУ - РИА Новости, 09.07.2024

В Херсонской области ликвидировали группу операторов дронов ВСУ

Группу операторов дронов ВСУ ликвидировали на правобережной части Херсонской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T16:25

2024-07-09T16:25

2024-07-09T16:25

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

россия

вооруженные силы рф

fpv-дрон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Группу операторов дронов ВСУ ликвидировали на правобережной части Херсонской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко. "На правом берегу Днепра в селе Гавриловка уничтожена крупная группа украинских боевиков, состоящая из операторов FPV-дронов и вспомогательного персонала", - сказал Василенко. По его словам, противника несколько дней выслеживали российские разведчики, после чего был нанесен удар беспилотниками. "По имеющим данным, противник потерял до 20 человек убитыми и ранеными", - добавил Василенко.

https://ria.ru/20240706/pvo-1957815338.html

херсонская область

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